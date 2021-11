Arabela Carreras: “El accionar de la RAM entra en la descripción de organización terrorista”

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras (Jorge Wohlert)

En medio de la euforia y el entusiasmo por la llegada de una inversión de 8.400 millones de dólares en hidrógeno verde para su provincia, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, advirtió que todavía se lucha para controlar la violencia mapuche y calificó que el accionar de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) encuadra “en la descripción de organización terrorista”.

“Nosotros consideramos que el accionar de la RAM entra en la descripción de organización terrorista y así lo hemos denunciado” , afirmó Carreras, en declaraciones al periodista Luis Novaresio en Radio La Red.

“El tema mapuche está en pleno proceso de investigación. Ha sido muy bueno que los medios no han ayudado a visibilizar este conflicto y a ponerlo en la agenda de la Justicia Federal”, agregó.

La gobernadora rionegrina advirtió que la unión en las fuerzas de trabajo con el Gobierno Nacional para controlar la violencia mapuche en su territorio fue clave para poder desarrollar con normalidad y optimismo el camino hacia la confirmación de la inversión por parte de capitales australianos en el denominado hidrógeno verde.

La gobernadora criticó el accionar de la organización RAM

“Hoy notamos que la Justicia Federal está muy proactiva en la investigación de un problema complejo, que abordado como lo estamos haciendo, nos va a permitir tener un mejor control de la situación. También tenemos presencia de Gendarmería a partir del diálogo con el presidente ”, dijo.

Y continuó: “Por lo tanto, Río Negro está en inmejorables condiciones para concretar este anhelo que es un anhelo de los argentinos: generar empleo, revertir y diversificar la matriz económica del país y, por otro lado, contribuir a una situación muy preocupante como el cambio climático en el mundo”.

Hace apenas un día, el ex capitán de los Pumas y figura clave en la negociación entre el Gobierno Argentino y el empresario multimillonario australiano Andrew Forrest, Agustín Pichot, había advertido su preocupación sobre la amenaza mapuche a la concreción del proyecto.

“ No sé si tengo temor. Tengo mucha prudencia. No me gustaría que pase nada que perjudique el proyecto (...) Esto no tiene que ver nada con los mapuches. O sea, no entra en conflicto, por lo menos de lo que yo entiendo, con los mapuches. Y no queremos tener problemas con nadie”, aseguró el ex rugbier.

A su vez, Carreras destacó la mejoría en las relaciones con el presidente Alberto Fernández, después de la famosa carta del mandatario, en la que le advertía a la gobernadora que no era responsabilidad del Gobierno nacional atender los problemas de la violencia mapuche en Río Negro.

La carta del presidente Alberto Fernández a Arabela Carreras

“Después de eso dialogamos. Nosotros, desde Río Negro, nos caracterizamos por ser muy dialoguistas con todos los sectores, tanto los de dentro de la provincia como hacia afuera. Nuestra misión es acompañar en lo que tenemos que acompañar y apoyar este proyecto del hidrógeno verde, pero también marcar las diferencias cuando los intereses de nuestras provincia se ven afectados ”, argumentó.

Y completó: “Este proceso se puso en evidencia y también hubo mucho diálogo con distintos actores del Gobierno Nacional y con el propio Presidente para poder hacer comprender cuál era la situación que estábamos planteando”.

Las palabras de Carrera parecieron no coincidir demasiados con las del principal candidato a Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Leandro Santoro, quien la semana pasada desestimó que el conflicto con los mapuches en el Sur argentino esté vinculado al concepto de terrorismo.

“Mi percepción, desde la Ciudad de Buenos Aires, es que no hay terrorismo en el Sur (...) Tengo la sensación de que ese conflicto responde a otros conflictos locales que debería resolver el gobierno provincial”, había dicho el candidato del oficialismo nacional, en declaraciones a TN.

Agustín Pichot junto a Santiago Cafiero, el presidente Alberto Fernández y el principal inversor, el multimillonario australiano Andrew Forrest

En tanto, Carreras aprovechó para celebrar la confirmación de la inversión de la empresa Fortescue Future Industries (cuyo presidente es Forrest) en su provincia.

“Son muchísimos meses de trabajo, mucho esfuerzo por parte d Río Negro y la Nación para poder aplicar. Estuvimos compitiendo con alrededor de 130 locaciones posibles en el mundo para esta inversión. Los vientos de la Patagonia ofrecen una oportunidad de generación limpia y eólica de una manera extraordinaria. Esto sumado a otras características de la provincia nos fueron colocando en inmejorables condiciones”, aseguró.

“Tenemos la oportunidad de empezar a revertir los efectos de los gases con efecto invernadero, el dióxido de carbono. La economía del mundo se mueve por petróleo, gas y carbón y esta descarbonización está en la agenda mundial de cara al 2030. Por lo tanto, hay un mediano plazo casi urgente para empezar a revertir la matriz energética mundial y Río Negro estará dentro de los primeros del mundo de ofrecer este gas”.

