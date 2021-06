Alberto Fernández visitó la plantea de FAdeA: “Estamos poniendo en valor la labor de las Fuerzas Armadas”

El Presidente recorrió las distintas naves del complejo aeronáutico FAdeA en la provincia de Córdoba

El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, la presidenta de FAdeA, Mirta Iriondo, y otras autoridades nacionales y provinciales aprovechó la visita programada para este viernes a la provincia mediterránea para formalizar la entrega al Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Xavier Isaac, de una nueva aeronave de la serie IA 68 Pampa III, en lo que constituye -tal como en el caso de los patrulleros oceánicos para la Armada- una nueva muestra de continuidad en materia de política de reequipamiento para las FFAA.

Se especuló con la posibilidad que el presidente abordara la nave durante el vuelo de prueba pero la idea fue descartada por razones de seguridad

“Nos alegró mucho al asumir tomar conocimiento que las cúpulas de las FFAA que nos acompañarían en la gestión serían todas formadas desde cadetes en democracia. Nos preocupó también ver de qué manera se recuperaba el nivel profesional y salarial de los miembros de las fuerzas. Recuerdo que Agustín me comentó que dejaba la cámara de diputados con la iniciativa del FONDEF presentada y le dije que vayamos por ese fondo”, indicó Fernández al iniciar su discurso.

Para los trabajadores de FAdeA, la planta fabril lejos de haber estado detenida, trabajó de forma ininterrumpida durante los últimos años

“Lo que estamos viendo hoy es que la sanción del FONDEF no fue en vano pues hoy vemos una planta que está en condiciones de reparar aviones de gran porte como lo son los Hércules y seguir fabricando el Pampa ahora con nuevos sistemas. De la misma manera convoqué al gerente general del INVAP para que se complete el plan instalación de radares para cubrir todo el espacio aéreo. Ver la cantidad de piezas de aeronaves que se fabrican en el país en la actualidad me da una gran tranquilidad al tiempo que cuanto más producción nacional exista, más trabajo para los argentinos se genera”, agregó.

El gobernador Schiaretti hizo hincapié en la importancia que tiene para la provincia de Córdoba la labor que desarrolla FAdeA

“Hoy estamos poniendo en valor la labor de las Fuerzas Armadas. Lo que hace rico a un país es la capacidad de desarrollar además de trabajo, tecnología. Podemos seguir avanzando aún en tiempos tan difíciles como estos en los que nos toca gobernar y esto demuestra que Argentina no se detuvo. Agustín hoy estamos dando un paso muy importante y cumpliendo la meta que te autoimpusiste. Hoy la industria para la defensa vuelve a tener el lugar que le corresponde”, concluyó Fernández.

El primer mandatario estuvo acompañado por el Gobernador Schiaretti el Ministro de Defensa Agustín Rossi y la presidenta de FAdeA Mirta Iriondo entre otros funcionarios (Mario Sar)

Durante su visita a la centenaria Fábrica Argentina de Aviones, el Presidente de la Nación junto al resto de autoridades recorrió las instalaciones de FAdeA y fue informado en detalle sobre el avance de distintos programas en ejecución entre los que se destacan los helicópteros AB-206 propiedad del Ejército Argentino a los que se les realizan trabajos de mantenimiento mayor para su vuelta a servicio, procesamiento de componentes, desarrollo y modernización de aviónica. También recorrió la línea de producción del Avión Pampa III, el sector de modernización de los aviones Pucará, Pucará Fénix y Hércules C-130. Finalmente Fernández y su comitiva presenciaron el vuelo del denominado “Pampa III Bloque II o segunda serie.

La última de las unidades IA63 Pampa producida por FAdeA se apresta a iniciar un vuelo de demostración ante la presencia del Jefe de Estado

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, en sus palabras de presentación del nuevo sistema de armas, agradeció al Presidente por la sanción de la ley que creó el FONDEF (Fondo para la Defensa) sosteniendo que es la primera vez en la historia militar argentina que existe un fondo especifico para ser aplicado a proyectos de inversión para la defensa y que de ningún modo será destinado al pago de gastos corrientes. En otro pasaje de su discurso el funcionario puso de manifiesto su intención de sustituir progresivamente la importación de componentes para las aeronaves y la incorporación del know how en todas las áreas de la industria para la defensa.

(Mario Sar)

Por su parte, la actual presidenta de FAdeA, Mirta Iriondo, en diálogo con la prensa local, manifestó: “Esta nueva entrega de una aeronave producida en esta planta es un hito que demuestra que pese al difícil contexto de pandemia FAdeA sigue avanzando, mejorando sus productos y servicios¨. Y agregó: “El FONDEF y la firma de contratos plurianuales constituyen las dos claves que nos permitirán avanzar en forma sustentable en la producción del avión pampa, la recuperación del Pucará Fénix, el desarrollo del nuevo avión Malvina dándole continuidad al programa IA-100, para la formación de nuestros pilotos, la recuperación el P3 Orion para Armada Argentina, la recuperación de los helicópteros de Ejercito Argentino, la modernización de los aviones Hércules, la producción de paracaídas para Ejército Argentino y Fuerza Aérea Argentina, favoreciendo el reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas y potenciando el desarrollo tecnológico industrial de nuestro país¨.

Contrapunto gremial

Representantes de los trabajadores de la empresa consultados por Infobae salieron al cruce de parte del discurso presidencial al sostener que no es verdad que la fábrica hubiera estado 4 años parada. “Entre 2016 y 2019 tuvimos uno de los mayores picos de actividad de los últimos 20 años. No solo entregamos varios Pampa III reparamos dos hércules y por primera vez hicimos mantenimiento mediano a aviones comerciales además de ensamblar generadores eólicos. Siempre es bueno recibir a un presidente, pero no se puede decir alegremente que la empresa estuvo parada. De hecho la gestión del anterior presidente Antonio Beltramone fue elogiada por el actual ministro de defensa en su primera visita a la fábrica”. Sostuvo uno de los representantes de los trabajadores.