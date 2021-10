Los precios congelados, el tema en los pasillos de IDEA: dudas por el abastecimiento y certeza de que los controles nunca funcionaron

(Gaston Taylor)

Los empresarios del rubro de los alimentos y los supermercados que desayunaron ayer en IDEA con la expectativa de la reunión posterior con el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no volvieron a Costa Salguero, donde se hace este año el tradicional mitín empresario. No había mucho animo luego del anuncio para congelar el precio de 1.245 productos de consumo masivo entre los que figuran alimentos, limpieza e higiene personal e incluso una gran variedad de bebidas alcohólicas por 90 días, y sí había cosas por hacer: reuniones internas, listas de precios y “ver otra vez qué se hace con esto”, como resumió esta mañana uno de ellos, café en mano.

“Estamos peleando para ver quién vende menos cuando tendríamos que estar matándonos para vender más. Es de locos”

“La agenda de IDEA de ayer hablaba de empleo, de cómo crearlo, de la importancia de generarlo de manera genuina... pero no se pudo volver”, señaló no con poca ironía el CEO de una alimenticia, esta mañana en el Coloquio, también en el desayuno. “Me voy a escuchar a Matías, a ver qué anuncios hay”, siguió con las chicanas el hombre de negocios, rodeado de algunos colaboradores. El Ministro de Desarrollo Productivo Kulfas, jefe formal de Feletti -al menos en el organigrama porque primero con Paula Español y ahora con el nuevo secretario Comercio tiene autonomía política y “jefes” propios- resumió en un breve discurso algunos planes de su área y habló de recuperación.

El salón, espacioso por los protocolos, lució con mucha menos público que el que escuchó ayer a Horacio Rodríguez Larreta, por caso.

Matías Kulfas y Roberto Feletti

El tema precios congelados impactó en la agenda informal de IDEA y los pasillos hablaron del tema, entre la incredulidad de que la medida pueda cumplirse, lo anacrónico de la misma y las dudas sobre el abastecimiento.

“Cuando escucho que se vuelve a hablar del plan José Ber Gelbard, tiemblo. Es absolutamente inapropiado. Yo viví es plan que nos llevó al Rodrigazo”

“Esto se cumple dos días y ya está”, aseguró otro CEO cuyos enviados estuvieron ayer con Feletti. “Pasa siempre lo mismo, es muy complicado de controlar. No es mi rubro, pero podés congelar todo lo que quieras y la leche no va a estar. Le pasa a todos, con Cambiemos también ocurrió. Y la amenaza de la ley de abastecimiento no existe: ¿cómo hacés para decirle a la fábrica qué hacer y qué no? Estamos peleando para ver quién vende menos cuando tendríamos que estar matándonos para vender más. Es de locos”, afirmó.

El Gobierno congeló 1.245 productos de consumo masivo (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Sin embargo, el número uno de la alimenticia destacó la postura de Comercio, “racional por el momento, más allá de que ya sabemos qué va a pasar con los resultados, y hablando uno a uno con cada empresa”.

“Cuando escucho que se vuelve a hablar del plan de José Ber Gelbard, tiemblo. Es absolutamente inapropiado. Yo viví ese plan que nos llevó al Rodrigazo, no me lo tiene que contar nadie”, contó un experimentado dirigente empresarial. “Son cosas que nunca funcionaron en la historia. No se puede tapar el cielo con la mano. Esto es igual a desabastecimiento: se puede vender a pérdida por 90 días cuando, además, los márgenes se redujeron mucho también”, describió.

“Es una locura, otra vez lo mismo. Es la tapa de un diario de hace 40 años. No se puede creer que estemos siempre con lo mismo. Son cosas que fracasaron siempre. Medida de corto plazo, desbocada, eleccionaria y, además, que nunca funcionan”, dijo un banquero. “Estamos en medio de una situación complicada de gobernabilidad, con un resultado en la urnas difícil de remontar y con las variables macro descontroladas, es una combinación muy peligros”, agregó cuando se le preguntó por la economía en general. “Los bancos bancos estamos complicado, con spreads de un país normal cuando somos un país anormal. Además, con un impuesto sobre las Lelics que hace que el negocio sea muy complejo con una exposición muy alta de préstamos al sector público y tasas por debajo de la inflación. Complicado”, cerró.

