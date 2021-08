Wado De Pedro: “Queremos derribar los prejuicios de los empresarios con el Gobierno”

Al Salón de los Escudos del Ministerio del Interior llega Eduardo “Wado” De Pedro con un papel con anotaciones y una lapicera en la mano derecha. Detrás de dónde se sienta hay un cartel de Argentina Unida, el que adorna cada acto oficial, cuando habla un funcionario del Gobierno de Alberto Fernández. De pantalón azul y camisa celeste y blanca a cuadros pequeños, al funcionario se lo ve distendido pese a los días agitados que se viven en la Casa Rosada. Tiene ganas de contar el reciente encuentro que sostuvo con casi 100 representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

No habla muy seguido con el periodismo. Esta vez accede ante Infobae y otro de los medios acreditados en Balcarce 50, para hablar de ese tema y de otros relacionados con .

-¿Cómo evalúa este encuentro con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina?

-Nos pidieron ellos la reunión, que duró una hora. Yo hice una introducción y conté cuáles son las intenciones de este gobierno para afrontar los desafíos que tenemos tras la pandemia y que venimos desarrollando desde hace un tiempo. Después estuvimos respondiendo sus inquietudes, que giraron sobre los proyectos de desarrollo federal, la parte impositiva por la relación entre Nación y provincias y también la relación entre gobierno y empresarios. Fue un intercambio muy satisfactorio para ambas partes. Que me hayan invitado significa reconocer que no hay una sola verdad, que se puede buscar un punto de encuentro.

-¿Qué ideas les expuso a los empresarios que tienen cierto recelo ante algunas acciones de Gobierno?

-Nosotros les dejamos en claro que tenemos una idea de país y un modelo de desarrollo productivo. Se dicen de este Gobierno muchas cosas que no son. Obvio que estamos interesados en la creación de empleo, en el crecimiento. Aunque sean cosas básicas las explicamos. El nivel de estigmatización que se hizo desde algunos medios hace necesario que digamos hasta las cosas más obvias. Hubo otros que hablaron por nosotros, nos pusieron un etiquetado frontal que no tiene que ver con el contenido. Gobernar es generar empleo, no hay empleo sin empresas y no hay empresas sin empresarios. Creemos en la sinergia entre el sector público y privado para el desarrollo productivo del país. Necesitamos empresarios que inviertan y un Estado que fomente el desarrollo de la infraestructura necesaria para potenciar esas inversiones.

-¿Cómo se conseguirá cumplir con esas necesidades de infraestructura?

-Hace meses venimos trabajando con los gobernadores y empresarios de todo el país en detectar lo que definimos como “obstáculos para el desarrollo” de cada región. Trabajamos sobre cuáles son las inversiones de infraestructura que necesitan las provincias para su desarrollo. Seguimos teniendo un modelo de desarrollo territorial muy desequilibrado y es necesario revertirlo con políticas activas. Para nosotros construir un país federal implica que cada argentino y argentina tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente, es decir trabajar, estudiar, etc, en la región del país donde nació o elige vivir. En este caso con la Cámara coincidimos en que hay muchas oportunidades de inversión privada en las provincias y les manifesté la voluntad de este gobierno de trabajar articuladamente.

Wado de Pedro

-¿Usted impulsa el Plan de Desarrollo Federal con la idea de que trascienda este mandato de Alberto Fernández?

-Sí. Trabajamos con los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán y también con otros como Luis Basterra o Gabriel Katopodis para dar una visión distinta del federalismo. No quiero un ministerio de tanta rosca sino uno que sirva para la construcción de la Argentina. Hubo una generación de prejuicios hacia este Gobierno que queremos dejar atrás.

-¿Cuáles fueron los temas por los que más preguntaron desde el sector empresario?

-Más que nada sobre los desafíos a futuro. En ese aspecto les marcamos que queremos generar una política de encuentro, que genere consensos. Y que vaya más allá de un mandato presidencial. Hay deficiencias de infraestructura que trascienden al período que debe cumplir un gobernador en su provincia. Hay que derribar prejuicios y sentarse a discutir con planes y proyectos, con números, cuál es el país que queremos. Nuestra responsabilidad como funcionarios públicos es ordenar el sistema político para que los argentinos y argentinas puedan vivir mejor, algo que no podrá suceder sin fomento a la inversión desarrollar infraestructura, sin la sinergia pública privada.

-Muchas de las quejas del sector privado tienen que ver con la política impositiva.

-Hubo alguna consulta sobre la superposición de impuestos a nivel provincial y nacional y tratamos de explicar que se trabaja en políticas sectoriales como las que implementamos en el Noroeste argentino donde se le permite a las empresas reducir las cargas patronales a las empresas que contratan personal estable. También les dejamos en claro que la situación fiscal de las provincias mejoró mucho en los dos últimos años.

De Pedro también explicó que en los próximos días se trabajará para un encuentro entre las empresas de tecnología relacionadas con los medios de comunicación como Facebook, Twitter y Google, algunas de las que participaron de esta charla hoy por la mañana, y la Comisión Nacional Electoral con el objetivo de que haya en las redes “un uso transparente de la información”, referida a las elecciones. La intención es que no circulen o se difundan “fake news”.

El ministro también exhibe números que lo invitan al optimismo. “El Estado organiza las condiciones para generar inversiones productivas por eso los indicadores de la reactivación económica muestran que los datos del primer trimestre del PBI dieron cuenta de que la inversión creció 38%, desde 2020 realizaron inversiones 177 empresas extranjeras que invirtieron 33.673 millones de dólares y 700 empresas nacionales realizaron inversiones en Argentina”, destaca.

“Lo importante es que nos sentemos a discutir con información. Este tipo de charlas sirve para derribar prejuicios como dije antes y para mostrar diferencias”, reitera sobre el intercambio con la AmCham. Y después de las elecciones dice que el uno de los grandes desafíos será “no discutir sobre una sola persona sino que haya movimientos y actores que se sienten dispuestos a discutir” los problemas de la Argentina.

SEGUIR LEYENDO