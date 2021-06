Roberto Baradel: “Si hay bajas temperaturas y no hay calefacción en una escuela no debería haber vuelto la presencialidad”

Roberto Baradel, secretario general de Suteba

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, analizó este jueves el retorno a la presencialidad escolar en la provincia de Buenos Aires. Ante las bajas temperaturas y la falta de calefacción en algunos establecimientos, el dirigente manifestó que allí no deberían haberse dictado clases.

“Si hay bajas temperaturas, como las está habiendo, y no hay calefacción, se continúa en el tema de la virtualidad. No tendría que haber vuelto a la presencialidad. Es un protocolo acordado entre el gobierno y los gremios. Si hay muy bajas temperaturas y no hay calefacción, se continúa en el marco de la virtualidad. Que ha pasado con varias escuelas”, sostuvo esta mañana en diálogo con Radio Con Vos.

Luego agregó: “Se está retornando. Impactó el frío, hay muchas escuelas en donde sí se llevan adelante los protocolos. En el marco de una presencialidad cuidada, hay otras que no estaban en condiciones y por eso se postergó la vuelta de la presencialidad. Son diferentes situaciones que se han dado, pero en términos generales se están retomando”.

Acerca de por qué no se llevaron a cabo las obras necesarias para mejorar la infraestructura escolar, Baradel manifestó que “en algunos casos era mucho el deterioro. La Provincia arrastraba una cuestión de infraestructura muy grave. En la gestión de Vidal hicimos muchos reclamos por infraestructura, estuvimos varios meses. Con el gobierno de María Eugenia Vidal reclamamos el tema de la infraestructura porque también venía de arrastre del gobierno anterior. No se le dio prioridad. Se están arreglando las escuelas: muchas se pudieron arreglar y otras no”.

Baradel también criticó la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires

En declaraciones radiales con El Destape insistió en que “algunas escuelas han tenido dificultades con el tema del frío y el tema de las estufas. Se está tratando de resolver y en otras, por una cuestión sanitaria, se sigue de forma virtual. Pero lo importante es que se toman decisiones de carácter sanitario. Y que donde se vuelve a la presencialidad es con el cumplimiento estricto de los protocolos, que venimos discutiendo del año pasado”.

Y continuó: “Estas decisiones son, de alguna manera, un resguardo para avanzar en una presencialidad cuidada. Cumpliendo requisitos, distanciamiento, cantidad de alumnos. La constitución de burbujas. Se está trabajando en ese sentido. Y se está vacunando, han llegado muchísimos turnos para docentes. Y esperamos que entre esta semana y la que viene se complete la vacunación de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires ”.

En el conurbano asisten 3.2 millones de chicos, que perdieron la presencialidad hace ya ocho semanas. Ese número de estudiantes se sumará a los 250 mil alumnos del interior de la provincia que podrán volver a las aulas. El retorno será en forma gradual , del mismo modo que se inició el ciclo lectivo en marzo: en agrupamientos por burbuja para respetar el distanciamiento. Solo las escuelas de poca matrícula podrán ir hacia una presencialidad plena.

Del otro lado, estarán los más de 500 mil estudiantes que seguirán con clases remotas. Pese a ser una minoría de alumnos, en el mapa de la Provincia los distritos en rojo representan más de la mitad. Durante la entrevista, el dirigente gremial volvió a criticar al gobierno de Vidal y también la gestión presidencial de Mauricio Macri: “Cerraban escuelas, los chicos no tienen computadoras porque interrumpieron el programa Conectar Igualdad y (en el gobierno de Cambiemos) la inversión en educación pasó del 6,5% al 4,7%”.

También señaló que ambos “son los responsables del desastre educativo en la Argentina” y le envió un mensaje a la oposición: “Dejen de especular electoralmente en medio de una pandemia” .

Baradel completó que se firmó un acuerdo de suba del 35% por 9 meses para el sector, pero manifestó que se le exigió al gobierno nacional “la actualización del aumento porque la inflación de los primeros cinco meses ha sido muy importante. Queremos que los sueldos docentes estén por arriba de la inflación”.

