La queja del intendente de Trelew que incomodó a Matías Kulfas y a parte del Gabinete: “Nos cansamos de pedir y no llega”

El intendente de Trelew, Adrián Darío Maderna, tuvo un duro cruce en un acto al que asistió Alberto Fernández.

A la espera de la llegada del presidente Alberto Fernández al acto para firmar convenios en Chubut, el intendente de Trelew Adrián Darío Maderna aprovechó para reclamarle obras e inversión a los ministros, en particular, al de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Durante su alocución, el jefe comunal se quejó por la falta de respuesta en la presentación de un proyecto para balizar el aeropuerto de su ciudad y expresó: “Nos cansamos de pedir y no llega”. También les reprochó la falta de participación en las elecciones locales y advirtió que viven un “momento delicado” que “ no sabemos hasta cuándo lo vamos a poder sostener”.

El Presidente arribó este martes pasadas las 13 a la ciudad de Comodoro Rivadavia para participar de la reunión de Gabinete Federal, además para firmar una serie de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros por más de 12.195 millones de pesos. Pero su llegada a la reunión se vio demorada, pese a que la transmisión por el canal de YouTube de la Casa Rosada se había iniciado, por lo que Eduardo “Wado” De Pedro propuso escuchar a los participantes.

Adrián Darío Maderna, intendente de Trelew

El primero en pedir la palabra fue el intendente Maderna quien hizo un repaso de las problemáticas de Trelew con críticas al anterior gobierno: “No sólo tenemos un 12% de desocupación sino también hay un 4% más de desocupación producto de las políticas neoliberales implementadas por los últimos años de Mauricio Macri. Hemos tenido una lucha enorme pero hemos tenido madurez política de estar sentados en el mismo equipo”.

Inmediatamente interpeló al ministro del Interior: “Te puedo asegurar, Wado que cuando nosotros vamos a Capital somos bien atendidos, estamos agradecidos con el Ministerio, estamos teniendo obras de Argentina Hace pero también necesitamos...”. En el momento en que Maderna frenó su discurso ya podía observarse la incomodidad de todos los integrantes del gabinete nacional, sin embargo, el intendente siguió.

La incomodidad de los ministros durante la queja del intendente de Trelew

“Presentamos carpetas... a Matías (Kulfas)”, expresó y lo llamó con la mirada al ministro de Desarrollo Productivo. “Si nos escucha por favor porque para nosotros es serio, es importante, no pedimos la revolución industrial de los años ‘70. Pedimos medidas que tengan que ver con ventajas competitivas para el sector, por ejemplo, textil ganadero, metalmecánica, el sector de servicios, eso va de la mano con la obra pública, por eso para nosotros es fundamenta l. No sólo que nos escuchen, porque paz social tenemos, militamos todos los días. Trabajamos con las organizaciones, hacemos peronismo. Pero tenemos un momento que es delicado y no sabemos hasta cuándo lo vamos a poder sostener ”.

Los gestos de incomodidad de los ministros comenzaron a hacerse más notorios, sin embargo, el intendente de Trelew siguió con su lista de reclamos que, en su mayoría, apuntaban a la cartera que dirige Kulfas. En particular, habló de un proyecto que presentó ante el gobierno nacional para balizar el aeropuerto de su ciudad que conlleva una inversión de 19 millones de pesos. “Lo destruyó (Guillermo) Dietrich, pero que nos cansamos de pedirnos y no llega y no llega y no llega” , repitió.

“Nosotros vamos a morir en este espacio, vamos a seguir pero Trelew es la madre de las batallas. Los principales candidatos que nos ganaron la elección son de Trelew. Estuvo el presidente de la UCR (en referencia a Alfredo Cornejo), Patricia Bullrich, todo lo que es Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos que mostrar. Yo me voy a hacer cargo de los errores como intendente, segundo mandato, nunca con Macri, con mucho erros pero madurez política”, insistió.

El día que Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo estuvieron en Chubut con los candidatos de Juntos por el Cambio

En ese sentido, Maderna describió que su municipio tiene carpetas presentadas en los Ministerios que encabezan Matías Lammens y Gabriel Katopodis. “Pero quizás mi ímpetu o mi forma de proceder no ha sido la adecuada para tener la reacción necesaria para que la ciudad tenga los recursos que necesitamos, esto no es crítica no es enojo pero sí pedimos , Matías (Kulfas) - justo es tu área y no es cuestión personal ni nada por el estilo- que enfoquen en las PYMES” , puntualizó. En ese momento, cuando las cámaras reflejaban la incomodidad del funcionario nacional la transmisión se cortó pese a que el intendente seguía con sus reclamos.

El video en vivo se retomó con la llegada de Alberto Fernández, quien rápidamente se refirió al cruce previo a su llegada. “Estuve hace poco en la comarca andina, cuando los tiempos eran difíciles. Fuimos a estar presente y a ayudar a los que estaban pasándola mal. Estamos hoy en Comodoro. De aquí vamos a ir a Madryn. Sólo nos queda Trelew, tenés que invitarme para que vayamos a Trelew, la otra gran ciudad de esta linda provincia”, dijo refiriéndose a Maderna.

Al final de su breve discurso el Presidente lanzó una frase señalando al jefe comunal: “Así que con mucha fuerza a trabajar, gracias por el tiempo que nos han dado. Me debés la invitación”.

