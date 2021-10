Rodríguez Larreta: “El que tiene que hacerse cargo y dar una explicación por lo de Anibal Fernández es el Presidente”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se refirió esta tarde a la polémica que se generó en las últimas horas por el tuits realizados por el ministro de Seguridad de la Nación hacia el dibujante Nik, en el que hizo alusión al colegio donde van sus hijas. “El que tiene que hacerse cargo y dar una explicación por lo de Anibal Fernández es el Presidente”, aseguró el funcionario en relación a Alberto Fernández.

Ante la consulta por parte de la prensa sobre su opinión respecto a los tuits emitidos por el flamante ministro, Rodríguez Larreta comentó: “Creo primero que es el Presidente el que tiene que hablar, el elige a sus funcionarios es el Presidente. Entonces. el que tiene que hacerse cargo y dar una explicación y decir qué es lo que hará es él”.

La reacción de Aníbal Fernández a la crítica del historietista Nik

“Lo que hizo Anibal Fernández es una barbaridad, es intimidatorio. Exponer a los hijos de alguien en una discusión es una barbaridad, no tiene nombre. Es realmente una barbaridad”, enfatizó el jefe de Gobierno porteño.

En esa línea, Rodríguez Larreta continuó: “Es intimidatorio por donde se lo mire. Saca a la luz datos de la familia de Nik… Yo anoche hablé con él, solidarizándome, poniéndome a su disposición porque me pareció una barbaridad”.

“¿Qué mensaje quiere dar el Presidente poniendo a Anibal Fernández? Eso habría que preguntarle al Presidente. Obviamente cuando escuchamos declaraciones intimidatorias como las que hizo Anibal Fernández, el mensaje claramente no es positivo”, reflexionó el referente de Juntos por el Cambio. “Que desde Seguridad vayamos a intimidar a la gente, poniendo a la familia, a las hijas porque lo criticó o no sé bien por qué… obviamente no es un buen mensaje”, completó.

Los dichos del jefe de Gobierno porteño se dieron en el marco del anuncio del comienzo de la etapa 2 de las obras del Metrobus del Bajo que, según el propio gobierno, beneficiarán a 250 mil pasajeros todos los días.

El corredor anunciado se extenderá a lo largo de 1,9 km en el tramo comprendido entre las avenidas Paseo Colón, Independencia y Almirante Brown, y Wenceslao Villafañe. Una vez finalizada la obra, el corredor del Bajo en su totalidad tendrá 4,8 km, y se extenderá desde av. Leandro N. Alem y San Martín hasta av. Almirante Brown y Wenceslao Villafañe. Será utilizado por 35 líneas en total: 30 en la Etapa I y 19 en la Etapa II.

En las últimas horas, a su vez, Alberto Fernández rechazó la exigencia de la oposición de forzar la renuncia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tras la polémica generada por un tuit contra con el dibujante Nik en el que hizo alusión al colegio donde van sus hijas. El Presidente busca dar por cerrado el tema cuanto antes y tratar de que no se profundice el rechazo hacia el Frente de Todos en las elecciones de noviembre.

El cruce en Twitter entre el funcionario del Gabinete Nacional y el artista, que se había expresado con críticas hacia el Gobierno, derivó en el “repudio enérgico” de parte de Juntos por el Cambio que con una serie de comunicados y declaraciones públicas presionó para que el máximo responsable de la seguridad en Argentina dé un paso al costado a menos de un mes de haber asumido en reemplazo de Sabina Frederic, tras la crisis política que se desató en el Poder Ejecutivo por la derrota en las PASO.

"Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Con nuestros hijos, NO"

El jefe de Gabinete Juan Manzur había sido el primer funcionario del Gobierno nacional en tomar distancia de los dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el humorista Cristian Dzwonik -conocido popularmente como Nik-. “Fue muy desafortunado, pero yo me quiero quedar con las disculpas públicas que dio”, expresó el ex gobernador tucumano este mediodía, al retirarse del club IMOS de Núñez, donde se llevó a cabo un acto de entrega de tarjetas a clubes de la Ciudad de Buenos Aires que son beneficiarios de un plan gubernamental.

Por la mañana, en declaraciones radiales, Leandro Santoro también se había manifestado en contra del tuit del titular de la cartera de Seguridad. “No me gustó, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos me parece que no corresponde. No sé qué quiso decir Aníbal, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable”, aseguró el candidato a diputado por el Frente de Todos.

SEGUIR LEYENDO