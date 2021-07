Facundo Manes: “Me gustaría debatir con Rodríguez Larreta y Santilli porque no tengo claro el proyecto de país que quieren”

"La Argentina necesita un proyecto colectivo, un gran acuerdo que nos lleve al progreso", dijo Facundo Manes (Fotos Maximiliano Luna)

“Luego de asumir, Raúl Alfonsín reunió a un grupo de intelectuales y entre ellos estaba Borges, que le dijo: “Señor Presidente, los argentinos no sólo tenemos el derecho sino el deber de la esperanza”. Y hoy estamos en lo mismo: los argentinos tenemos el deber de la esperanza. Las sociedades o se paralizan o se retraen o tienen, como decía Obama, la audacia de la esperanza”.

Facundo Manes arrancó con esa frase la entrevista con Infobae, en su pequeña oficina del instituto que fundó en 20025. Tiene el guardapolvos de médico puesto. “Más tarde tengo que atender a mis pacientes”, explicó en estas horas de transición entre su condición de neurólogo a tiempo completo que desempeñó hasta ahora y su flamante debut político como precandidato a diputado nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires, donde competirá contra el PRO en las PASO.

¿Este especialista en la neurociencia quiere encarnar esa esperanza de la que habla? “Yo no lo tomo como algo personal -afirmó. Creo que la Argentina necesita un proyecto colectivo, un gran acuerdo que nos lleve al progreso. Como fue la reconstrucción democrática, que fue un gran acuerdo, no sólo de Alfonsín sino de todos, y, de hecho, décadas más tarde no es perfecta la democracia pero todos los argentinos defendemos esa política de Estado. Fue el último sueño colectivo. Hoy, la Argentina necesita un acuerdo, incluso un acuerdo parlamentario, un gobierno de coalición. Debería hacerlo ahora el Presidente. Estamos viviendo la crisis más importante de la historia argentina. La pandemia es una crisis multidimensional en un país frágil y necesitamos la construcción de una Argentina hacia el progreso. Hoy no estamos yendo al progreso”.

Manes es la gran esperanza del radicalismo para salir del segundo plano al que quedó condenado (o se condenó a sí mismo) tras su alianza con el PRO, todavía abrumado por el traumático final del gobierno de Fernando de la Rúa. A la UCR le cuesta encontrar un líder carismático y convocante con la impronta de Alfonsín y la dirigencia del centenario partido apuesta a que este médico pueda repetir y superar en la política lo que logró en su vida profesional: charlas en estadios ante 20.000 personas para hablar sobre los secretos del cerebro. Más convocatoria que cualquier político.

Para Facundo Manes, "la enfermedad sistémica de la Argentina es no tener un proyecto de desarrollo"

Antes que al Gobierno, al que critica siempre con su estilo moderado, deberá enfrentarse en las primarias a la lista liderada por el ex vicejefe porteño Diego Santilli y detrás de la cual está el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Manes lo sabe, pero advierte: “Me gustaría debatir con Rodríguez Larreta y Santilli porque no tengo claro el proyecto de país que quieren”.

-Usted no cree que estamos yendo hacia el progreso. Pare evidente, pero ¿por qué lo dice?

-El problema está en el cuadro sistémico, no en los síntomas. Los síntomas son reflejos. La inflación, el dólar, la fuga de capitales, son reflejos de la enfermedad sistémica de la Argentina, que es no tener un proyecto de desarrollo. Este año vamos a tener el ingreso per cápita en promedio y ajustado por inflación casi similar al del 74. Cincuenta años perdidos. Es algo excepcional que un país tenga el mismo ingreso per cápita que hace casi 50 años. En 1975 había un 5% de pobres. Hoy, casi la mitad de la población está en condiciones vulnerables si tomamos la pobreza en forma multidimensional. Hace unas décadas la economía argentina era más grande que la economía brasileña. Hoy, el Estado de San Pablo y sus alrededores es más grande que la economía argentina. Yo tengo 52 años y viví 21 de contracción económica. Entonces no va más. Si seguimos con las mismas prácticas y discutiendo los síntomas, en unos años vamos a tener más pobreza, más desigualdad. Ya es inviable este país.

-¿Por eso decidió saltar a la política?

-El desafío no es mío, es colectivo. Es una reconstrucción de la modernidad, como fue la reconstrucción democrática. No lo veo entre los fanáticos, ni de un lado ni del otro, y por eso creo que este germen que se está agigantando, y me sorprende gratamente, es una dinámica de una gran parte de la sociedad que quiere discutir el progreso y dejar de mentirse. Acá nos mentimos. Pensamos que somos un país rico. Somos un país potencialmente rico, pero los recursos naturales, que son buenísimos tenerlos, no son la economía del mundo hoy. La economía del mundo está en lo que puede innovar una persona, crear el valor agregado. Y, además, no somos tan ricos en recursos naturales: per cápita, somos el país 47. Y aunque fuéramos el primer país en recursos naturales per cápita, hoy los recursos naturales no alcanzan para darles bienestar a 50 millones. La otra mentira es que estamos en vías de desarrollo. La Argentina está en vías de “des-desarrollo”.

-¿Podemos seguir así?

-Sí. Pero vamos a tener un país con mayor pobreza, con mayor desigualdad. Y hay una gran parte de la sociedad que no quiere resignarse, que no quiere renunciar a la Argentina.

