Anuncian un nuevo Centro Ambiental para Luján que busca erradicar el basural a cielo abierto más grande del país

Juan Cabandié y Eduardo "Wado" De Pedro en el acto de obras para el Centro Ambiental para Luján

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, acompañado por su par de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, encabezó este sábado el acto donde anunció el final del proceso de licitación para las futuras obras del Centro Ambiental que busca erradicar el basural a cielo abierto del municipio bonaerense de Luján.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto y comprende una inversión por parte del Estado Nacional junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de USD $10,7 millones. Durante el acto, en el que también participaron el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y el intendente de Luján Leandro Boto, descubrió la piedra fundacional.

“Es muy emocionante este acto, pensaba en Néstor cuando en la ex ESMA pidió perdón en el nombre del Estado, y acá también pedimos perdón en nombre de Estado porque pasaron 50 años y hoy estamos saldando esa problemática y podemos decir con orgullo y afirmar que las acciones se hacen”, expresó durante el acto Cabandié al recordar al expresidente Néstor Kirchner.

Asimismo, el ministro de Ambiente recordó cuando estuvo por primera vez en el predio donde se encuentra el basural junto a Sergio Federovisky: “El 17 de enero del 2020, con Sergio dijimos que esta política tiene que ser un hito y no podemos irnos de nuestra función sin haber solucionado el problema del basural. No vamos a hacer un basural renovado, estamos haciendo un centro ambiental. Es un proyecto de altísima calidad, que abarca 14 hectáreas, que está aprobado por el Banco de Desarrollo y hoy ya adjudicado, antes de fin de año comienza la obra civil y en 15 meses va a estar terminado”.

Además, el titular de la cartera ambiental señaló la importancia de “dar las discusiones para poder analizar qué pasó antes y por qué estamos en estas condiciones”. En relación al gobierno anterior dijo que “el crédito del Banco Mundial no se gastó porque no le interesaba la gente”, y resaltó: “Tenemos el acto administrativo donde (Nicolás) Dujovne –exministro de economía y (Sergio) Bergman –exsecretario de Ambiente- le dijeron al Banco Mundial que no iba a utilizar el crédito porque no les interesaba hacer pozos de agua para las comunidades Wichi del norte; hoy con los pozos que construimos beneficiamos a 5 mil personas que no tenían acceso al agua; Los financiamientos blandos que son para la gente tampoco lo usaban, pero cuando había un crédito para la especulación financiera se tiraban de cabeza. Por eso es importante analizar el contexto”.

“Tenemos que pensar en una Argentina que contemple a todas y todos, de forma equitativa. Esta va a ser una obra de justicia social y de justicia distributiva. En 15 meses vamos a cortar la cinta junto a las y los trabajadores y todas y todos los lujanenses que van a tener la alegría de pasar a tener de tener el basural a cielo abierto más grande del país a tener el centro ambiental más grande del país”, cerró el ministro de Ambiente de la Nación.

Las obras del Centro Ambiental incluyen el saneamiento del basural, instalaciones de control de ingreso y pesaje, estacionamiento, oficinas de administración general, guardería, baños y vestuarios y playones para gestión de residuos voluminosos. También se ejecutará una planta de separación y clasificación manual, depósito de materiales recuperados, taller de mantenimiento, planta de tratamiento de lixiviados y relleno sanitario con 20 años de vida útil. A su vez, contará con una planta de separación de residuos que se dividirá en un sector para áridos, neumáticos, vidrio y poda, y un centro de interpretación ambiental.

También estuvieron presentes en el acto la diputada nacional Daniela Vilar y el edil provincial, Walter Abarca, la intendenta de Moreno Mariel Fernández y su par de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz.

