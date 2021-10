La DAIA criticó a Aníbal Fernández por su tuit contra el dibujante Nik: “Resulta muy preocupante”

El mensaje que publicó la entidad política de la comunidad judía

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) criticó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por su tuit “amenazante e intimidatorio” contra el dibujante Cristian Dzwonik, conocido popularmente como Nik, expresó la “necesidad de una disculpa” y confirmó su “solidaridad y acompañamiento institucional” al historietista.

“ Resulta muy preocupante el lenguaje utilizado por el responsable máximo de la Seguridad de nuestro país, Aníbal Fernández, al dirigirse en forma amenazante hacia el humorista Nik ”, afirmó la organización que representa políticamente a la comunidad judía de la Argentina, en un mensaje publicado en la cuenta oficial de la red social Instagram.

Según la DAIA, “referir a sus hijos menores y dar cuenta de la escuela a la que asisten resulta, por lo menos, intimidatorio, y por fuera de los deberes de un funcionario público en el juego limpio de la democracia y del respeto a sus instituciones”. De todos modos, resaltó que “la DAIA tomó contacto con el ministro, le manifestó su preocupación y la necesidad de una disculpa” y agregó que también “ la entidad le expresó a Nik su solidaridad y el acompañamiento institucional ”.

El mensaje de Nik y la reacción de Aníbal Fernández que generó una fuerte polémica.

La polémica

El creador del personaje “Gaturro” había publicado días atrás un mensaje en el que cuestionó con dureza las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional tras la derrota electoral en las PASO. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo“, publicó Nik en su cuenta. A ese mensaje, el funcionario que es el responsable máximo de la seguridad en la Argentina le respondió lo siguiente: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Si que la conocés… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conocés?”.

El mensaje original del funcionario nacional, que fue criticado por la DAIA en el comunicado, derivó en un pedido de disculpas que también difundió él mismo por Twitter: “Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribí a su WhatsApp y le dije: ‘Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo’. No se me caen los anillos”. Lo hablé con el Presidente de DAIA”, publicó el ministro.

Además de una fuerte reacción política -que incluyó hasta pedidos de renuncia de la oposición- Cristian Dzwonik confirmó públicamente que está dispuesto a presentar una denuncia penal por amenazas. “Da miedo porque, aunque pueda parecer sólo una bravuconada, siempre hay un fanático -que los hay-, alguien más papista que el Papa, que puede ir al colegio y agredir. A mí me pueden agredir, pero con mis hijos, no. La gravedad es que lo dice un ministro y lo peor es que a algún fanático se le puede ir la mano”.

El mensaje de Gaturro para el ministro de Seguridad

SEGUIR LEYENDO