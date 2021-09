Rodríguez Larreta: “Hay una clara diferencia de valores entre Cambiemos y el kirchnerismo”

Horacio Rodíguez Larreta se involucra en la discusión de temas de la agenda nacional

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, planteó que existe una diferencia clara de valores entre los integrantes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos.

Al ser consultado por una frase de María Eugenia Vidal -que se había expresado en un sentido similar-, Rodríguez Larreta planteó que existen “infinitos e innumerables casos de corrupción” vinculados a los gobiernos de Cristina Kirchner. “Los bolsos de López, De Vido, Jaime... hay muchísimos casos de corrupción”, enumeró.

Ante las repreguntas, el funcionario porteño diferenció las condenas a ex integrantes de los gobiernos kirchneristas de los procesos abiertos contra integrantes de Cambiemos donde aún no se dictaron sentencias, entre ellos la causa por contra Mauricio Macri por los Panamá Papers y la investigación de la Justicia Federal por la concesión de los peajes de la Panamericana.

“No hay ninguna causa que haya avanzado, creo que ni siquiera hay procesados. Una cosa es una denuncia, porque denunciar denuncia cualquiera, y otra cosa son casos con nombres y apellidos condenados. No podés comparar a Boudou, que fue condenado y estuvo preso, con otras causas que no avanzaron”, analizó.

La corrupción es uno de los fundamentos por los cuales piensa que los gobiernos kirchneristas “no fueron buenos en general”, a los que agrega otras cuestiones. “En los últimos 8 años no se creció, no se invirtió en empleo, dejaron más déficit, menos exportaciones y un país más endeudado, sin generar trabajo”, puntualizó.

“Yo creo que el gobierno de Cristina Kirchner fue malo, atacó al campo, se avanzó sobre las instituciones, se cuestionaba a cada periodista que levantaba la voz contra el Gobierno y una cantidad de cosas en las que no estoy de acuerdo; un país con más pobreza, que no crecía y que no generaba empleo”, agregó.

Rodríguez Larreta encara el tramo final de la campaña hacia las primarias del 12 de septiembre. Muchos creen que de los desempeños electorales de María Eugenia Vidal -CABA- y de Diego Santilli -provincia de Buenos Aires- dependerán en gran medida sus chances de competir por la Presidencia en 2023.

El jefe de Gobierno dice que no piensa en eso, sino en la gestión, pero se anima a contestar sobre temas de la agenda nacional sobre los cuales tendrá que plantear sus ideas dentro de dos años.

El referente opositor planteó, por ejemplo, que las restricciones a las exportaciones de carne son incorrectas , porque no sólo cierran mercados para empresas argentinas, sino que además provocan cierres de compañías y despidos. “Tenemos que estar todos obsesionados con generar trabajo y para eso hay que generar exportaciones, lo último que hay que hacer es prohibir; estamos tomando medidas totalmente contrarias”, desarrolló.

El principal problema económico del país -evalúa- es la inflación. Si no se frena la escalada de precios, no hay plan económico que aguante, repite. Y reconoce que uno de los principales fracasos del gobierno de Mauricio Macri fue no haber podido cumplir con las expectativas que había generado con sus promesas en torno a la inflación. “La Argentina requiere de un acuerdo más amplio para poder parar algo que como sociedad no podemos parar”, dijo en diálogo con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.

En donde parece haber algún tipo de acuerdo entre el pensamiento de Larreta y el del kirchnerismo es con respecto al control de cambios. Consultado por el cepo al dólar, el jefe de Gobierno contestó: “ En términos generales, más allá de las circunstancias actuales, no tenemos confianza en la moneda y esto requiere participación del Estado; no podés permitir el libre flujo de capitales como si tuviéramos una economía sana ”.

