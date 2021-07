Alberto Fernández: “Hemos firmado acuerdos para que adolescentes y niños tengan las vacunas necesarias”

Alberto Fernández, este mediodía en Tucumán (Captura de pantalla)

El presidente Alberto Fernández anunció que el Estado argentino firmó acuerdos para que “adolescentes y niños tengan las vacunas necesarias” contra el coronavirus.

El jefe de Estado no dio más detalles sobre los entendimientos firmados. Ayer, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había adelantado que la próxima semana se cerrará un acuerdo con Moderna, pero los inoculantes de ese laboratorio aún no han sido autorizados para menores de edad.

Sinopharm, una de las vacunas a las que sí tiene acceso la Argentina, ya se utiliza en menores en China.

Funcionarios nacionales consultados por Infobae no supieron dar precisiones sobre los alcances del anuncio de Fernández.

La declaración formó parte de un mensaje con fuerte contenido político en el acto por el Día de la Independencia, que como sucede habitualmente se realizó en la provincia de Tucumán. La previa estuvo marcada por incidentes entre la policía y manifestantes críticos del Frente de Todos.

El discurso incluyó una frase que algunos interpretan como continuidad al mensaje de Máximo Kirchner de ayer, en el Congreso de la Nación: “ Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca. Espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante acreedores o laboratorios se equivoca, no lo voy a hacer, antes me voy a mi casa. No tendría cara para entrar a esa sala (en alusión a la Casa de Tucumán) si hiciera algo semejante ”.

El diputado nacional, hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, había dicho que no quería un país que cede ante los caprichos de los laboratorios extranjeros a pocos días de que el Presidente haya anunciado modificaciones en la ley de vacunas que permitirán el ingreso de inoculantes de compañías americanas.





El Presidente defendió además de las quejas de los miles de argentinos de varados en el mundo en virtud de restricciones impuestas a los vuelos. “La libertad entendida como un derecho individual es un acto de egóismo. Lo que garantiza la libertad es vivir en una sociedad libre, autónoma, independiente”, planteó.

Y avanzó: “Algunos se enojan cuando cuidamos el ingreso de compatriotas, lo que cuidamos es el que el virus, que muta, no ingrese y nos complique otra vez la situación cuando estamos logrando avanzar rápidamente con el plan de vacunación. ¿Alguien puede pensar que yo estoy feliz con las limitaciones? Nadie puede estar feliz”.

“Tenía la ilusión de que la economía esté mucho mejor, que el comercio creciera, que los argentinos disfrutaran de sus vacaciones, tuvimos una pandemia. Pero no estamos peor que al comienzo. El año pasado nos saludamos por pantalla y hoy estamos acá. Y el año que viene millones de argentinos van a estar en las calles festejando el 9 de julio porque vamos a estar inmunizados, lo vamos a hacer mucho antes del 9 de julio”, vaticinó.









Noticia en desarrollo