El gremio de Sanidad anunció nuevas medidas de fuerza por falta de acuerdo salarial

En medio de la pandemia de COVID-19 el gremio de Sanidad anunció una nueva medida de fuerza debido a la falta de acuerdo salarial. El próximo jueves habrá un paro de 24 horas que afectará al sistema de salud.

La decisión fue anunciada este lunes a última hora por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), liderada por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, cotitular de la CGT. “Los trabajadores de Sanidad de todo el país paramos el jueves por 24 horas. Seguiremos adelante con nuestro Plan de Lucha Nacional hasta lograr nuestro objetivo” , manifestó el propio Daer en sus redes sociales agregando el hashtag #SinSalarioNoHaySalud.

En el documento que publicó FATSA, se justificó la medida haciendo referencia a que “las escalas salariales 122/75, 108/75, 103/75, 107/75 y 459/06 se encuentran vencidas” y que “luego de largas negociaciones no se ha podido acordar una nueva escala en cada convenio colectivo”.

En ese sentido, el gremio apuntó a “los representantes patronales” que “se han negado sistemáticamente a concretar los justos aumentos salariales que reclamamos”.

Por otra parte se mencionó que “se han agotado las instancias previas de negociación”. El gremio enumeró que el Ministerio de Trabajo dictó el 30 de junio la conciliación obligatoria que venció el pasado 22 de julio. A la vez se lamentó que “después del paro realizado el día 23 de julio, las negociaciones continúan estancadas y resulta necesario insistir con las medidas de acción directa para alcanzar la renovación de los convenios colectivos de trabajo”.

Los gremios reclaman un incremento del 45%. Por su parte, los empresarios insisten en que no están en condiciones de dar un aumento salarial si antes no se actualizan los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, prepagas y el PAMI), pero esa decisión está subordinada al incremento en las cuotas de la medicina privada y el Gobierno aún no resuelve ese punto.

“Los empresarios tienen la obligación de pagarnos lo que corresponde y si no tienen recursos, que los vayan a buscar”, advirtió la Federación de Trabajadores de la Sanidad en un comunicado de prensa que difundieron la semana pasada, en el que también señalaron: “Nos quieren confundir hablando de merecimientos e imposibilidades. Los trabajadores no nos confundimos, sabemos lo que queremos y lo vamos a conseguir”. Y agregaron: “Nuestro reclamo es justo y legítimo”.

“No podemos garantizar la pretendida actualización de los salarios de alrededor del 45% porque las obras sociales y las empresas de medicina prepaga no trasladan los recursos suficientes para poder afrontar ese porcentaje”, explicaron los prestadores de salud. “Como empleadores de más de 320 mil personas en todo el país, asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicio normalmente -dijeron en un comunicado de prensa-, pero, sin embargo, esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos ya que no somos formadores de precios”.

Este panorama se mantiene pese a los paros de cuatro horas por turno que llevó adelante el gremio el viernes pasado en clínicas, sanatorios, hospitales privados, geriátricos y servicios de emergencia.

Por ello, este lunes FATSA resolvió un paro nacional que comenzará a las 0 del próximo jueves 29 de julio y finalizará a las 24 horas. El gremio deja a criterio de los sindicatos la realización de asambleas o movilizaciones “con la finalidad de exteriorizar el conflicto”.

