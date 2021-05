Denuncian falta de idoneidad del piloto de Alberto Fernández e incompatibilidad con el cargo que ocupa

Leonardo Barone, con el uniforme de cuatro tiras que identifica a los comandantes de aeronaves

El programa La Cornisa (LN+) reveló una investigación sobre Leonardo Barone, quien pasó de ser copiloto de Alberto Fernández en la campaña presidencial de 2019 a ser Director de Logística de Presidencia de la Nación . Según la documentación oficial fue nombrado de forma “excepcional”, dado que no cumplía con los requisitos para el cargo. Y de acuerdo a los testimonios recogidos por el equipo periodístico que encabeza Luis Majul, el piloto oriundo de Chivilcoy no tiene la experiencia para ocupar ese puesto, que selecciona la flota y la tripulación con la que el Presidente de la Nación se traslada de forma aérea.

Tres años antes de volar el Tango 11, Barone era copiloto del avión que trasladó al cantante Carlos Indio Solari al fatídico recital en Olavarría. En esa ocasión, partió desde un hangar en Morón dependiente de Global Jet Aviation, firma de la cual Barone es su CEO. En la actualidad, continúa dirigiendo sus emprendimientos privados, tal como el propio piloto reconoció ante la consulta periodística. En esa foto con el Indio Solari, del 11 de marzo del 2017, Barone vestía un uniforme con tres tiras, insignia de los copilotos.

En tanto, el 24 de octubre de 2019, Alberto Fernández y Cristina Kirchner encabezaron el acto de cierre de campaña presidencial en Mar del Plata. Para llegar a la Ciudad Feliz , el actual Presidente viajó desde Resistencia en un jet privado. El copiloto de ese vuelo fue Leonardo Barone. Luego, en diciembre de ese año, se transformó en Director Logístico de Presidencia. Ya vestía un uniforme con cuatro tiras, símbolo de los comandantes.

El hangar de Global Jet Aviation, la firma de la cual Barone es CEO y que fue contratada por el Frente de Todos para la campaña presidencial de 2019

Los pilotos más experimentados de la Argentina no encuentran razones lógicas para ascensos tan repentinos. Según el Presidente de la Sociedad Argentina de Aviación, Carlos Lupiañez, “es común fraguar las horas de vuelo” para ascender más rápidamente. “En Estados Unidos vas preso, pero aquí no pasa nada” , explicó a La Cornisa el ex piloto de Aerolíneas Argentinas, Rogelio Cirigliano. Nadie entiende cómo Barone pasó rápidamente de ser copiloto de aviones de pequeña escala a convertirse en el comandante del avión presidencial. En contrapartida, el Director de Logística aseguró al periodista Luis Gasulla que cuenta con 4.000 horas de vuelo de experiencia.

Dado que el Estado argentina no cuenta con aeronaves suficientes para operar -el Tango 01 y el 04 están en reparación-, el Director de Logística es el encargado de contratar a las empresas privadas de aviación que trasladan a la comitiva presidencial. En ese contexto, Barone es funcionario público y a la vez controla una empresa privada de aviación que fue contratada por el Frente de Todos durante la campaña presidencial. Según el ex piloto Cirigliano, “es una falta de ética” del piloto de Alberto Fernández.

El propio Barone reconoció que, además de ser Director de Logística, vuela como piloto del Tango 04 ya que “cuando vuela el Presidente, vuelo con él”. El cargo de Director de Logística, dependiente de la Secretaría de Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, es un organismo clave puesto que tiene a su cargo la flota de Tangos, pero también el alquiler de vuelos privados a empresas como la del propio Barone.

