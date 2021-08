Facundo Manes: “Iría a verlo al Presidente si me llama, hablo y voy a hablar con todos”

"Por supuesto que iría si me convoca, trato de hablar con todos", dijo Manes ante una eventual convocatoria del presidente Alberto Fernández. (Maximiliano Luna)

El precandidato a diputado nacional Facundo Manes reapareció hoy y criticó que en los últimos días fue “víctima de ataques feroces”, en el marco de la interna del frente bonaerense Juntos. A su vez, señaló que iría a reunirse con el presidente Alberto Fernández si lo convoca a debatir una “agenda del desarrollo ”.

Durante un reportaje, el el neurocientífico se refirió de manera crítica al manejo de la pandemia por parte del Gobierno, y manifestó que le hizo “ruido” que desde un principio “no se hayan convocado a expertos de todos los sectores para combatirla”.

“La crisis ha desnudado la pobreza, la desigualdad y la falta de proyectos. No podemos echarle la culpa a la pandemia de los problemas estructurales de Argentina. La pandemia requiere que los líderes nos hablen con sinceridad, que nos den perspectivas, que piensen en el bien común”, planteó Manes. “El impacto psicológico de la pandemia va a durar más que la pandemia, entramos en una década de COVID”, añadió.

En este marco, y en diálogo con radio La Red, aseguró que mantendría una reunión con Alberto Fernández, a pesar de que nunca lo convocó, según reconoció. “ Por supuesto que iría si me convoca, trato de hablar con todos . Vengo a aportar mi granito de arena para marcar una nueva agenda: discutir cómo encarar el desarrollo argentino en términos de igualdad, porque si no, vamos a seguir administrando pobreza. También vengo a unir a los argentinos, necesitamos a líderes que nos unan y no nos dividan. Voy a hablar con todos”, adelantó.

Sin embargo, el precandidato se expresó con malestar sobre el tipo de discusión que se está dando en Argentina. “Estamos en una maratón que no terminó y estamos metidos en una lucha de facciones, con dilemas falsos, de cuarentena versus muerte; economía versus salud, clases sí o clases no. No veo un pensamiento crítico ni una convocatoria a todos los sectores”.

Además, se refirió a lo que ocurre en algunas provincias del país con especial preocupación, y se diferenció de otros miembros de la coalición opositora , quienes suelen advertir que el Frente de Todos se dirige en un rumbo similar al del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. “Me preocupa más Santa Cruz que Venezuela, es una maqueta donde podemos ver lo que sucede y sucederá si no nos comprometemos y generamos un cambio. Santa Cruz tiene 300 mil habitantes, cuenta con el mayor ingreso per cápita del país con recursos marítimos y ganadería, gas, turismo, es una provincia bendecida con el Glaciar Perito Moreno. Y lo que pasa es que la salud y la educación están en crisis, no se ha desarrollado la actividad privada y la mayor fuente de trabajo es el empleo público municipal o provincial”.

Facundo Manes en campaña, junto a otros dirigentes de la lista encabezada por la UCR.

“Santa Cruz -continuó- es gobernada por el kirchnerismo desde hace 30 años y 15 años con presidentes de Santa Cruz. Se apoderaron de los fondos públicos, hay una justicia adicta y desmantelamiento de los sistema de control. Hay una manipulación del sistema electoral”.

Acerca de las tensiones en la interna en el espacio Juntos, Manes indicó que toda su vida trató “de ayudar a la gente” y manifestó que “las discusiones entre los políticos no ayudan a solucionar los problemas de los argentinos”. En esa línea, subrayó que en las últimas semanas fue “víctima de ataques feroces”. En particular, dijo que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, primero “felicitó a la UCR por convocarme y luego cambió de opinión”, aunque aclaró que “no quiere entrar” en ese tipo de cruces.

“Me da la sensación que Argentina es un paciente en terapia intermedia y los médicos, en vez de ayudar al paciente, se pelean por el guardapolvo, la cochera o la oficina más linda. Se olvidan del paciente. Los políticos se pelean entre ellos. De mí no van a encontrar ningún ataque ni agresión. Tengo un propósito vital que me excede. Somos un país pobre. No vamos a poder reducir la pobreza si no hacemos una inversión en el desarrollo humano. Necesitamos un acuerdo del 60 o 70% de toda la política”, sostuvo.

Y concluyó: “Este no es un proyecto mío, es un proyecto colectivo para convocar a los argentinos para que no haya dos extremos que sean anti. Yo me veo siendo parte de un proyecto colectivo en 2023 para que de vuelta la página de la decadencia crónica de Argentina”.

