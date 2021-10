Una encuesta midió cómo tomó la gente la designación de Manzur y Aníbal Fernández y qué rol tuvo Cristina Kirchner en los cambios

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y Aníbal Fernández, en una reunión que mantuvieron ambos en el Ministerio de Seguridad.

A casi un mes de la derrota electoral que sufrió el Gobierno a nivel nacional, la compañía de investigación de mercado Taquion midió cuál fue el impacto en la gente de la designación de Juan Manzur como jefe de Gabinete y de Aníbal Fernández en el ministerio de Seguridad de la Nación. Además, analizó cómo fueron percibidas las medidas económicas, el plan de vacunación y otras decisiones tomadas por Alberto Fernández para intentar revertir la elección. Allí encontraron que 7 de cada 10 argentinos tiene “sentimientos negativos” sobre los anuncios de las últimas semanas y que el 68,5% cree que Cristina Kirchner tuvo un “rol predominante” en las decisiones del Presidente . También evaluaron el impacto de la ampliación de los aforos, el plan de vacunación, la imagen de los nuevos ministros y las conversaciones en redes sociales.

El cuestionario semi estructurado online confeccionado por Taquión fue realizado sobre 2.513 casos efectivos - mayores de 16 años con acceso a internet y redes sociales - con un alcance nacional entre el 22 al 27 de septiembre de 2021. También implicó un monitoreo de redes sociales enfocado en conversación digital derivada de la información producida por medios digitales nacionales y regionales.

El 42% de los consultados por Taquion descreen que los cambios de Gabinete hayan sido "pensando en el futuro de los argentinos"

El informe al que accedió Infobae sostiene que “el cimbronazo que tuvo el Gobierno Nacional ya pasó, pero todavía quedan las astillas. En menos de un mes, hubo una derrota electoral a nivel país, pases de factura internas, cambios en el Gabinete y un reposicionamiento para tratar de hablarle a diferentes segmentos de la sociedad que hoy prefieren otras opciones”.

“En este sentido, la decisión más fuerte que tomó Alberto Fernández fue cambiar algunos nombres en el Gabinete para recuperar el voto perdido. Sin embargo, 7 de cada 10 argentinos tuvieron sentimientos negativos a esta medida , que varios piensan que es un guiño a la política tradicional, lejana a las caras nuevas que tuvieron bastante repercusión para la sociedad en las PASO legislativas”, agregaron.

De hecho, en el monitoreo de redes sociales, prevaleció entre los usuarios la noción de que “ganó Cristina” y que los dirigentes elegidos para el reemplazo “son los mismos de siempre”. Además, observaron cuestionamientos y descreimiento en la dirigencia política nacional, cuestionando la figura de Alberto y su relación con Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideran que toma las decisiones. Expresiones de cansancio frente a los sucesos ocurridos. En este sentido, aseguran que el cambio de Gabinete no influye en los resultado electoral de noviembre. Casi 7 de cada 10 personas la posicionan la vicepresidenta como la estratega que decidió el nuevo rumbo del Gobierno, mientras se intenta reacomodar el timón.

"Vieja política". El 47,3% de los consultados por Taquion no está de acuerdo con la incorporación de Juan Manzur

En particular, sobre la incorporación de Juan Manzur como jefe de Gabinete, el 47,3% no está de acuerdo y el 51,6% siente lo mismo sobre el nuevo rol de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Además, el 48,8% afirma que sus incorporaciones perjudican al Gobierno debido a que ambos “pertenecen a la vieja política”.

"Vieja política". El 51,6% de los consultados por Taquion no está de acuerdo con la incorporación de Aníbal Fernández

“La demanda de ver nuevas caras en la política quedó evidente con los resultados electorales de las PASO. Terceras fuerzas como los liberales en CABA han obtenido considerables caudales de votos. Mientras tanto, el arco progresista del kirchnerismo se pregunta si estas figuras políticas representan sus valores e ideales, y refuerzan la posición sobre distintos temas, como aborto, paridad de género y fortalecimiento institucional”, analizó el estudio.

A raíz de la pérdida electoral, el Gobierno no sólo cambió ministros sino también implementó medidas económicas en busca de “recuperar el poder adquisitivo” de los ciudadanos. Sin embargo, los encuestados se manifiestan negativos hacia porque las consideran insuficientes con relación a otras demandas que creen que no son atendidas. En ese sentido, el estudio identificó las principales demandas que no se encuentran atendidas por estas nuevas medidas:

- Demanda de generación de empleo genuino y disminución de planes sociales.

- La situación de los jubilados y el bajo monto que perciben.

- Políticas para combatir los efectos de la inflación en la cotidianeidad y, particularmente, el impacto en los precios de los productos y servicios.

Además, como eje transversal de criticas a todos los anuncios mencionados se destaca “la temporalidad de los anuncios, cuestionando la intencionalidad de las políticas y considerándolas como políticas oportunistas luego del resultado de las PASO”, informaron.

Los encuestados se manifiestan negativos hacia porque las consideran insuficientes con relación a otras demandas que creen que no son atendidas

Sobre las flexibilizaciones y nuevas aperturas, sólo el 37,1 está de acuerdo con la apertura de las discotecas con un aforo del 50% y esquema completo de vacuna. En redes sociales, el 93% de los usuarios se expresó de forma negativa. El 32% expresa descreimiento y rechazo argumentando que los anuncios son producto de haber perdido las PASO. En este sentido, desconfían de las medidas y aseguran que luego de de noviembre regresarán las restricciones.

El 10% manifiesta desacuerdo en relación al levantamiento del uso del barbijo en la vía pública y espacios al aire libre, reiterando la necesidad de continuar usándolo ya que consideran que no es adecuado, hasta tanto no se encuentre la población vacunada. El 9% expresa disconformidad y temor en relación a las aperturas migratorias, argumentando que de esa forma puede ingresar la cepa Delta y nuevas mutaciones del virus al país. Asimismo, se reitera el reclamo por el avance de la vacunación.

Un gran porcentaje de los encuestados creen que Cristina Kirchner influye en las decisiones de Alberto Fernández

“En medio de la discusión política, aparecen las personas, que buscan un rumbo en el día a día, más cercano a sus familiares y conocidos, con un aumento del 5% de la percepción de aquellos que están atravesando un momento tranquilo, armonioso o feliz con su familia. Si hoy las personas son solo espectadoras de la política, que por lo menos los encuentre acompañados”, expresaron en el estudio

Además, consideraron que “una sociedad que ve como la política sigue hablando a sí misma, como un Narciso embelesado por su imagen sin priorizar las demandas del entorno. Hoy los ojos de la política están puestos en las elecciones de noviembre. Mientras, el Gobierno Nacional busca enderezar ese timón a fuerza de cambios mostrando gestión y nuevos (viejos) nombres, intentando recuperar el timón de las demandas de la sociedad, cada vez más alejada de ese micromundo”.

