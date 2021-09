Facundo Manes explicó por qué no esperará con Santilli el resultado de las PASO: “No debaten y están preocupados por el búnker”

Facundo Manes, precandidato de "Juntos", criticó que haya una pelea de aparatos en la provincia de Buenos Aires

A pocos días del inicio de la veda electoral, el precandidato radical a diputado por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, lamentó la negativa de su competidor en la interna de “Juntos”, el ex vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, a realizar un debate público entre las distintas plataformas electorales.

“ La gente no tiene que votar aparatos, tiene que votar ideas. Es una lástima ”, aseguró el neurocientífico, al expresar su disconformidad por la ausencia de discusión entre su lista “Dar el Paso” y la del hombre del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Desde el comienzo del proceso electoral, Manes se mostró confrontativo con sus adversarios de coalición. Esta semana sumó un condimento más a la ya acalorada discusión interna: advirtió que la Ciudad de Buenos Aires “parece acéfala” ante la participación de Rodríguez Lareta en la campaña electoral bonaerense, tras quejarse de la desigualdad de fuerzas entre su espacio y el de los dirigentes del PRO.

“Así como me parece parece mal que Daniel Gollan renunciara como ministro de Salud en plena pandemia (para ser candidato), dando festejos y abrazos, también me pareció mal que Santilli dejara el cargo como vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad para hacer campaña en la provincia de Buenos Aires”, comparó hoy en diálogo con AM 750.

"Seguramente las semanas próximas vamos a discutir nuestra participación en la campaña, pero va ser manteniendo nuestra identidad", sostuvo Manes

En sus últimas declaraciones, Facundo Manes había puntualizado que su apuesta como precandidato parecía una pelea “con dos escarbadientes contra dos aparatos políticos muy fuertes”, en alusión tanto a su contrincante en la interna de Juntos como al Frente de Todos. Sin embargo, está confiado en que boleta hará una “muy buena elección” en los cuartos oscuros de las PASO del próximo domingo.

Así, el cierre de la campaña no está exento de tensiones. A pesar de ser parte de la misma alianza electoral, en la coalición opositora Juntos resolvieron tener búnkers separados para esperar los resultados en la noche del próximo domingo 12 de septiembre.

Las listas a precandidatos a diputados nacionales, que encabezan María Eugenia Vidal, en la Ciudad de Buenos Aires, y Diego Santilli, en la provincia, tienen previsto esperar los resultados de las primarias en un búnker único instalado en Costa Salguero, lugar utilizado históricamente por el macrismo en comicios anteriores. Allí estarán también Patricia Bullrich, titular del PRO; Elisa Carrió, principal referente de la Coalición Cívica; Miguel Ángel Pichetto, en representación del Peronismo Republicano, y los principales candidatos de Capital y provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, los dirigentes del radicalismo definieron que esperarán el resultado de las primarias abiertas y obligatorias del 12 de septiembre en un espacio propio. Desde hace tiempo que Manes y otros dirigentes de la UCR -como el gobernador jujeño Gerardo Morales y el titular del partido, Alfredo Cornejo- expresan su enojo con el rol que tuvieron sus contrincantes en las PASO y la campaña de “desprestigio” que emprendieron en contra suya.

Sobre el lugar del bunker a la espera de los resultados del comicio, Manes confirmó que habrá un lugar distinto del de Costa Salguero para los referentes de su lista: “Me preocupa que se hable de búnker y no se quiso debatir, yo quería debatir, quiero hacerlo, queda un día. No quiso debatir, una lástima”.

“Están preocupados por lo del búnker... el búnker va a ser en la Provincia de Buenos aires, con los dirigentes y candidatos invitados. Seguramente las semanas próximas vamos a discutir nuestra participación en la campaña, pero va ser manteniendo nuestra identidad ”, agregó.

“No queremos que el domingo el búnker esté teñido de un solo color; no queremos que esté teñido de amarillo”, había planteado ayer.

En los últimos días en camino a las PASO, Manes reiteró que su decisión de involucrase en política para “mejorar la oposición y hacerla más dinámica” y revisar “lo que pasó entre 2015 y 2019”. “Queremos dar un salto cualitativo en la oposición. Queremos que la gente que nunca nos votó, nos vote. Queremos ampliar la coalición, revisar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal”, concluyó.

