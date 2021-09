Facundo Manes: “El 13 vamos a estar tomando un café con Santilli para ganarle juntos al kirchnerismo”

Facundo Manes, precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires de la oposición

Las diferencias entre Diego Santilli y el neurocientífico Facundo Manes durante la campaña electoral, en la que compiten en la interna por ser el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Provincia de Buenos, fueron innegables. Durante todo este tiempo evitaron mostrarse juntos y hasta hubo algún que otro cruce elevado de tono. Sin embargo, a una semana de las PASO, parecería que las tensiones entre ambos se apaciguaron. Así por lo menos quedó reflejado hoy en las declaraciones del médico, quien aseguró que después de las elecciones del domingo 12 de septiembre se producirá el tan postergado encuentro entre ambos con la intención de mostrar unidad dentro del espacio .

“El que saque menos votos llamará al que saque más. El 13 vamos a estar tomando un café sea cual sea el resultado porque el próximo paso es ganarle al kirchnerismo en 2023”, dijo el neurocientífico en diálogo con radio Mitre, donde además consideró que “gran parte del problema argentino es la miseria de la política”. En ese sentido, Manes aseguró que “la única opción” para ganarle al Gobierno “es agrandar la coalición”, y sostuvo que las próximas elecciones representan un “desafío más grande” dado que no solo hay que ganarle al oficialismo sino también “ transformar la Argentina ”.

“Es momento de que todos nos involucremos porque con un partido no alcanza para sacar el país adelante”, sostuvo al respecto, al tiempo que pidió a todos que acudan a las urnas. “La rebeldía es ir a votar en contra de lo mismo de siempre”, dijo.

Facundo Manes, en recorrida de campaña

Consultado por estas tensiones entre ambos, Manes decidió ponerle un paño frío a la discusión y ratificó el mensaje de unidad, aunque al final no dejó de elevar una crítica a su contrincante. “Lo mejor es nuestra lista. Hay muchas diferencias con Diego, pero de lo que no tiene que haber dudas es que el 13 vamos a estar juntos para ganarle al kirchnerismo”, reiteró el médico, quien además dijo: “Yo siento la provincia de Buenos Aires. Él nació en Capital y vive allá”.

El precandidato apuntó después contra el oficialismo y consideró que el país necesita liderazgos que unan a la sociedad y no que la dividan. Al respecto, aseguró que el kirchnerismo “mete miedo”. “ El modelo de ellos es Santa Cruz, mientras la salud está quebrada y se persigue a la Justicia y a la prensa . El modelo kirchnerista no va a convocar al diálogo”, manifestó, al tiempo que insistió: “Hay que ganarle al kirchnerismo y transformar a la Argentina”.

Manes resaltó que estas elecciones son su primera experiencia en la política y destacó que ve mucha “frustración y cansancio” en la sociedad. “La gente no cree en nada, no cree en la política, no cree en la educación como motor de desarrollo”, lamentó.

Por su parte Santilli también se refirió durante esta mañana en radio Mitre a su rival. “Respeto a Manes, nos llevamos bien, obviamente hoy estamos compitiendo, es sano, amplía, la sociedad va a decidir quién lidera y ahí vamos a estar juntos”, expresó. “El primer adversario son los problemas de la gente. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para trabajar juntos, le toque a quien le toque”, finalizó el ex vicejefe de gobierno porteño.

Facundo Manes, precandidato de Juntos por el Cambio

El domingo no habrá búnker juntos

Según confirmaron a Infobae, mientras el PRO va a mantener su tradición de tener su búnker en la zona de Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires, el espacio Dar el Paso, de Manes, definió que esperarán el resultado de las primarias abiertas y obligatorias en un lugar propio.

La decisión está tomada y el sitio elegido sería un local en Vicente López, donde el radicalismo encabezado por Manes esperará los resultados. Aún no se sabe qué figuras de la UCR estarán presentes en el bunker teniendo en cuenta que Alfredo Cornejo es candidato en Mendoza.

La otra incógnita es qué hará Martín Lousteau que se mostró muy activo en la campaña en varios distritos pero que en este caso tiene la complejidad de que sus candidatos secundan en la lista a María Eugenia Vidal en la Ciudad -Martín Tetaz- tanto como a Facundo Manes en la provincia -Danya Tavela-.

“ Si gana Santilli seguro que es en Tabac o en Dandy, los dos bares que usa Horacio Rodríguez Larreta cuando quiere que se comunique un encuentro ”, explicó ayer un operador porteño a este medio.

SEGUIR LEYENDO