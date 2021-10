“Indios al ataque”: el informe de Jorge Lanata en PPT

Protesta de uno de los grupos autodenominados mapuches

Los grupos autodenominados mapuches continúan realizando actos violentos de todo tipo en la Patagonia y ahora se conoció la toma de un predio en la región conocida como “Cuesta del Ternero”, al este de El Bolsón, provincia de Río Negro.

Así lo reveló un informe del programa PPT (Periodismo Para Todos), que conduce Jorge Lanata en El Trece, en el que se recorrió los restos del Club Andino Piltriquitrón, recientemente incendiado por estos “nuevos terroristas”

“A mí me dijeron que se estaba incendiando el club, bajé y me encontré con que el fuego era imparable. Mis hijos tienen 10 y 13 años. Es un dolor, una tristeza. El lugar es un símbolo de pertenencia”, contó uno de los vecinos de la zona.

Al respecto, Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón, aseguró en el informe que “hay un hilo conductor con diferentes atentados terroristas que los involucran de una u otra manera”.

En este sentido, el mandatario municipal advirtió que, a pesar de que está preso, Facundo Jones Huala, líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) está plenamente operativo y consigue influenciar a los grupos que operan en la Argentina.

El periodista recordó que una de las abogadas de los mapuches era Elizabeth Gómez Alcorta, actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, quien años atrás aseguraba que Jones Huala era “un perseguido político”.

“Las únicas víctimas somos nosotros, los pobladores de la zona, porque estos son hechos de simple vandalismo o terrorismo, y lo que me gustaría es que se los deje de nombrar como mapuches, porque esa gente no lo es, no pertenecen a una comunidad registrada”, señaló Teo Paillialef, ex patrullero de montaña.

El hombre, que dijo ser descendiente real de mapuches, remarcó que “es vergonzoso” para los pueblos originarios lo que hacen estos grupos violentos: “Yo tengo en el auto la bandera de mi gente y muchas veces me requisaron por el estigma que se generó”.

En otro tramo del programa, los periodistas que viajaron a El Bolsón visitaron una toma que se está llevando adelante en estos momentos en la región conocida como “Cuesta del Ternero” , la cual tiene el respaldo de la RAM y es liderada por Romina Jones Huala, prima de Facundo.

Durante un breve intercambio con PPT, la mujer se mostró en una actitud violenta y acusó a los trabajadores de la prensa de “moverse siempre por la plata”.

“Siempre estamos explicando el por qué de las recuperaciones territoriales, el por qué del cuidado del territorio, el por qué del cuidado del agua, el por qué de nuestra relación con el territorio y siempre van a decir lo que se les canta”, agregó una vez que aceptó ser entrevistada.

En el campamento también se encontró un panfleto con la foto de la gobernadora local, Arabela Carreras, con una esvástica nazi dibujada en su campera, en la que se la hacía responsable por lo que pudiera suceder en el predio en conflicto.

Por último, el equipo de PPT reveló que Jones Huala “recibió instrucción militar en Chile”, después “cruzó a la Argentina y así fue como se generaron las distintas tomas en la Patagonia”.

“Eso sucede ahora del lado argentino, donde se hallaron manuales con técnicas y tácticas guerrilleras, relacionado también con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). No está claro ahora quién produjo los atentados en El Bolsón, pero está claro que fue planificado y que había conocimiento sobre explosivos”, resaltó el periodista Gonzalo Sánchez.

En septiembre de 2018 Jones Huala fue extraditado a Chile

En el inicio del programa, Lanata sostuvo que “el Gobierno está protegiendo a los pseudo mapuches, primero dejó la querella en un juicio que el Estado tenía contra ellos” y “defendiendo a través del embajador (Rafael) Bielsa a (Facundo) Jones Huala en Chile, donde está preso”.

“El Presidente no quiso mandar la cantidad suficiente de gendarmes para controlar la situación con la excusa de que la seguridad interior no es tema del Gobierno, una cosa increíble”, agregó el conductor de PPT.

Recientemente, y a pesar de haber recibido el apoyo del embajador Bielsa, Facundo Jones Huala publicó un contundente comunicado acusando al Gobierno de forzar al Poder Judicial para que no le otorgaran la libertad condicional, que efectivamente le fue denegada por la justicia chilena.

“No me corresponde a mí explicar trámites judiciales ni burocracia. Nunca negocié ni me vendí, no pienso hacerlo, tampoco he pedido favores a ningún ente de los estados coloniales, limitándome solo a realizar trámites específicos forzado por el contexto, en el caso del consulado, documentación y, por cuarta vez la misma solicitud de repatriación, la libertad condicional es un trámite automático a causa del tiempo de prisión y la conducta (autodisciplina de weichafe) por lo que no requiere postulación”, arranca el primer párrafo del comunicado público de Jones Huala dirigido “a la Nación Mapuche y a la opinión pública en general”.

Desde la cárcel de Temuco, el líder mapuche apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández: “Esta administración populista es más peligrosa que la derecha oficial”. Señaló al kirchnerismo y a Cristina Kirchner en particular por apoyar “las inversiones extractivistas”. Criticó a la titular del INADI, Victoria Donda y calificó como “un error político” haberse fotografiado con ella; y dijo que se arrepentía de haberle dado notas al periodista Jorge Lanata.

