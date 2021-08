Vidal, sobre la fiesta de Olivos: “El Presidente debe presentarse voluntariamente a la Justicia”

María Eugenia Vidal criticó duramente al presidente Alberto Fernández (Cristian Gastón Taylor)

La precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, se refirió nuevamente al escándalo del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yañes en la Quinta de Olivos durante la cuarentena y además criticó con dureza las explicaciones que dio el presidente Alberto Fernández ayer sobre ese episodio.

“A mi no me alcanzaron sus explicaciones, tampoco a las más de 108 mil familias que no pudieron despedir a sus familiares víctimas del COVID , el Presidente debe pedir una disculpa sincera y presentarse voluntariamente a la Justicia por violar la norma que el mismo dictó”, analizó Vidal en diálogo con radio Mitre.

Sin embargo, la candidata fue más allá y criticó con vehemencia al primer mandatario por sus dichos. “Se sacó el problema de encima echándole la culpa a su mujer”, dijo la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, tildó de machistas las justificaciones de Fernández: “ No agota mi capacidad de sorpresa que el Presidente tenga como única justificación culpar a su mujer, esa es la manera que eligió para hacerse responsable, el machismo de culpar a la mujer, es muy lamentable ”.

Asimismo, dijo que el jefe de Estado “dice una cosa y hace otra” y lanzó: “No reconoce límite alguno, abusó de su poder para acceder a privilegios y nos mintió”. En ese sentido, remarcó que la situación es “inexcusable” y apuntó contra el Gobierno por responsabilizar a otros “de sus propias barbaridades”.

“ Es un Gobierno que nunca se hace responsable de nada. Que le expliquen al papá de Abigail o al de Solange que esto es una estrategia de la oposición” , sentenció la ex gobernadora sobre algunas versiones del oficialismo.

Al ser consultada sobre la posibilidad de un juicio político en contra del mandatario, Vidal explicó que desde la oposición se impulsó una comisión investigadora, respaldados en la idea de que “el oficialismo va a bloquear el juicio político”. “Esto nos permitirá pedir informes y llevar todos los elementos a la justicia”, detalló.

El festejo en la Quinta Presidencial de Olivos

Los dichos de Vidal van en sintonía, como era de esperarse, con lo que dijo el resto de la oposición, que también consideró que las explicaciones oficiales sobre la foto de la fiesta no fueron suficientes. Incluso, parte de ella avanza en el pedido de juicio político contra el mandatario. Por lo menos así lo expresaron desde el PRO y la UCR. La Coalición Cívica (CC), sin embargo, se negó a firmarlo. Algo que causó sorpresa.

Elisa Carrió, líder de la CC, dijo que “en campaña no se hace juicio político”, aunque el motivo real sería que teme que Cristina Kirchner y La Cámpora aprovechen la ofensiva para desplazar al primer mandatario y quedarse al frente del Poder Ejecutivo.

El pedido opositor en el Congreso casi que se da por descontado que naufragará porque no le dan los números para imponerlo: en la Cámara de Diputados se requiere una mayoría especial de dos tercios, para lo cual Juntos por el Cambio debería conseguir 54 votos. Sin embargo, una vez más, la estrategia de JxC contra el oficialismo se debilitará porque Carrió no quiere hacer nada que complique a Alberto Fernández y le otorgue más poder a Cristina Kirchner.

Los presidentes de la UCR, Alfredo Cornejo; del PRO, Patricia Bullrich, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, estuvieron en contacto hace 48 horas por un comunicado en el que expresaron su “absoluto repudio” al incumplimiento del aislamiento obligatorio por parte de Alberto Fernández y exigieron “en forma urgente” que se brinden a la sociedad “las explicaciones que justifiquen esta conducta”.

Pero sólo un grupo de diputados del PRO y de la UCR, integrado por Fernando Iglesias, Jorge Enríquez, Waldo Wolff y Luis Petri, entre otros, presentó este jueves un proyecto de resolución para pedir el juicio político contra el Presidente “por mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

