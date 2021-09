Alfredo Cornejo: “El nuevo Gabinete lo armó Cristina; ella demostró que no cree en el sistema institucional”

Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y diputado nacional

Alfredo Cornejo, el titular de la UCR y diputado nacional por Mendoza, se refirió a la crisis que se vive en el seno del Frente de Todos tras la derrota en las PASO, puso en duda la autoridad del presidente Alberto Fernández, y dijo que los siete cambios en la nómina de ministros fueron obra de la Vicepresidenta: “El nuevo Gabinete lo armó Cristina, no me cabe la menor duda”.

Hay que recordar que el viernes pasado se anunció que el actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, asumirá este lunes como Jefe de Gabinete en remplazo de Santiago Cafiero, que a su vez sustituirá a Felipe Solá en la Cancillería.

Además, Aníbal Fernández ocupará el cargo de Sabina Frederic en el ministerio de Seguridad; Julián Domínguez sucederá a Luis Basterra en Ganadería, Agricultura y Pesca; Jaime Perzyck será el nuevo ministro de Educación en lugar de Nicolás Trotta; Daniel Filmus asumirá en Ciencia y Tecnología por Roberto Salvarezza; y Juan Ross se convertirá en secretario de Comunicación y Prensa, tras la renuncia de Juan Pablo Biondi.

“ La mayoría de los funcionarios los eligió ella [por Cristina], y también estuvo a cargo de las burbujas de consumo. No nos olvidemos que una de las primeras personas que ella menciona en su carta es (Juan) Manzur, que hoy es el nuevo jefe de Gabinete. Ella es la que se impone en la relación con Alberto ”, expresó Cornejo en diálogo con Radio Rivadavia.

Pero no se quedó sólo allí el diputado mendocino. “ Es la mariscal de la derrota junto con La Cámpora. Cristina ya demostró que no cree en el sistema institucional, tuvo la desfachatez de no entregar los atributos del mando en 2015, es una mala perdedora, tan mala perdedora que le ha cargado la derrota a Alberto ”, sintetizó Cornejo sobre lo ocurrido cuando Mauricio Macri asumió la Presidencia.

Cumbre en La Rioja. Alberto Fernández recibido por Juan Manzur, su nuevo jefe de Gabinete

La palabra del titular de la UCR se conoció el mismo día en que Máximo Kirchner minimizó la crisis y dijo: “La figura de Cristina siempre ha sido a favor de las instituciones y lo ha demostrado”. Y cuando el Presidente se encuentra en La Rioja, luego de haberse reunido con los gobernadores peronistas en una cumbre previa a la asunción de los nuevos integrantes del Gabinete nacional.

Para Cornejo, “este gobierno es la improvisación de dos irresponsables, como son Alberto y Cristina. Se unieron sin tener nada en común. Se unieron para conquistar el poder y tienen diferencias estructurales entre ellos” .

El diputado mendocino aseguró que “esperaba mucho más de Alberto, pero es evidente que es una persona para ser un número dos y no para estar al frente del poder”, y agregó: “No estuvo a la altura de las circunstancias, y no se hizo cargo de la situación cuando tuvo la oportunidad”.

Y contó que Manzur, quien desde este lunes oficialmente será Jefe de Gabinete, pidió licencia en su cargo y no renunció como Gobernador de Tucumán porque, en caso de que estos cambios salgan mal, vuelve a su puesto: “Hay un nivel de improvisación enorme” .

“ La receta de armar burbujas de consumo es la típica del kirchnerismo desde antes de las elecciones. Ellos ya lo hicieron muchas veces y en todas salió mal porque tienden a influir sobre la inflación, que está bastante alta ya con las tarifas y los dólares congelados ”, opinó también Cornejo.

Cristina Kirchner se impuso y logró adelantar los cambios en el gabinete

Cornejo habló tras una semana cargada de rumores y pases de facturas en el seno de la coalición de Gobierno luego de la derrota en las PASO. Justamente, el corolario de la disputa en el seno del Frente de Todos fue en torno a la conveniencia o no de un cambio de gabinete antes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Hay que recordar que el jueves Cristina Kirchner publicó una carta en la que volvió a cuestionar a los funcionarios más cercanos al Presidente y exigió cambios drásticos en el rumbo del gobierno. Al día siguiente, se conocieron las modificaciones, la renuncia del criticado Biondi, el pase de Cafiero a Cancillería y la continuidad de Wado de Pedro como ministro del Interior.

