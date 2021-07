Vacunatorio VIP: el Ministerio de Salud cuestionó el informe sobre los inoculados en el Hospital Posadas

La ministra de Salud Carla Vizzotti

El Ministerio de Salud que encabeza Carla Vizzotti contestó el dictamen presentado por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, en el que se señaló, entre otras cosas, que 385 vacunados contra el coronavirus en el Hospital Posadas no revestían la calidad de “personal de salud” para quienes estaban destinadas -al menos teóricamente-las primeras dosis de Sputnik V que llegaron al país.

Rodríguez, que encabeza la PIA, la fiscalía especializada en casos de corrupción, colabora en la investigación judicial con el fiscal Eduardo Taiano en el caso abierto luego de que se revelara la existencia del Vacunatorio VIP donde fueron inoculados, entre otros, el periodista Horacio Verbistky, el canciller Felipe Solá, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y Carlos Zannini, procurador del Tesoro.

La cartera de Vizzotti señaló que se instruyó “a la dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud a ponerse inmediatamente a disposición de la fiscalía, a cargo del fiscal Taiano, para aclarar el marco conceptual y propiciar la interpretación correcta del informe elaborado por la PIA”.

La PIA hizo un listado -a partir de la base de datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC)- con todos los vacunados con una o dos dosis en el Posadas. Después se comparó esa lista con la de todo el personal que cumple funciones en ese hospital. En el Posadas también se vacunó a gente que figura como “personal de salud” pero que no pertenecen a la nómina de ese establecimiento. Fue entonces que la PIA cotejó esos datos con los de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). De esa manera se podría determinar quiénes son los que fueron vacunados y no revestían la calidad de “personal de salud”. De ese cruce de datos surgió el informe que cuestiona el Ministerio de Salud.

El Hospital Posadas quedó en medio de la polémica

Para el ministerio de Vizzotti “Las conclusiones del informe recibido por la fiscalía, difundidas en los medios de comunicación, son incorrectas”, porque:

•”El REFEPS es un registro voluntario de profesionales de la salud que no comprende a la totalidad de la definición de personal de salud consensuada para la vacunación, sino que incluye a quienes tienen matrícula y han decidido registrarse voluntariamente”.

•“El REFEPS incluye un conjunto de profesionales con matrícula por lo que no incluye, a modo de ejemplo, a técnicos de laboratorio, camilleros, administrativos o personal de maestranza, que también son considerados personal de salud y están incluidos dentro de la población objetivo para su vacunación”.

El Ministerio de Salud se explica que en el “mismo informe de la PIA se incluye una definición de personal de salud más amplia que el REFEPS”. Y cita: “¿Cuál es la definición de “Personal de Salud?“… conforme el “Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina”, aprobado por Resolución 2883/2020, se define a Personal de Salud a “toda persona que realice tareas y/o preste servicios en establecimientos de salud, públicos o privados, cualquiera sea la relación contractual a la que se hallaren sujetas”. Esta definición se basa en la establecida por la Organización Mundial de la Salud que considera como personal sanitario a “todas las personas que participan en acciones cuya intención primaria consiste en mejorar la salud. Esto incluye a los prestadores de servicios de salud, como los médicos, enfermeras, parteras, farmacéuticos y trabajadores sanitarios de la comunidad, así como al personal de gestión y auxiliar, como los administradores de los hospitales, los gestores de los distritos sanitarios o los trabajadores sociales, que dedican la totalidad o parte de su tiempo a mejorar la salud”.

Y agregó que:

•”En un hospital no solo se vacuna personal del propio hospital, sino que también se incluye población objetivo de la estrategia de vacunación definida por la jurisdicción en el marco de los planes provinciales”.

•“Cada jurisdicción tiene la potestad de implementar la estrategia de vacunación y definir cuál es el modo de priorizar y el momento en que se inicia la vacunación en cada grupo (escalonado o simultáneo), tal como lo señala el Plan Estratégico de Vacunación y el propio informe de la PIA”.

•“La Provincia de Buenos Aires, como práctica habitual, complementó las dosis enviadas por la cartera sanitaria nacional y distribuyó una partida al Hospital Posadas, a la vez que asignó turnos, para que población objetivo contemplada en su Plan provincial (sea personal de salud u otro grupo priorizado de la Provincia), se vacune allí, aunque no sea personal del propio hospital”.

•“El informe de la PIA no dice que hay vacunados VIP, solo identifica personas que fueron vacunadas y que no son personal del hospital y que no están registradas en el REFEPS, pero de ningún modo entiende que fueron incorrectamente vacunados”.

SEGUIR LEYENDO