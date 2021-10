Elisa Carrió tuvo una descompensación y fue ingresada en observación en una clínica privada de Mar del Plata

La dirigente se empezó a sentir mal y fue trasladada a un sanatorio

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió sufrió este viernes por la noche una descompensación cuando se encontraba en Mar del Plata y tuvo que ser internada en un hospital de la zona por precaución.

Según pudo saber Infobae, la dirigente de Juntos por el Cambio había viajado a la ciudad balnearia para atender algunos asuntos personales y tomarse unos días de descanso, pero cuando estaba comiendo con dos amigas comenzó a sentir que le faltaba el aire y debió ser atendida a modo preventivo en el Sanatorio Belgrano, donde permanece en observación.

Fuentes cercanas a la ex diputada nacional aseguraron que los médicos del lugar decidieron que pasara la noche en el establecimiento para tener un mayor control de su evolución, pero que está previsto que este sábado tenga la externación.

Además, explicaron que este tipo de complicaciones suelen ocurrir en personas que son fumadoras, como es el caso de Carrió, quien en 2016 fue sometida a una angioplastía y le colocaron dos stents.

Elisa Carrió fue a Mar del Plata a descansar, pero también tenía pensando en realizar algunas actividades políticas

Por otra parte, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se dirigió al sanatorio donde está internada una de las fundadoras de Cambiemos para interiorizarse sobre su estado de salud.

En las últimas horas, la dirigente opositora había brindado varias entrevistas a diferentes medios de la Ciudad de Buenos Aires y por la noche del jueves partió hacia Mar del Plata, donde también tenía programadas algunas actividades políticas.

Sin embargo, por la tarde del viernes comenzó a sentir algunos malestares y ya más cerca de la noche tuvo dificultades para respirar, razón por la cual sus amigas se preocuparon y decidieron llevarla al establecimiento médico ubicado sobre la calle Belgrano al 4.329. Fue por recomendación de los profesionales que la ex diputada nacional decidió quedarse internada una noche.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, la fue a visitar al sanatorio

El jueves pasado había llamado la atención su ausencia en la marcha que se realizó en apoyo al ex presidente Mauricio Macri, quien tuvo que presentarse en los tribunales de Dolores para ser indagado en la investigación que se abrió en su contra por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

La propia dirigente explicó a través de su cuenta de Twitter que decidió no asistir a la movilización por el calor que hacía ese día: “No fui a Dolores porque yo con 40 grados no voy a ningún lado. Hablé con él. Después le dije que esa indagatoria fue un éxito!!”, escribió.

En octubre del 2016, la entonces diputada de Cambiemos fue sometida a una angioplastía por una lesión severa de la arteria circunfleja y le fueron colocados dos stents. Todo el proceso se realizó con éxito en el Hospital Universitario Austral.

Los médicos en ese momento decidieron que Carrió debía ser operada luego de realizarle un estudio angiográfico de las arterias coronarias que permitió detectar la dolencia mencionada.

“Por la mañana, decidimos realizarle unos estudios y comprobamos que había una lesión importante en la arteria circunfleja. Allí decidimos de inmediato realizar la angioplastía. El estudio duró unos 30 minutos y la cirugía duró otros 30 minutos. Por suerte, salió todo perfecto. Hablamos con ella después del procedimiento y estaba de muy buen ánimo”, reveló en ese tiempo Alejandro Hita, jefe de Cardiología del Hospital Austral.

La prioridad del tratamiento se basó en liberar la obstrucción de la arteria y así evitar una potencial complicación grave en el organismo de la referente de la oposición.

