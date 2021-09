Daniel Gollan: “Vamos a ganar por una diferencia interesante, arriba del 5 o 6%”

El ex ministro de Salud bonaerense y actual precandidato a diputado nacional Daniel Gollan (NA)

A una semana de las PASO, el ex ministro de Salud bonaerense y actual precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos Daniel Gollan vaticinó un triunfo del Gobierno por una diferencia de “entre 5 y 6 puntos” .

En una entrevista con CNN radio, Gollan fue consultado sobre una declaración del ministro de Producción, Matías Kulfas, quien aseguró que “un buen resultado electoral es ganar, por un voto, por cien o lo que sea” y dejó en claro que para el oficialismo no importa tanto el margen del resultado, sino lograr el triunfo.

“En las últimas tres elecciones de medio término, el Frente para la Victoria no logró ganar y este año se va a ganar. Se va a ganar por una diferencia interesante. Creo que cómo mínimo vamos a estar por arriba del 5 o 6%” , precisó.

Gollan dijo que no cree en las encuestas y advirtió que el escándalo que se generó por la foto de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos no tendrá impacto en el resultado electoral. “No tiene nada que ver la agenda de los medios con la de la gente”, sostuvo.

Los dos primeros candidatos de la lista bonaerense del Frente de Todos: Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan

En esa línea, indicó que “hay que ir a la agenda que necesita a la gente”, que tiene que ver con “la etapa de pospandemia, la generación de trabajo y la industrialización”. Y agregó: “Lo que la gente tiene terror es que vuelvan los tarifazos. (Diego) Santilli, (Mauricio) Macri y el PRO son esos tarifazos”.

“Los estudiantes nos dicen que no vuelva esta gente que quería cerrar las universidades y que decían que los pobres no podíamos llegar a la universidad. Los industriales nos dicen que ahora los bancos están dando créditos, cuando antes había mesas de dinero y fuga de capitales”, sentenció el ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

En ese sentido, dijo que “a ese escenario es el que le tiene terror la gente” y que “el resto de las cuestiones (el escándalo de Olivos) son errores, que hay que reconocer y que se reconocieron, pero lo que observa el público es la película, no la foto”.

“¿Hubo alguna autocrítica de (Mario) Negri, (Elisa) Carrió y Santilli por juntarse 70 personas en un cumpleaños? Por lo menos, nuestro Presidente reconoció el error y que fue lamentable. Y sigue tratando de reconstruir el país. Todos cometemos errores”, afirmó.

Daniel Gollan se refirió a la ausencia de Cristina Kirchner en algunos actos de campaña

Gollan también fue consultado sobre los reproches del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a su par de Nación, Sabina Frederic, luego de que la ministra dijera una frase desafortunada sobre la inseguridad en Argentina. “Las discusiones de algunos funcionarios o dirigentes no están en la agenda de la gente” , señaló.

“El tema de la seguridad si está entre los temas que le interesan a la gente, pero no si un dirigente tiene un problema con otro”, advirtió durante la entrevista radial. Luego, agregó: “Nosotros queremos salir de lo que dijo uno o lo que dijo el otro en la política. Vayamos a los temas más importantes”.

Además, sobre la ausencia de Cristina Kirchner en la mayoría de los actos de campaña que hacen los candidatos bonaerenses, Gollan dijo que la Vicepresidenta “participó de un montón de actos con nosotros” y afirmó que “ella verá cuándo tiene que ir a otros actos”. “Hay que terminar un poco con todo este tema de la especulación de si está o no está”, aseguró.

Gollan aseguró que el Frente de Todos va a ganar las elecciones por una diferencia de "5 o 6 puntos" (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

En el tramo final de la entrevista, se refirió a una declaración del precandidato a diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz, que este domingo dijo que se iba a poner una remera que diga “Basta de atropellos”, en referencia al Gobierno.

“Yo me voy a poner una remera que diga basta de neoliberalismo y del desastre que nos dejaron los gobiernos de Macri y de (María Eugenia) Vidal. Nos arruinaron la vida . Sólo favoreció a muy poquita gente. El resto vio como empeoraba su calidad de vida y su bolsillo”, explicó.

