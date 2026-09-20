El oficialismo quiere aprovechar el impulso en el Senado y aprobar la reforma del Banco Central

El oficialismo busca sesionar el jueves en el Senado para aprobar la reforma del Banco Central

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La próxima semana no será mucho más tranquila para el Senado de la Nación. El oficialismo acumula temas de interés central en la Cámara Alta y buscará volver al recinto el próximo jueves.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza ya anunció su intención de ir al recinto el jueves próximo y buscar la aprobación total del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, algo que en principio estaba previsto para el jueves pasado pero que el debate sobre dónde están las reservas de oro, en un principio, y sobre la designación del presidente y el directorio complejizó.

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“Hay pedidos de parte de la oposición para introducir cambios en lo que se refiere a los directores, su designación y su remoción”, señaló una fuente del oficialismo.

El punto en debate es el que se refiere a que el presidente, el vicepresidente y los directores del BCRA solo podrán ser apartados de sus cargos por las causales expresamente previstas en la ley. En el caso de la destitución, además, deberá contarse con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

El sistema de designación se mantiene: los integrantes del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán contar con el acuerdo del Senado por mayoría simple.

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La idea del Gobierno de establecer un proceso de remoción tan exigente busca darle seguridad al titular del BCRA, Santiago Bausili.

En la Cámara Alta no están muy alineados con la idea del Gobierno, por varias razones. La primera es que los gobernadores quieren un BCRA “más federal”, es decir, quieren sillas en el directorio. La segunda es que los senadores no quieren compartir con los diputados el rol de designar y remover a las autoridades del BCRA. “Esto es un problema porque van a introducir modificaciones y va a volver a Diputados. Hoy es un escenario impensado que se pongan de acuerdo para insistir con el texto original, pero si los gobernadores se ponen de acuerdo, todo es posible en este Congreso”, explicó un hombre de mucha experiencia parlamentaria.

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El Senado de la Nación

El temario es más amplio y también incluye otro proyecto que genera complicaciones: el de zona fría. La semana pasada LLA obtuvo dictamen y, aunque se esperaban cambios en la redacción del proyecto teniendo en cuenta que el Senado tiene 25% de legisladores patagónicos, el oficialismo se apoyó en los gobernadores del norte y logró avanzar.

Mientras en la Cámara Alta se debatía el proyecto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunía con los gobernadores del norte, a quienes les volvió a prometer que el apoyo para restringir zona fría se compensaría con un régimen de zona caliente.

El punto a resolver para LLA es qué pasará con votos que hasta ahora eran aliados y a los que esta ley no beneficiaría. Ese es el caso de Mendoza, que hoy tiene a toda la provincia dentro del régimen y que, de aprobarse la norma, solo mantendrá a Malargüe. Se especulaba que el gobernador Alfredo Cornejo, aliado de la Casa Rosada, no aportaría sus votos antes de septiembre. Con la llegada de un clima más benigno y con la decisión de la Casa Rosada de emitir un decreto que otorga el 100% de las regalías a la provincia en detrimento de La Pampa, le aseguraría dos de los tres votos de la provincia —el tercero es de Anabel Fernández Sagasti (PJ), que está de licencia—.

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Esa decisión, que genera ingresos para Mendoza, significa una pérdida importante para La Pampa, donde hay dos votos que hasta ahora Bullrich contabilizaba como propios —uno radical y otro del PRO— y que es probable que pierda.