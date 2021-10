Emisión, coparticipación y mercado internacional: reclamos de los gobernadores al Gobierno en IDEA

Tres gobernadores de distinto signo político expusieron sus visiones y planteos en el Coloquio de IDEA

En el segundo día del 57° Coloquio de IDEA, los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Omar Gutiérrez (Neuquén) expusieron su mirada a los empresarios asistentes del Centro Costa Salguero. Los mandatarios aprovecharon la oportunidad para realizar planteos al Gobierno nacional y al conjunto de la dirigencia económica y política, con la intención de avanzar en los problemas productivos y económicos del país.

El que dio el puntapié inicial del panel “federal” fue el santafesino Perotti. Conectado de manera remota, el mandatario abrió el panel admitiendo que los indicadores que miden la pobreza y la desocupación “son muy fuertes y hay que revertirlos ”. En ese marco se sumó al consenso de la cumbre corporativa, con una crítica implícita a los planes y medidas de asistencia, al afirmar que “no hay mejor política social que un puesto de trabajo”.

“Nuestro granito de arena es generar las condiciones para el que produce”, dijo luego el gobernador de Santa Fe. Desde esa perspectiva, consideró que la “joya santafesina” -en relación al complejo agroindustrial provincial “es un sector que tiene aún más para dar, y tiene y debe expresarse plenamente” para incrementar el volumen de divisas a fin de “dar el salto en el mercado internacional desde sus exportaciones”.

Al promediar su discurso, Perotti deslizó un planteo puntual hacia el Poder Ejecutivo de mayor inversión y coordinación para el impulso de políticas productivas. “Como a veces estos sectores (y provincias) les va mejor que a otros, los dejamos sin expresarse al 100 por ciento, porque nos dedicamos a los otros”, apuntó. Y recordó que “hoy tenemos una posibilidad enorme” para avanzar con la sanción del proyecto de ley agroindustrial elaborado en conjunto con los sectores de la producción para “fijar allí una verdadera política de Estado” que permita incorporar más arraigo y mayor valor agregado.

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, reclamó la sanción del proyecto de ley agroindustrial

Tras esa intervención, le siguió el mendocino Rodolfo Suárez quien fue el más enfático en focalizar en las críticas hacia el Poder Ejecutivo por las medidas “electorales” que está impulsando el presidente Alberto Fernández, tras el revés electoral de las PASO del 12 de septiembre, ya que “van a agravar la situación económica y social de la Argentina”.

“Muchas medidas que se están tomando no sirven como políticas estratégicas a largo plazo”, planteó el mandatario de Mendoza y alineado con Juntos por el Cambio, para luego cuestionar la “emisión” monetaria y la política económica del Frente de Todos. “Cualquier política económica provincial está limitada porque tenemos una macroeconomía que no funciona y las provincias contamos con pocas herramientas para el desarrollo ”, remarcó Suárez.

El gobernador cuyano mantuvo su perfil opositor sobre la marcha de la gestión del Frente de Todos. Consideró que las políticas a largo plazo que necesita nuestro país “no pueden venir solamente del Estado”, sino también del “sector privado, asociaciones civiles, sociales y organizaciones académicas”. Según su opinión, está faltando una “visión común de país” y la manera de lograrlo es con un “cambio de mentalidad a partir de la innovación y el fortalecimiento de las instituciones”.

Suárez también expresó que hubo “muchos errores” en la gestión de la pandemia, como la vacunación y las medidas restrictivas de circulación, y aclaró que desde Mendoza “siempre levantamos la voz que había que apostar a la responsabilidad social para cuidar la economía y la salud”.

El mendocino Rodolfo Suárez criticó las políticas sanitarias y las medidas "electorales" del Gobierno

El tercer invitado en exponer fue Omar Gutiérrez, dirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Aliado en los debates nacionales, pero adversario en lo local, el mandatario mantuvo un equilibrio de no confrontación con el Poder Ejecutivo al señalar que “no hay posibilidad de sacar el país sino estamos unidos” y apuntó que “echarle la culpa al que vino antes es no hacernos cargo de la responsabilidad de construir porvenir”.

Gutiérrez destacó el plan de vacunación en Neuquén ya alcanzó al 60% de la población con dos dosis, en los próximos días se llegará a 70% y el mes próximo al 80%, lo que le permitirá a la provincia recuperar las actividad de manera normal. Por lo tanto, proyectó que en la próxima etapa todas las fuerzas políticas y sectores del país deben estar alineados.

Al respecto, Gutiérrez consideró que “no hay inversión si no hay acuerdo y no hay inversión si no hay un plan de desarrollo. El país necesita que consensuemos”. Y mencionó que en Neuquén hay un Plan Quinquenal de Desarrollo provincial, al que se comprometió que en su segundo mandato como gobernador será entregar por escrito el plan que marque por dónde pasa el desarrollo de la provincia.

En lo concreto, Omar Gutiérrez consideró que la política pública debe estar orientada a “más mercado interno y mercado internacional”. “Esta dicotomía que se plantea es falaz”, afirmó sobre una hipótesis que también sostienen sectores del Frente de Todos. “En el mundo esto ya quedó atrás. Cuanta más senda exportadora tengo, más fortalezco al Banco Central y más recursos tengo para el mercado local”, indicó. Por eso, el dirigente del MPN convocó a establecer reglas de juego claras de corto, mediano y largo plazo, así como respeto a las libertades, para contribuir a la generación de trabajo genuino.

“Para esto es necesario que concordemos, que concertemos, que acordemos”, dijo Gutiérrez. “A veces pensamos en el país que la solucion a nuestros problemas requiere 24 o 48 horas. Necesitamos que haya gobiernos que trabajen con todo el arco dirigencial”, exigió en un planteo que alcanzó también al sector empresario.

Omar Gutiérrez convocó a "descentralizar las decisiones" en la definición de las políticas nacionales

Contrapuntos sobre el federalismo

Durante la pausa para realizar un intercambio, los gobernadores expusieron diferencias sobre el federalismo y la coparticipación de los recursos nacionales. A su turno, Perotti expresó que “lo que Santa Fe recibe, lo potencia y lo devuelve multiplicado” y aseguró que “sin dudas necesitamos una mirada nacional que incorpore las potencialides provinciales”.

Desde su punto de vista, indicó que el Poder Ejecutivo tiene que “descentralizar” las decisiones. “La burocracia central muchas veces se lleva mucha riqueza y lo que transferimos”, manifestó el gobernador de Santa Fe, quien subrayó que “las provincias están preparadas” para ayudar en mejorar las condiciones de empleo.

En ese marco, Súarez volvió a exponer sus cuestionamientos a la lógica en la que Nación transfiere las partidas a los distritos. “Hay que dar un gran debate sobre la coparticipación. Hay recursos nacioanels que castigan a las provincias ordenadas, que tienen políticas de austeridad”, afirmó el mandatario. “A veces las provincias somos castigadas, como Mendoza, que está al fondo de la tabla en recursos discrecionales que la Nación dispone”, sentenció.

Omar Gutiérrez, en tanto, se diferenció al remarcar que no hay que establecer divisiones entre “la capital y el interior” del país. “¿Hasta cuándo vamos a seguir como si el porteño o el interior no fueran argentinos o argentinas?”, reprochó el gobernador local. “Estamos de acuerdo que la planificación tiene que ser federal, pero a veces veo un ataque en esta cuestión de las provincias versus los porteños”, agregó.

El gobernador neuquino coincidió con Perotti que “hay que descentralizar las decisiones desde una mesa abierta”, si bien aclaró el foco tiene que ser en “agrandar la torta”.

“Los economistas de los principales dirigentes políticos tienen que sentarse y hablar sobre lo que ha pasado en el mundo. Son las cosas mínimas y básicas para promover políticas públicas, políticas de inversión e identidad en el desarrollo. Tenemos que recuperar nuestra estirpe desarrollista”, concluyó Gutiérrez

SEGUIR LEYENDO