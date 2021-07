Diego Santilli se lanzará como candidato a diputado en territorio bonaerense, acompañado por las principales figuras del PRO y de la Coalición Cívica

Diego Santilli se lanza como candidato bonaerense de Juntos por el Cambio

A menos de tres días del cierre de las listas, Diego Santilli se lanzará por fin este jueves como precandidato a diputado de Juntos por el Cambio por la Provincia de Buenos Aires. Y lo hará en un acto de una cuidada escenificación política: se mostrará rodeado de las principales figuras del PRO y de la Coalición Cívica, sin radicales (que competirán desde la nómina de Facundo Manes), pocos intendentes y un puñado de legisladores nacionales y provinciales.

La cita será en el Club Hípico City Bell, en La Plata, durará no más de 45 minutos y la selecta lista de oradores reforzará la idea de unidad que procura Horacio Rodríguez Larreta en el armado político que desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires y ahora en Provincia: hablarán Patricia Bullrich, Elisa Carrió, el propio jefe de Gobierno porteño, Miguel Angel Pichetto, Jorge Macri y Graciela Ocaña antes del cierre del acto, que estará a cargo de Santilli.

El lanzamiento bonaerense del vicejefe de la Ciudad se dará en medio de la tensión y las presiones para entrar en las listas de candidatos porteños y bonaerenses. Bullrich amenaza con romper si Rodríguez Larreta no cumple el acuerdo al que llegaron por las postulaciones. Los radicales disidentes no quieren bajar su lista en Capital, como pidió el jefe de Gobierno. El larretismo también intenta convencer al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, de que no compita en las PASO con una lista propia y se sume a la grilla que encabezará Santilli. Y los intendentes bonaerenses reclaman que les permitan competir en las primarias con una boleta liderada por Santilli para diputado, pero con una lista unificada con la de Manes en las categorías de legisladores provinciales y concejales, como una forma de no alterar los equilibrios internos en cada comuna, donde conviven el PRO, la UCR y otras fuerzas.

Al acto de Santilli, que se hará al aire libre, sólo concurrirán entre 35 y 40 invitados para respetar el protocolo contra el Covid-19. No dejarán ingresar a periodistas ni fotógrafos y podrá seguirse desde las redes sociales. Tanto rigor dejará afuera a muchos dirigentes de Juntos por el Cambio: la mayoría de los intendentes del PRO deberán seguir el encuentro por Zoom, ya que sólo estarán presentes los jefes comunales de Lanús, Néstor Grindetti (jefe de campaña de Santilli); de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y de La Plata, Julio Garro. También irá Cristian Ritondo, pieza clave del armado bonaerense.

La cabellera colorada, una imagen que se reprodujo en las redes sociales como anticipo del lanzamiento de Diego Santilli

En el selecto grupo de invitados se cuenta a legisladores nacionales y provinciales y referentes de agrupaciones como Hacemos, que nuclea a peronistas bonaerenses que se acercaron a Juntos por el Cambio y es alentada por Grindetti, y La Territorial, que reúne a dirigentes del PRO que apoyaban a María Eugenia Vidal y que integran, entre otros, Alex Campbell, Alejandro Finocchiaro, Martiniano Molina y Lucas Delfino.

Santilli lanzará su candidatura apenas un día después de que estalló en las redes un original mensaje que anticipó sus pasos: un amplio abanico de dirigentes de JxC publicó en forma simultánea este miércoles una foto en primer plano del cabello colorado del vicejefe porteño y el hashtag “EsJuntos”. La única que no lo hizo, sugestivamente, fue Bullrich, enojada con Rodríguez Larreta por el “incumplimiento” del acuerdo electoral que habían alcanzado.

En su discurso de este mediodía, según anticiparon sus asesores, Santilli se enfocará en “los problemas de la Provincia y de los bonaerenses”, buscando contrastar “la buena gestión y la mala gestión”, sin atacar personalmente a Axel Kicillof, pero con el kichnerismo apuntado como el gran adversario.

El equipo del vicejefe porteño adelantó a Infobae que los ejes en que se basará su campaña serán la seguridad, la economía, las cuestiones institucionales y la educación, y destacó que se buscará aprovechar para reforzar su imagen el potencial de “ser una figura que genera cercanía y empatía”.

Diego Santilli, con Horacio Rodríguez Larreta y Miguel Angel Pichetto

La idea de Santilli es comenzar la actividad proselitista la semana que viene, luego de que este sábado venza el plazo para la presentación de las listas de candidatos para las PASO, aunque en su entorno destacaron que desde hace dos meses ya recorrió unos 40 municipios, “sin difusión ni fotos”.

Si bien el orden de la lista de diputados puede cambiar hasta la medianoche del sábado, hasta el momento está integrada de la siguiente manera: Santilli será secundado por Graciela Ocaña, de Confianza Pública, que buscará seguir en la Cámara baja (y en Capital se aseguró la renovación de las bancas de dos de sus cuatro legisladores porteños); en tercer lugar, Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica que aspira a otro mandato; cuarta, Marcela Campagnoli, otra actual diputada de la Coalición Cívica en busca de su continuidad; quinto, Gerardo Milman, la mano derecha de Bullrich; sexta, Natalia Villa, diputada alineada con Jorge Macri que busca su reelección, y séptimo, Hernán Lombardi, pedido por Mauricio Macri.

En el otro rincón de Juntos por el Cambio, Facundo Manes avanza con su candidatura a diputado nacional en representación de la UCR luego del frustrado intento de Rodríguez Larreta de que desista de competir con lista propia en las PASO y acepte el tercer lugar de la lista que lidera Santilli.

En la nómina de candidatos, detrás del neurocientífico podría ubicarse Margarita Stolbizer, líder del GEN (aunque todavía no está confirmado y hay radicales que sugieren darle ese lugar a una dirigente de “impronta social”), y en tercer lugar irá Emilio Monzó, del ala peronista de JxC, mientras que Joaquín de la Torre, referente del Peronismo Republicano, competirá por una banca de senador provincial. Hay quienes prometen “una sorpresa” entre los postulantes.

Con Santilli oficializado como candidato y Manes a punto de serlo, la pelea de fondo en Juntos por el Cambio de Provincia quedará instalada. Para algunos, la competencia de las dos listas en las PASO enriquecerá el espacio. Para otros, en cambio, puede convertirse en una batalla cruenta que dejará heridos. En un sentido o en el otro, ya empezó la cuenta regresiva para despejar el gran interrogante de la oposición en el distrito más decisivo de la Argentina.

