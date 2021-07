Cómo funcionará el pase sanitario con el que se flexibilizarán las restricciones en la provincia de Buenos Aires

Bares, restaurantes, gimnasios, cines y teatros, entre otros, deberán pedir el certificado de vacunación para ampliar su aforo a las personas inoculadas con al menos una dosis. Además del cartón que entregan en los vacunatorios, se podrá exhibir la app "Vacunate PBA" o "Mi Argentina" donde queda registrada la fecha de la inoculación

A partir del próximo lunes 26 de julio en la provincia de Buenos Aires, los establecimientos considerados de altos riesgo para la transmisión del COVID-19, como restaurantes, bares, shoppings, gimnasios, cines, teatros y clubes, podrán aumentar su aforo pero solo para aquellas personas que hayan recibido, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus. El Gobierno de Axel Kicillof analiza implementar el “pase sanitario” con el que los interesados en asistir a los lugares mencionados podrán demostrar que ya fueron inoculados.

La medida fue confirmada por el propio mandatario provincial en la conferencia que brindó este lunes por la tarde donde anunció nuevas flexibilizaciones que acercan a los bonaerenses a la normalidad de la prepandemia. Como consecuencia de que de la incidencia de contagios en el AMBA se redujo por debajo de los 250 casos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días, Kicillof confirmó que 40 municipios del Gran Buenos Aires pasan a Fase 4.

Esto significa que la restricción general de circulación nocturna y el cierre de comercios no esenciales vuelve a ser entre las 0 y las 6 de la mañana. Los locales gastronómicos pueden recibir clientes en espacios interiores con aforo de hasta el 50%, hasta la medianoche, luego podrán trabajar bajo las modalidades de delivery y take away. Además, las clases pasan a ser presenciales en todos los niveles educativos; los cines pueden estar abiertos abiertos con aforo del 20%; teatros, centros culturales y eventos religiosos con aforo del 50%; y eventos sociales y recreativos al aire libre hasta 100 personas. Se levanta la prohibición de la práctica de deportes en espacios cerrados, así como la realización de actividades sociales y familiares hasta 20 personas al aire libre, reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas, gimnasios y natatorios en espacios cerrados, bingos y casinos, bibliotecas, mercados y ferias de artesanías y actividades deportivas al aire libre para más de 10 personas.

En este marco de reducción de contagios, Kicillof confirmó que desde el próximo lunes, se ampliarán los aforos para aquellas personas que hayan recibido al menos la primera dosis de alguna de las vacunas.

Restaurantes, bares, cines, teatros, clubes, centros comerciales, entre los establecimientos considerados de altos riesgo, podrán ampliar su capacidad en aquellos distritos que se encuentren en las fases 2, 3, y 4, “permitiendo un adicional exclusivamente para personas que estén vacunadas con una dosis” , indicó el gobernador quien aclaró que para asistir a este tipo de lugares las personas deberán esperar 21 días después de haberse aplicado el primer componente del inoculante porque antes de ese plazo “no se han generado los anticuerpos suficientes para estar más protegido”.

“En Fase 2 las actividades en espacios cerrados estaban prohibidas, pero ahora para aquellos municipios que se encuentran en Fase 2, esos aforos se extienden al 30%, pero tienen que certificar que están vacunados. Es decir, siempre se amplían los aforos. Los que ya existían permanecen, pero se amplían con vacunados. En Fase 3 hay un aforo del 30%, ahora pasa a ser un aforo del 50% porque se agrega un 20% para los que están vacunados. En Fase 4 las actividades tienen un aforo del 50%: se extiende un 20% más, entonces pasa al 70%, solo para personas que demuestren estar vacunadas con primeras dosis”, detalló.

Si bien es una medida que persigue que más gente se anote para recibir la vacuna que no es obligatoria, desde el Gobierno bonaerense indicaron que no será “restrictiva” para aquellos que no han sido vacunados ya que para este universo de personas se mantienen los aforos que están permitidos al día de hoy.

Axel Kicillof junto al jefe de Gabinete Carlos Bianco y al ministro de Salud Daniel Gollan

En declaraciones a Futurock, el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, adelantó que se estaba estudiando aplicar “un pase sanitario” como hizo Francia. Para que los establecimientos puedan adaptarse a los nuevos aforos y definir el criterio para controlar el ingreso de personas vacunadas, la medida comenzará a regir recién el lunes 26 de julio. A priori, se podrá certificar haber recibido el inoculante contra el COVID-19 mostrando el cartón que entregan en los vacunatorios, o las apps “Vacunate PBA” o “Mi Argentina” donde quedan registrados los datos de la fecha de vacunación.

“Se estuvo discutiendo mucho el caso de Francia. Hay dos elementos en base a esta decisión. El primero es reconocer la mayor protección de quien está vacunado, lo que nos permite, lógicamente, ampliar las capacidades y las actividades. En segundo lugar, un reconocimiento a los que se vacunaron. Un reconocimiento porque en muchos países hay resistencia a la vacuna y acá tuvimos una campaña antivacunas que fue, la verdad, lapidariamente derrotada”, argumentó Kicillof.

“Reconocer que uno está vacunado es un hecho social importante porque los que se vacunan protegen a los demás. Los que se resisten a vacunarse no solo se perjudican a ellos mismos, sino también a los demás. Es un reconocimiento individual por haber tomado la decisión de vacunarse, y colectivo, porque la persona vacunada es un riesgo menor para los demás”, agregó.

Además de los municipios del GBA, pasaron a Fase 4, distritos del interior de la Provincia: General Alvear, Las Flores, Puan, Punta Indio, San Antonio de Areco y Tres Arroyos. Pese a las flexibilizaciones anunciadas, siguen prohibidas en esta instancia la apertura de salones de fiestas, boliches, la realización de actividades sociales de más de 10 personas en espacios particulares y los viajes grupales de egresados, jubilados y de estudios. Por su parte, pasarán de Fase 2 a Fase 3 Chacabuco, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Monte Hermoso, Pehuajó, Pellegrini y Suipacha.

En provincia de Buenos Aires se distribuyeron 11.990.470 de las cuales fueron aplicadas 10.635.705: 8.649.701 recibieron la primera dosis mientras que solo 1.986.004 personas lograron completar el esquema de vacunación con ambos componentes.

