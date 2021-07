Por la pandemia, los partidos políticos que hayan caducado podrán participar de las elecciones: a quiénes beneficia

Los partidos caducados competirán en las elecciones de septiembre y noviembre (Foto Eva Cabrera/AA)

La Cámara Nacional Electoral avaló que los partidos políticos que no cumplan con dos de los requisitos que fija la ley para continuar con su personería igual puedan participar de las próximas elecciones legislativas de septiembre y noviembre. ¿El motivo? La excepcional situación por la crisis sanitaria del coronavirus que también alcanzó a las agrupaciones.

El caso que el tribunal resolvió la semana pasada fue el del partido de Mendoza “Podemos con la Izquierda” pero que será testigo para al menos otra medida docena de agrupaciones que están en una situación similar. Uno de ellos es la Coalición Cívica de La Rioja.

La ley orgánica de los partidos políticos establece en su artículo 50 que deben cumplir ocho requisitos para mantenerse como tal, sino caducan. Algunos de los motivos para dejar de serlo son no realizar elecciones partidarias durante cuatro años, no presentarse a dos elecciones nacionales de manera consecutiva, no llegar al dos por ciento del padrón del distrito en las elecciones y no mantener una afiliación mínima del 0,4 por ciento del padrón.

En Mendoza, a “Podemos con la Izquierda” se le dictó el año pasado la caducidad por no cumplir con este último requisito. El partido objetó esa decisión. “No hay mecanismo para afiliar que no se mediante el contacto físico”, señaló y planteó que por la pandemia no se pueden hacer eventos políticos para acercar las propuestas y así contar con afiliados.

“Es función de los jueces hacer justicia. Si solo se tratara de hacer ´encajar´ las normas a situación determinada, podríamos imaginar un futuro donde la justicia se administrada por una plataforma digital, o por robots, pero es evidente que el sistema jurídico requiere de la humana interpretación no solo de las normas sino de las circunstancias que la realidad dispone, para cumplir su función: hacer justicia”, agregaron los apoderados.

La queja no quedó solo en el expediente ni fue solo de ese partido. Sino que tuvo repercusión política y llegó al Congreso de la Nación que a mediados de mayo pasado dictó una ley que estableció que hasta el próximo 31 de diciembre -que es la fecha vigente de la declaración de la pandemia- se suspende la aplicación de dos de los motivos de la caducidad de los partidos. Uno es el requisito de un mínimo de afiliación y el segundo la no realización de elecciones internas durante cuatro años. Para los dos casos se tuvo en cuenta que la situación sanitaria. Los partidos a los que el año pasado se le vencía el plazo de cuatro años para hacer elecciones plantearon que la pandemia les dificultaba concretarlo.

Con esa la ley, “Podemos con la Izquierda” se presentó en la Cámara Nacional Electoral para pedir que se revoque su caducidad.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral

“Que toda vez que mediante la ley 27.622 se dispuso ´suspender la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos previstas en los incisos a) y e) del artículo 50 de la ley 23.298 y sus modificatorias, hasta el 31 de diciembre de 2021´, corresponde dejar sin efecto la decisión”, resolvieron la semana pasada los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía. Y los magistrados ordenaron que en febrero del año que viene se verifique si el partido cumple con el requisito de la cantidad de afiliados.

El fallo es solo para el partido de Mendoza pero tendrá efectos en otras agrupaciones. Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Cámara Electoral tiene para resolver al menos otros seis expedientes similares.

“Si bien la mayoría son partidos chicos todos forman alianzas con partidos más grandes o integran frentes por lo que así no se quedan afuera de la elección”, explicaron fuentes oficiales.

Uno de esos es la Coalición Cívica de La Rioja que también tiene la caducidad por no cumplir con el mínimo de afiliados en ese distrito. Se trata de uno de los partidos que junto con la Unión Cívica Radical y el PRO integran la alianza Juntos por el Cambio.

En la misma situación están “Unite por la Libertad” de Santa Fe, que en las elecciones presidenciales de 2019 llevó como candidato al economista José Luis Espert y que ahora será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y “Tercera Posición” de Santa Fe, que en los mismos comicios integró la alianza de “Consenso Federal” que tuvo como candidato al ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

SEGUIR LEYENDO: