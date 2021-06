Tras los cruces con la oposición, el Jefe de Gabinete de Kicillof va a la Legislatura para exponer sobre las medidas sanitarias

Prensa Jefatura PBA

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, irá este miércoles a la Legislatura bonaerense en el marco de la exposición que suele dar cada 60 días para informar las medidas que la administración de Axel Kicillof viene tomando en el relación a la pandemia de coronavirus. La visita de Bianco será tras los cruces que tanto él como el propio gobernador protagonizaron con algunos intendentes del PRO . También es en el marco del pedido de interpelación que la oposición realizó contra la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.

Este martes, durante una conferencia de prensa, Bianco dio algunas pistas sobre cómo será su exposición en la Legislatura. “Voy a ir como hago siempre desde que empezó nuestra gestión y como explica la ley. Me van a poder preguntar todo lo que quieran preguntarme cómo hago siempre. Suelo estar cinco o seis horas presentando. En general hay pocas preguntas” , ironizó el jefe de Gabinete.

Sobre las críticas a Vila, Bianco consideró que no era necesario interpelar a Vila porque él iba a explicar todo lo que haga falta explicar, y acusó a la oposición de hacer “una movida política”.

Bianco también remarcó que el “ el gobierno anterior también estuvo en Emergencia y el jefe de Gabinete nunca fue a la Legislatura a dar explicaciones de las emergencias. En cuatro años nunca fue ”, dijo Bianco en alusión a Federico Salvai, jefe de Gabinete durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Algunos de los puntos que podrá plantear la oposición tiene que ver con que el funcionario explique cuál es el apuro en este contexto de pandemia de avanzar con el proyecto de la construcción de Casas de la Provincia. Se trata de un plan para descentralizar la administración pública que implica la construcción de unidades edilicias en distintos municipios de la Provincia con el objetivo de abaratar costos de alquiler y unificar todo el conjunto de trámites implican IOMA, ARBA, Ministerio de Mujeres y de Trabajo, Registros de las Personas, Juzgados de Faltas, en un solo lugar. Las licitaciones que ya se lanzaron rondan entre los 146 y 182 millones de pesos por cada casa a construirse.

Bianco desembarcará en la Legislatura tras el cruce discursivo que tuvo con el intendente de Capitán Sarmiento y ex titular de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel. El jefe comunal había dicho que si su distrito no volvían las clases presenciales la gente debería “salir a la ruta”, a protestar . El jefe de Gabinete de Kicillof le dijo que estaba instigando a cometer un delito federal y también cuestionó que Iguacel no sea investigado por sus dichos.

“Me extraña profundamente que un intendente esté instigando a que se cometa un delito y no haya ningún fiscal que actúe de oficio denunciándolo por apología del delito. Será porque el titular del Ministerio Público Fiscal e Iguacel forman parte del mismo partido político. Capaz no es extraño”, advirtió la mano derecha del mandatario provincial.

También ayer, el gobernador se cruzó con otro intendente del PRO. Durante una inauguración en Junín, Kicillof aprovechó para decirle al jefe comunal de ese distrito, Pablo Petrecca, que “cuide a su pueblo”, que se encuentra en Fase 2 y que no plantee una discusión sobre “cuestiones que no son discutibles”. Lo hizo a modo de contestación al pedido de Petrecca de que se agilice la vacunación contra el coronavirus a través de la aplicación de las dosis en los centros de atención primaria de salud con los que cuentan los municipios.

El reclamo de los intendentes de la oposición no es nuevo y este martes Petrecca aprovechó para repetirlo. Sobre este punto -sobre dónde se aplica la vacuna contra el coronavirus- también insistirá la oposición este miércoles frente a Bianco. El encuentro arranca 16 horas y se calcula que entre tres y cuatro horas. No se transmitirá por ningún medio, ni habrá acceso a los palcos para seguirlo en vivo.

