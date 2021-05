Condenado por los bolsos con plata, José López ya recibió su primera vacuna contra el COVID-19

José López con los bolsos en el convento de General Rodríguez

El ex secretario de Obras Públicas José López, condenado por los bolsos con nueve millones con los que fue detenido en un convento de General Rodríguez, recibió ya su primera vacuna contra el COVID-19 en la cárcel, tras ser autorizado por la Justicia.

Según trascendió hoy de fuentes del caso, el ex funcionario de Néstor y de Cristina Kirchner recibió la primera dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus. Detenido y dentro del programa de protección de testigos e imputados, López pidió vacunarse por tener más de 60 años.

Fuentes oficiales informaron a Infobae que el ex funcionario K fue vacunado el 19 de mayo con la primera dosis de la vacuna. El pedido para vacunarse fue hecho por el “hombre de los bolsos” ante el Tribunal Orar Federal 1 que lo condenó. El tribunal lo autorizó a inscribirse si estaba en condiciones de hacerlo según el cronograma establecido. López tenía domicilio en la localidad bonaerense de Tigre, donde ya se pueden vacunar mayores de 60 años.

Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy que el ex funcioinario debe pagar una fianza de 85 millones de pesos para acceder a la libertad condicional que recibió en abril pasado para poder salir de la cárcel por su condena. Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces de la II de Casación, Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, rechazaron el pedido de la defensa de López para que la fianza sea bajo palabra y no de 85 millones de pesos porque no tiene bienes para afrontarla.

“El remedio no puede prosperar, por cuanto la recurrente no tomó a su cargo rebatir de modo adecuado los argumentos expuestos en la resolución atacada que condujeron a rechazar la sustitución de la caución impuesta a José Francisco López” , sostuvieron los camaristas.

En abril pasado el Tribunal Oral Federal 1 le otorgó a López -quien se encuentra en el programa de protección de testigos e imputados por ser arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción- la libertad condicional porque cumplió los dos terceras partes de la condenada unificada a siete años y seis meses de prisión que recibió por los hechos por los que fue detenido el 14 de junio de 2016 en un convento de General Rodríguez. Fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito y a un año y siete meses de prisión por portación de armas por la carabina que llevaba al convento.

Cuando recibió la libertad condicional, el tribunal le impuso el pago de una fianza de 85 millones de pesos. Los jueces del Tribunal 1 José Michilini y Ricardo Basílico le impusieron el monto de la fianza. Pero la defensa del ex funcionario, a cargo de la defensora oficial Pamela Bisserier, apeló esa decisión. Explicó debía salir de la cárcel bajo caución juratoria, esto es bajo palabra, ya que así lo marcan precedentes judiciales que sostienen que la libertad debe primar ante la imposibilidad de pagar una fianza. López tiene sus bienes embargados en sus causas judiciales y no puede afrontar la fianza.

López en el juicio oral por los bolsos (Maximiliano Luna)

Pero Casación rechazó el planteo y dejó firme los 85 millones de pesos. “El tribunal de juicio explicitó que la real era la única caución apropiada, como también que la situación patrimonial del encausado permitía sostener la razonabilidad de su monto, con expresa mención de los bienes inmuebles que serían de su propiedad junto con las acciones societarias a su nombre”, dijeron Slokar, Mahiques y Yacobucci y agregaron que el fallo del tribunal oral “cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido”.

Así a López le queda para salir de la cárcel o cumplir con la fianza o apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con su libertad bajo palabra. La Sala II de Casación todavía tiene para resolver si confirma la condena de López por enriquecimiento ilítico.

López está dentro del programa de protección de testigos e imputados pero alojado en una cárcel federal bajo una custodia especial. Además de su condena por enriquecimiento ilícito actualmente está siendo juzgado junto a la vicepresidenta Cristina Kichner y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en el caso de las preguntas irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez y está procesado en la causa de los cuadernos de la corrupción. En esos dos expedientes estuvo preso pero recibió la excarcelación, por lo que en el único expediente que está detenido es por la condena de enriquecimiento ilícito.

