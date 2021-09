Con críticas al Gobierno y pedidos de votos, Macri jugó fuerte en la interna de Juntos por el Cambio de Santa Fe

Mauricio Macri, junto a Angelini, de saco celeste, fue a apoyar una de las cuatro listas que compiten en las PASO.

Mauricio Macri pasó de mostrarse prescindente e irse a Europa en medio del armado de las listas a meterse de lleno en la campaña en cada uno de los distritos donde el PRO, mucho más que Juntos por el Cambio, quiere llegar al 13 de septiembre ganador.

Pasó por Córdoba apoyando a Mario Negri, hizo lo mismo con María Eugenia Vidal en la Ciudad y con Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires y este martess finalmente desembarcó en Santa Fe, el tercer distrito electoral en importancia desde el punto de vista electoral y en donde los amarillos apuestan fuerte a lograr presencia en el Senado por primera vez.

En la provincia Juntos por el Cambio tiene una PASO con cuatro listas y Macri, al igual que lo hará la próxima semana Patricia Bullrich y ya lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, apuesta a una: la que tiene como candidatos a Federico Angelini para senador y a Amalia Granata para diputados.

Las otras tres listas son las que llevan como candidatos a Maximiliano Pullaro y Carolina Piedrabuena, que apoya la línea de Evolución Radical -que conduce Martín Lousteau quien fue varias veces a la provincia-, otra encabezada por la periodista Carolina Losada, y una cuarta impulsada por la Coalición Cívica, con el radical José Corral a la cabeza.

Macri con Federico Angelini, al llegar a la provincia de Santa Fe

En el medio de esta disputa, donde la provincia renueva 9 diputados y 3 senadores -dos bancas para el ganador y una para el segundo- Juntos por el Cambio aspira a lograr algo de lo que hoy carece: tener un dirigente santafesino propio en la Cámara Alta.

Aunque estaba en Santa Fe, Macri se apoyó en los últimos dichos de la precandidata bonaerense del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz respecto al concepto de “garchar” y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y el aburrimiento suizo para hablar sobre “el dolor que tenemos por tanto atropello y mentira”. “Todos los días escuchamos una frase que nos hace mal. Que no tiene que ver con el sentido común, con la verdad. Esto es propio de querer negar la magnitud de los problemas que están generando”, afirmó.

“Cuando dicen cosas como las de la candidata en la provincia de Buenos Aires o la ministra de Seguridad es que realmente no tienen noción de lo que han destruido en este año y medio. Y no han reparado ni una de las cosas que nosotros no pudimos reparar. Esto que estamos sintiendo nosotros, supuestamente el 41% que acompañó el cambio hasta el último día, lo están sintiendo muchos de los que sí confiaron en que iba a haber asado, heladera llena y hoy se dieron cuenta que era mentira. Hoy tenemos el menor consumo en 100%”, agregó Macri.

Pero el ex presidente no bajó a Santa Fe para criticar el accionar de la Casa Rosada o de sus candidatos en la provincia, sino que lo hizo para apoyar una lista de Juntos por el Cambio para quien pidió el voto como reaseguro de los valores que dice representar su espacio político.

“No sirve votar en blanco, no ir a votar. Podemos cambiar la historia. De acá al 12 salgamos a militar el por qué de la importancia de esta elección. Después del 12 todos unidos en una única lista vamos a pelear por ese futuro que nos merecemos”, arengó.

La lucha en la provincia está pareja. El radicalismo muestra fuerza propia y trayectoria y le pelea el discurso de la seguridad con el ex ministro de Miguel Lifchitz, Pullaro quien cuenta con el acompañamiento de buena parte de la UCR.

De todas formas, a los radicales la visita de Macri y de toda la cúpula del PRO para apoyar una lista no les hace mucha gracia. “Hacen campaña y en los spots aparecen Larreta, Bullrich y Macri como si se los votara a ellos”, se quejan. El partido centenario por su parte evitó participar de manera institucional teniendo en cuenta que los radicales están repartidos en varias listas. “Vienen con las figuras y con la billetera”, agregan en relación a los fondos que vuelcan en la campaña provincial.

