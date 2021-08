Carlos Bianco aseguró que Facundo Manes trabajó en el gobierno de María Eugenia Vidal: “Tenemos los expedientes”

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco

En medio de la feroz interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires que tiene a Facundo Manes en el centro de la polémica por sus picantes declaraciones contra los otros dirigentes que integran el mismo espacio político, el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, volvió a agitar las aguas y apuntó directamente contra el neurocientífico.

Al igual que “Lilita” Carrió, quien trató de mentiroso a Manes por haber dicho que ella le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente en 2015, Bianco aseguró tener pruebas de que el neurocientífico formó parte del gobierno de María Eugenia Vidal a pesar que él diga lo contrario.

“Manes que dice que no formó parte del gobierno de Vidal y Macri pero tenemos los expedientes de que sí formó parte de manera honoraria” , señaló Blanco al ser entrevistado en Radio 10.

Y agregó: “Ayudaba a la gobernadora a desarrollar el capital mental de la población. Algo new age que nadie sabe bien qué es”.

En un tono crítico, Bianco destacó que “la única forma de desarrollar a la población es dándole educación y trabajo, vida social, empleo y salud”.

“Esas cosas que inventan para darle lo que la gente quiere, son cosas que no entienden ni ellos ”, se diferenció de la oposición y de Manes en particular.

Bianco desmintió a Manes y dijo que trabajó para el gobierno de Vidal (Maximiliano Luna)

Días atrás, Manes había asegurado: “Yo no fui parte de Cambiemos, no pertenecí al gobierno de Macri ni de Vidal. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo”.

El neurocientífico, que arrancó la campaña bonaerense con fuertes críticas hacia la construcción política de Horacio Rodríguez Larreta y de su rival en la interna de Juntos, Diego Santilli, también es duramente cuestionado por el oficialismo.

Bianco, además, recordó otros detalles del gobierno de Vidal que la separaron de los bonaerenses “Vidal fue producto del marketing y la publicidad, con muchas promesas vacías, con muchos eslóganes durante su gobierno pero sin ninguna mejora de la vida bonaerense”, enfatizó.

Durante el reportaje también mencionó que cuando Axel Kicillof asumió en su cargo “el Palacio de gobierno estaba devastado” y que “la primera semana de su gestión no tenía ni agua caliente”, situación que aprovechó para graficar que “el Palacio de gobierno estaba como la provincia”.

Incluso, señaló que Vidal nunca gobernó desde allí y que tenía a sus equipos trabajando desde la Ciudad de Buenos Aires. “Vidal tenía sus oficinas en CABA. Se pusieron unas oficinas en el Museo Ferroviario a todo culo para trabajar desde ahí y gobernar la provincia desde Retiro”, aseveró el Jefe de Gabinete.

Bianco asegura que Vidal mide muy por debajo de Larreta en las elecciones

Y se sorprendió aún más al enterarse de que la sede para organizar los barrios populares de la Provincia, estaba en Corrientes y Diagonal Norte: “Son imágenes que muestran en claro que a Vidal no le interesaba la provincia. Lo pensó como un campo para su presidencia y no se dedicó a gestionar la Provincia”.

Según Bianco, su falta de idoneidad y compromiso con las necesidades de los bonaerenses hizo que hoy tenga que candidatearse a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. “María Eugenia Vidal decidió continuar su carrera política en CABA. Después del desastre que hizo en Provincia no puede volver a ser candidata en este distrito, y si lo es los resultados van a ser muy malos”, dijo Bianco, quien precisó que las encuestas le dan “muy pero muy por debajo que a Horacio Rodríguez Larreta”.

Por último, dijo que “Vidal, Santilli y Manes son lo mismo” ya que “forman parte del mismo espacio político y no hay ninguna diferencia”.

Tras pasar las internas, Santilli o Manes serán quienes encabecen la lista que enfrentará a Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán del Frente de Todos.

