Facundo Moyano habló sobre la foto de la reunión sindical en la que se intentó esconder botellas de vino

Entrevistado por Romina Manguel, Facundo Moyano criticó algunas medidas del Gobierno

La semana pasada una reunión de dirigentes sindicales fue blanco de críticas y cuestionamientos por la ausencia de mujeres en el debate y por un detalle particular: se observaron botellas de vino escondidas. Uno de los principales dirigentes cuestionados por la foto difundida de dicho evento fue el diputado nacional del Frente de Todos, Facundo Moyano, quien este martes admitió el error de haber intentado ocultar las bebidas alcohólicas.

A su vez, pidió abrir la discusión de género en el ámbito gremial y disparó contra el propio Gobierno nacional: “Cuando el debate no se da dentro por parte de los que somos peronistas, lamentablemente sale para afuera”.

En diálogo con Romina Manguel -por A24-, Moyano se refirió a la imagen que graficó la reunión gremial en la que se trató el “futuro laboral, democracia sindical y perspectiva de género” sin presencia de mujeres. “Eso está pensado, la foto no es otra cosa que la realidad: en el sindicalismo hoy no hay mujeres . ¿Por qué no hay mujeres en la mesa?, porque no hay mujeres secretarias generales, por lo menos en proporción a los sindicalistas (de la foto)”, argumentó.

El legislador oficialista aseguró que no quiere meterse en “una discusión del feminismo” pero insistió en que “la mujer tiene que tener igualdad de condiciones para competir y demostrar que tiene más capacidad que hombres y mujeres, no por el hecho de ser mujer tiene que ocupar un cargo sindical de jerarquía”.

En ese sentido, reconoció que, al momento de tomar la fotografía, intuyó el revuelo que generaría: “Lo primero que dijimos fue que si publicábamos esa foto nos van a pegar porque no hay una mujer; inevitablemente la foto iba a molestar”.

“Si los hombres con responsabilidades, que son el 97% o más de todos los sindicatos, no dan lugar a esta discusión es imposible que las mujeres estén en una mesa como esta”, planteó, e insistió con que “la foto es real, eso es el sindicalismo”. Posteriormente Moyano aprovechó la oportunidad para criticar “una decisión que tomó el gobierno nacional”. “No se de dónde vino y creo que es una decisión muy mala... que en todas las reuniones de funcionarios tiene que haber al menos una mujer. Está mal, la mujer tiene que estar si tiene un cargo de representatividad, lo malo es que la mujer hoy no lo tiene” , expresó.

“De 20 ministros hay tres mujeres, el 15%. Estábamos en un 20%, pero se fueron Marcela Losardo y María Eugenia Bielsa. ¿'Es proporcionalmente acorde a las votantes? Es muy fácil llamar mujeres sin responsabilidades y ponerlas en la foto”, continuó, y reafirmó que la foto tomada en aquella reunión “es fea, es mala, para muchos horrible, pero es real” .

La foto de la polémica (Twitter)

Al respecto dijo que el debate de la inclusión de la mujer lo tienen que abrir los hombres “porque son los que tienen responsabilidades”. Y advirtió: “Sería un error que esta foto siga así en cuatro años”.

También se refirió a la otra polémica: las botellas de vino ocultas debajo de las mesas, más aun teniendo en cuenta que Moyano es impulsor del proyecto de ley de alcohol cero al volante. “Una cosa es la ley seca y otra el alcohol cero al volante, no estoy diciendo ‘no tomen vino’, a los jóvenes les digo ‘si tomas, no manejes’”.

No obstante admitió que la imagen “fue una pavada, un error”, y si bien ofreció disculpas manifestó que “no tendría nada de malo tener una botella de vino arriba de la mesa”.

Reconoció que alguien en ese encuentro sugirió ocultar las botellas para tomar la foto: “Es inexplicable, fue una estupidez, no se tendría que haber hecho. Está mal” .

En otro fragmento de la entrevista, parafraseando a Cristina Kirchner, señaló al ministro de Trabajo Claudio Moroni, como un funcionario que “no funciona”. Moyano apuntó en su contra porque están suspendidas las elecciones en los sindicatos a raíz de la situación epidemiológica. “Es raro que en la Cámara de Diputados estemos votando que en septiembre y en noviembre se hacen las elecciones legislativas nacionales y los sindicatos que tienen trabajadores presenciales no puedan hacer elecciones. Es una locura, es falta de decisión política y de voluntad de algunos ministros que no funcionan”, arremetió.

Señaló que es “la realidad” la que indica que Moroni “no funciona”: “Cómo puede ser que los sindicatos no tengan elecciones, no quiero creer que sea para apoyar determinado sector del movimiento obrero y de la CGT, parece que viene mas por ahí que por una decisión de cuidar a los trabajadores”. El hijo de Hugo Moyano intuye que la razón de Moroni es para favorecer en Héctor Daer en la disputa que mantiene con su padre: “Lo sospecho, no lo puedo afirmar”.

“Cuando el debate no se da dentro por parte de los que somos peronistas, lamentablemente sale para afuera”, aseguró Facundo Moyano (Gustavo Gavotti)

Por otra parte el diputado del Frente de Todos sostuvo que se debe abrir el debate hacia una modificación de las leyes laborales. “La Argentina nunca bajó del 35% de trabajo no registrado, es un agujero para el sistema previsional, es un trabajador desprotegido”, describió.

Si bien sostuvo que el término “reforma” para “parte del sindicalismo” es “una mala palabra”, dijo que “la ley tiene que tener aspectos que hay que cambiar porque la realidad te está diciendo que hay casi un 50% de trabajadores que están fuera de esa ley y muchos de los que están dentro no cobraron la indemnización, entonces el articulo 245 de la ley de contrato de trabajo no sirve porque no se aplica”. “Ni flexibilización, ni reforma”, aclaró sobre los cambios que pretende debatir.

Consultado sobre si Alberto Fernández está en la misma sintonía, Moyano manifestó: “No sé lo que piensa”. Sobre las críticas que lanzó en el programa de Romina Manguel, argumentó que lo hizo porque “cuando el debate no se da dentro por parte de los que somos peronistas, lamentablemente sale para afuera”.

“Hablo así porque es un debate que no se da dentro y se tiene que dar en algún momento”, concluyó.

