Alternativa Ciudadana comenzó la última semana de campaña con un acto en Parque Lezama

Martín Hourest

El espacio Alternativa Ciudadana, que lleva como primer candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires a Martín Hourest, inició la última semana de campaña con un acto en el anfiteatro de Parque Lezama en el que juntó a vecinos, referentes de organizaciones políticas, sociales, sociedad civil, ambientalistas, feministas, disidencias y representantes de todas las comunas porteñas.

“Es absurdo que apelen al voto útil los inútiles que crearon este estancamiento, esta crispación y estas desigualdades”, comenzó su discurso Hourest, principal orador del evento. Y agregó: “Sería gracioso, si no fuera indecente, que ambos hablen de futuro ocultando su pasado y negando su presente. Los dueños de la política, de la economía y de las opiniones acumulan desastres: que no acumulen votos”.

“Reafirmamos nuestro compromiso público ante cada ciudadano: con una democracia real, con una nueva prosperidad, con una sociedad con derechos e igualdad, con cuidar lo común y cuidarnos en común”, concluyó Hourest.

Otro de los candidatos que tomó la palabra fue Maximiliano Díaz, quien expresó: “Desde Alternativa buscamos recomponer la relación de los políticos con la gente, queremos transmitir valores necesarios para que todos podamos vivir mejor, como la participación, para diseñar la ciudad que necesitamos; solidaridad, transparencia en las conductas”.

Por su parte, quien encabeza la nómina para legisladores, Daniela Gasparini, sostuvo: “Estamos ante un contexto y una campaña decadente que protagonizaron los dos polos de la grieta y están más preocupados por la polémica, el chiquitaje y discursos cargados de violencia que por lo que le pasa a la gente”.

Y completó: “Ellos se dieron lujos, por la impunidad y la inmoralidad, la falta de ética y de palabra. Se alejaron de la sociedad”.

Juntos por el Cambio también comenzó por el sur

Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal estuvieron en Mataderos y Liniers acompañados de los precandidatos a diputados nacionales y a legisladores porteños: “Caminé durante 8 años estos barrios y los conozco de verdad, nosotros no subestimamos a los vecinos y no creemos que dándoles un bolsón de comida nos van a votar, acá hicimos metrobus, centros de primera infancia, el polo educativo de la 20, el indoamericano o la escuela de policía, porque el sur para nosotros importa, nos importa en los hechos no en los discursos”, arengó Vidal.

Vidal y Larreta durante la recorrida

Y agregó: “Queremos que el 12 de septiembre los vecinos que viven en los barrios del sur de la ciudad le digan al kirchnerismo que acá acompañamos el camino de Horacio que es el que queremos, no queremos más que nos usen, basta de que nos usen, basta de que no nos den trabajo, basta de que nos prometan asado y no venga, digámosle basta al relato”.

Participaron de la recorrida los precandidatos a diputados nacionales, Martin Tetaz, Paula Oliveto , Fernando Sanchez, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet y a legisladores porteños, Emmanuel Ferrario y Hernan Reyes, entre otros dirigentes.