La historia del partido que no presentó todos los candidatos y pelea por estar en las elecciones

Los candidatos del Partido Renovador Federal. La de legisladores no fue aprobada

El Partido Renovador Federal de la ciudad de Buenos Aires tiene un candidato peculiar: Mario Gabaglio, el “Payaso Marulito”, que se presenta así porque en la política, dicen, son todos payasos. Se postula a legislador porteño pero por ahora no puede competir. La justicia electoral no oficializó su lista porque incumplió una serie de requisitos, entre ellos no presentar la cantidad de candidatos que se requieren en la elección.

En la ciudad se renuevan 30 legisladores y los partidos deben llevar en sus boletas esa cantidad más 10 suplentes. Pero la lista “UNO. Una nueva opción” del partido solo presentó 14. “Todos los candidatos están presentados, tuvimos un problema técnico con la carga de los datos y el sistema solo tomó 14 pero el resto los mandamos por otro sistema. Por eso vamos a apelar a la Cámara Nacional Electoral” , le dijo a Infobae Lucas Jaszewski, presidente del partido y candidato a diputado nacional.

El 24 de julio venció el plazo para que todos los partidos presenten sus listas de precandidatos para las PASO del 12 de septiembre. Por la pandemia del coronavirus, la Cámara Electoral dispuso que en esta elección las presentaciones sean digitales, a través del Sistema Integral Electoral (SIEL). Junto con la lista los partidos deben presentar documentación de cada postulante. La jueza electoral María Servini aprobó la lista de diputados nacionales del Partido Renovador Federal pero el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad no oficializó la de los legisladores porteños.

“La Lista de precandidatos/as presentada ante el Tribunal en el sistema informático resulta incompleta, toda vez que en la oportunidad establecida en el art. 80 inc. 1 del C.E. y en cumplimiento del cronograma electoral aprobado por Acordada Electoral 5/2021, sólo se informaron 14 precandidatos/as, cuando la convocatoria a elecciones es para cubrir 30 cargos titulares y 10 Suplentes”, explicó el lunes el TSJ en un fallo al que accedió Infobae. La resolución agrega: “ha sido jurisprudencia constante de este Tribunal, que no corresponde oficializar Listas cuando no se lleguen a cubrir la totalidad de los cargos titulares de la categoría convocada”.

Pero el partido no solo incumplió la cantidad de precandidatos. El tribunal también señaló que la lista no tiene los avales ni las adhesiones que se necesitan, ni la firma de su apoderado. Los precandidatos no presentaron la declaración jurada con el cumplimiento de los requisitos para serlo y siete de ellos acompañaron de forma incompleta la aceptación de la candidatura. El partido tampoco presentó su responsable económico financiero. El tribunal agregó que una segunda presentación en la Plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde se buscaba subsanar los errores , se hizo fuera de plazo.

“Tenemos los avales, los candidatos, armamos carpetas de cada candidato. Todos los documentos se cargaron pero en el sistema se tomaron 14 candidatos. Después presentamos lo que faltaba mediante otro sistema Tuvimos un montón de inconvenientes técnicos. Por ejemplo, los certificados de reincidencia tardaban seis horas para bajar”, explica Jaszewski.

Sobre presuntas falencias del sistema, el TSJ rechazó ese argumento: “tampoco resultan jurídicamente atendibles las razones fácticas expuestas sobre los inconvenientes informáticos porque todas las agrupaciones políticas pudieron cumplir con dicha obligación sin formular reparo alguno”.

Vamos a trabajar para estar y participar con la lista de legisladores por la ciudad. pic.twitter.com/XleTtDcu2O — PARTIDO RENOVADOR FEDERAL (@PRFederalOK) July 31, 2021

“No hubo prueba ni capacitación para esta carga. La cuestión de fondo es que el sistema falló. Tenemos muchos llamados telefónicos y mails mandados que nunca nos respondieron en los que decíamos que el sistema fallaba. Esta situación no nos tiene que coartar la posibilidad de ser candidatos en una elección. Y por eso vamos a apelar a la Cámara Electoral para que nos permita participar”, señaló Jaszewski que será primer candidato a diputado nacional.

Ayer se realizó en la justicia lo que se conoce como audiencia de boletas. Cada partido que competirá en la elección presentaba la boleta y en esa audiencia se analiza si cumple con todos los requisitos. Allí el Partido Renovador Federal presentó la boleta de diputados nacionales y la de legisladores pero Alejandra Tadei, secretaria electoral del TSJ, les dijo que la última no había sido oficializada. Los apoderados del partido respondieron que eso lo iban a apelar y que hoy harían una presentación con las explicaciones.

El Partido Renovador Federal fue creado en 1974. Acompaño al menemismo e integró el Frente de Renovador de Sergio Massa, del que se separó en 2015. En 2012 comenzó a formarse en la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Corrientes y en Buenos Aires.

Jaszewski, odontólogo, de 43 años, es su presidente. “Siempre milité en el peronismo y queremos un neoperonismo, apostar a las bases del trabajo, la innovación y terminar con los privilegios de la vieja política que representan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio que viven en sus internas de poder. Son todos unos payasos, por eso le propusimos a Mario Gabaglio que vaya como payaso y aceptó, como una forma de mostrarlos a ellos. Somos un partido de gente de trabajo, partidarios del mérito y del esfuerza”, se presenta Jaszewski que buscará que la lista de legisladores porteños pueda competir.

