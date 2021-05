María Eugenia Vidal se anotó en la carrera presidencial de 2023

María Eugenia Vidal pidió que no la descarten para 2023 (Cristian Gastón Taylor)

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se anotó entre los nombres que podrían pelear por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio en 2023.

Luis Novaresio en radio la Red le consultó: “¿Larreta o Macri para 2023?”. La ex mandataria bonaerense, que aún no definió si jugará este año, sorprendió con su respuesta: “Vidal”.

Y ante la repregunta, explicó: “Si no me voto a mí misma, es un papelón; a mí me gustaría algún tener la oportunidad, después de 8 años en la Ciudad y 4 en la Provincia, creo que tengo experiencia para aportar”.

En un extenso reportaje, la dirigente dio varias definiciones sobre temas de actualidad. Dijo que no comparte la decisión de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón de no presentarse ante la Justicia, rechazó las críticas de Elisa Carrió a la vacuna, y evaluó las gestiones de Axel Kicillof y Alberto Fernández.

Sobre el gobernador, planteó: “Kicillof es el gobernador de la pandemia, no ha podido mostrar impronta en otros aspectos. Y en el manejo de la pandemia ha utilizado casi exclusivamente la restricción y el miedo como el manejo de la pandemia y no estoy de acuerdo con ese enfoque ”.

Al jefe de Estado le recomendó “recobrar la calma”: “ Un presidente no puede darse el lujo de enojarse y de que le importe más tener razón que encontrar las respuestas correctas ”.

“ Desde ese lugar, con calma y en eje, tiene que encontrar las respuestas, tiene que haber un proyecto y para que haya proyecto tiene que haber futuro. Y hoy los argentinos no sabemos cómo es el futuro porque no hay rumbo, no hay plan, hay parche, hay manotazos de ahogado, hay improvisación ”, agregó.