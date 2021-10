Marcelo Tinelli volvió a cuestionar al Gobierno por el conflicto con los mapuches: “Protejamos a la Patagonia de los vándalos”

Marcelo Tinelli volvió a cuestionar al gobierno nacional

Marcelo Tinelli volvió a cuestionar al gobierno de Alberto Fernández por el conflicto con los mapuches que se reavivó en el sur del país, especialmente en la provincia de Río Negro. El conductor utilizó sus redes sociales para difundir una petición bajo el título “Protejamos a la Patagonia de los vándalos”, junto a una imagen del incendio que generó un grupo mapuche la última semana.

En el tuit que escribió arrobó al Presidente y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quienes durante la última semana estuvieron involucrados en una discusión política con la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, sobre el rol y el accionar del gobierno nacional respecto al conflicto mapuche.

La petición que replicó Tinelli es para “exigirle al Ministerio de Seguridad de la Nación que actúe en defensa de los pobladores de inmediato”. Dentro del texto destacó que “los habitantes están indefensos ante ataques de personas que actúan con total impunidad”.

Además, resaltaron que “La Patagonia está en peligro por los actos de vandalismo y usurpación de pseudo mapuches que ponen en peligro personas, animales y bienes. Todo esto con total impunidad”.

Por último, la petición señaló que “el Estado Nacional, los Estados Provinciales tienen la OBLIGACIÓN de actuar en defensa de los pobladores que habitan nuestros suelos, que con trabajo y esfuerzo han levantado sus casas y que estos vándalos destruyen en nombre de no sabemos que oscuros propósitos”. Y agregaron: “No seamos indiferentes, exijamos que esto se frene YA, porque ya estamos llegando tarde!”.

Una semana atrás Tinelli había criticado al Gobierno con dureza por su defensa al líder de la RAM Facundo Jones Huala. “No puedo creer que este gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas”, indicó en sus redes sociales, el medio que está utilizando para exponer su postura política.

“Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas”, completó contundente el conductor y productor televisivo, en lo que puede leerse no sólo como una dura crítica sino como una toma de distancia definitiva. Vale la pena recordar que, en el inicio de la gestión de Alberto Fernández, Marcelo Tinelli aceptó formar parte de la iniciativa oficial llamada “Consejo contra el Hambre”, que reunió a varias personalidades de diferentes ámbitos.

El sábado 16 de octubre, Infobae informó que el gobierno argentino había abogado en Chile por la libertad condicional para el mapuche Facundo Jones Huala, en una audiencia ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Lo hizo por intermedio del embajador argentino en ese país, Rafael Bielsa, que intervino en favor del condenado.

El Gobierno dijo que la asistencia consular a los ciudadanos detenidos en el exterior es de rutina. No lo es la presencia del embajador -normalmente es tarea de los cónsules-, pero en esta ocasión adujeron que esto se debió a la delicadeza del caso y a la necesidad de garantizar la regularidad del proceso.

El fundador y referente de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) cumple una condena de 9 años por el incendio de una propiedad en el año 2013, en el sur de Chile. Por ese delito fue extraditado desde la Argentina a fines de 2018 y juzgado en el país vecino.

Ayer Alberto Fernández se comunicó telefónicamente con la gobernadora de Río Negro para “tener un panorama real de lo que sucede” en la provincia ante la escalada de violencia en esa región del país vinculada con grupos de la comunidad mapuche. “Es un tema que lo está siguiendo a diario” , informaron desde la Casa Rosada sobre la importancia que le está dando el Jefe de Estado al conflicto.

Además, aseguraron que ambos mandatarios “tienen diálogo permanente”. “Fue una buena conversación. Habló con la gobernadora para tener un panorama real de lo que sucede en Río Negro”, puntualizaron. Afirmaron que el jefe de Estado está “muy encima de lo que pasa realmente en Río Negro, no de lo que se transmite mediáticamente”.

“Está dividida la sociedad entre los que reciben muy bien que esté presente la Gendarmería y otros que no están de acuerdo con militarizar la zona”, explicaron altas fuentes del Ejecutivo nacional.

