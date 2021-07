Patricia Bullrich, a caballo y con poncho, se sumó a la protesta del campo en San Nicolás

Patricia Bullrich, en caballo, durante la protesta del campo (Fotos: Franco Fafasuli)

Aunque se había remarcado que el acto que realizan productores y trabajadores autoconvocados del campo en San Nicolás sería multisectorial y no impulsado por partidos políticos, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apareció en escena con poncho y a caballo . “ Vengo como una persona común, no como dirigente política ”, aclaró la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

“ Se perdieron 3 millones de cabezas de ganado y los mercados a los que les vendía Argentina tuvieron que buscar otras opciones. Es una mala imagen argentina para el mundo ”, señaló ante los medios que cubren la convocatorias, entre ellos Infobae.

Bullrich había anticipado esta mañana en su cuenta de la red social Instagram que participaría de la protesta. “Estamos yendo a San Nicolás. Hoy es el Día de la Independencia. Y miles y miles de argentinos de todo el país vamos a defender la producción, la libertad y la República, la posibilidad de vivir en un país en el que cada uno pueda hacer realidad su proyecto. Así que vamos rumbo a San Nicolás. Un abrazo”, expresó allí.

Luego empezó a publicar fotos con algunos seguidores y productores que están en la concentración. Después de encontrarse con el grupo de Pergamino que la había invitado a sumarse, se subió a un caballo para encolumnarse con la agrupación de los Gauchos de Güemes que llegaron desde Salta en un desfile entre los miles de personas que esperaban los discursos.





La convocatoria se da en medio del malestar que hay en el sector por las políticas del gobierno de Alberto Fernández. La tensión aumentó en las últimas semanas por las restricciones para exportar carne vacuna, una medida que provocó el rechazo de toda la cadena de ganados y carnes y la adhesión de la misma a la movilización de esta jornada.

En este acto también estarán los máximos representantes de la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, CRA y la Federación Agraria, las entidades que componen la Mesa de Enlace, el grupo que nació en 2008 durante el conflicto con el gobierno de Cristina Kirchner por la resolución 125.