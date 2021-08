Un error en un decreto presidencial con directivas militares provocó un fuerte reclamo de Chile

Alberto Fernández firmó la nueva "Directiva Militar" con un grosero error que causó malestar en Chile

El 19 de julio pasado, Alberto Fernández firmó el decreto de actualización de la llamada “Directiva de Política de Defensa Nacional”. El texto está acompañado de un anexo de 39 carillas. Un párrafo del mismo generó un pedido de rectificación por parte de Chile.

Mediante un oficio fechado en Santiago el pasado 4 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno presentó una réplica ante la embajada argentina en aquel país por la taxativa alusión que en el decreto 457/21 (que actualiza el accionar militar argentino) se hace al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces a los que erróneamente se considera como, “espacios compartidos en los que resulta fundamental continuar fortaleciendo el estudio, la exploración y control conjunto”. Esto obligó al gobierno chileno a enviar una comunicación formal recordando que “el Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno”.

Abundando en detalles descriptivos, el cuestionado párrafo del anexo del decreto argentino -que lleva las firmas del presidente y de tres ministros: Felipe Solá, de Exteriores, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y Agustín Rossi, todavía de Defensa en esa fecha- añade que estos “espacios” son ”estratégicos tanto por su rol como vías navegables entre el “Océano Atlántico y el Océano Pacífico como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente Antártico”.

Si bien el gobierno de Chile, tomó conocimiento de la situación el mismo día en que la norma apareció publicada en el Boletín Oficial (19 -07-21), las autoridades trasandinas habrían considerado prudente esperar algunos días en la certeza de que el error sería pronto subsanado por la Argentina. Rafael Bielsa, embajador argentino en Santiago, fue notificado enseguida pero de modo informal del tema, reconoció de inmediato que se estaba en presencia de una equivocación y lo notificó a la Cancillería argentina. Pero hasta el presente el documento no fue modificado por lo que el propio presidente Sebastián Piñera ordenó efectivizar una protesta formal sin más dilación.

El decreto del error

Un yerro más histórico que político

Tal como señala la carta chilena, “el Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno en conformidad con lo dispuesto por el Tratado de 1881, lo que ha sido reiterado en el artículo 10º del Tratado de Paz y Amistad de 1984″. La nota de la Cancillería del país vecino agrega: “En consecuencia Chile rechaza lo planteado por Argentina en la DPDN sobre un supuesto control conjunto por carecer de sustento jurídico y no resultar procedente el virtud de los tratados aplicables”.

Increíblemente la orden presidencial dispone mantener el control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes a 140 años de haber quedado esa vía marítima en manos de Chile

“En relación con el ‘Mar de Drake’-para Argentina ‘Mar de Hoces’- que se ubica al sur del Mar de la Zona Austral definido en los artículos 7º a 9º del Tratado de Paz y Amistad, Chile expresa que tampoco existe allí un control conjunto y que, de conformidad con el derecho internacional del mar, seguirá ejerciendo todos los derechos soberanos que le corresponden, así como las libertades reconocidas por la Convención de Naciones Unidas sobre derecho del Mar”, indica también la protesta.

Fuentes militares argentinas consultadas por Infobae, señalan que es particularmente extraña la inclusión del párrafo que da lugar al reclamo chileno pues precisamente en virtud de los tratados referidos en la misiva, las FFAA no realizan ninguna tarea conjunta en el Estrecho y sólo se puede prestar algún tipo de asistencia o cooperación en materia de salvaguarda de la vida humana en el mar si las autoridades chilenas lo solicitan y siempre en el estricto marco de la cooperación y buena relación que ambas Armadas mantienen.

“El párrafo es definitivamente muy poco feliz; en la redacción primaria de la DPDN interviene el Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa y resulta evidente que han confundido el patrullado antártico combinado (PANC) que desde hace varios años realizan ambas armadas en un sector del mar austral con fines de preservación del medioambiente y de prevención de la seguridad de la vida humana en el mar, con actividades en Magallanes que nunca ejercimos”, sostiene un ex Comandante Conjunto Antártico consultado por Infobae.

La réplica del gobierno chileno se envió luego de un tiempo prudencial a la espera de una rectificación por parte de la Cancillería Argentina

Qué es la Directiva de Política de Defensa Nacional

La conocida en el mundo castrense como DPDN, puede definirse, según reconocen los propios uniformados, como “la Biblia” de la actividad militar. El documento analiza y resume el contexto internacional, regional y local en un determinado momento y a partir de allí se dictan las consignas directrices al Instrumento Militar de la Nación para encaminar sus esfuerzos en determinada dirección.

Como su nombre lo sugiere, la DPDN es una orden directa del Presidente de la Nación en su carácter de Comandante en Jefe de las FFAA a partir de la cual se mantiene o reorienta el accionar estratégico y operativo de la actividad militar.

Las sucesivas DPDN -al decir de los especialistas- más que consolidar una política de Estado coherente y continuada en materia de defensa, reflejan la impronta ideológica de distintas administraciones. Así la puesta en vigencia el pasado 14 de julio, complementa a las anteriores emitidas en 2009 y 2014, pero da por tierra con la implementada por Mauricio Macri en 2018.

De acuerdo a lo prescripto por el decreto 1729/07 la DPDN es confeccionada por un grupo de trabajo interjurisdiccional que depende funcionalmente de la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa en el marco del Consejo de Defensa Nacional que integran distintos organismos entre los que se destaca el Estado Mayor Conjunto de las FFAA.

La redacción final de la Directiva 2021 quedó en manos del actual Director de Planeamiento del Ministerio de Defensa, Luciano Anzelini, quien incluso se refirió a la misma a través de posteos en redes, sosteniendo que “la nueva directiva aprobada por Alberto Fernández resulta un verdadero ejemplo en materia de diseño de políticas públicas habiendo sido formulada en conjunto por todas las áreas competentes del Ministerio de Defensa en un aceitado trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores para consensuar el texto definitivo tanto a nivel de áreas técnicas como de las más altas autoridades de sendas carteras”.

El hilo de tuits de uno de los redactores de la "Directiva de Política de Defensa Nacional"

Funcionarios de línea del Ministerio de Defensa coincidieron en señalar a Anzelini como el redactor final del trabajo al tiempo que manifestaron desconocer cómo pudo esa equivocación atravesar los chequeos posteriores que tuvo el documento antes de ser llevado a la firma de Cafiero, Rossi y Solá, así como a la posterior rúbrica del Presidente.

“La Cancillería ya ha expresado que fue un error, la vamos a reformular en cuanto tengamos un nuevo ministro ya que la situación actual es inédita. Agustín Rossi ya no está al frente si bien aún no renunció. Se ha hecho cargo del despacho su primo Sergio Rossi quien si bien es Secretario de Asuntos Militares no tiene firma de ministro, y carece de facultades suficientes. Por ahora el ministerio es tierra de nadie”, dijeron desde el piso 11 del Edificio Libertador General San Martín.

