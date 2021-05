El Senado le dará media sanción a la ley para que el Gobierno regule las restricciones para combatir al coronavirus

El senador oficialista José Mayans estuvo ayer en la Casa Rosada reunido con Alberto Fernández para terminar de ultimar los detalles de la ley por la que se le otorga poderes al Ejecutivo para tomar medidas en su combate contra la pandemia. En la sesión de esta tarde, con mayoría del Frente de Todos, se le dará media sanción y luego se girará a Diputados para su aprobación final.

La intención oficial era la de contar con esta norma totalmente aprobada para el viernes, día en que termina el último DNU sobre las restricciones. Pero eso no sucederá, por lo que en las próximas horas el presidente Alberto Fernández publicará un nuevo decreto con restricciones.

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso establece criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país y será tratado hoy por el Senado en una sesión especial.

La sesión comenzó pasadas las 14 y el atractivo estará en los discursos y los cruces entre el oficialismo y la oposición, ya que no hay sorpresas respecto del resultado. El Frente de Todos cuenta con la mayoría en la Cámara alta, por lo que impondrá su número para darle viabilidad a la norma. Como sucede habitualmente, Juntos por el Cambio y el resto de la oposición votarán en contra.

Alberto Fernández impulsó la ley para regular las nuevas restricciones

El proyecto enviado la semana pasada por el Gobierno establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus . Una especie de semáforo en donde los jefes de los estados subnacionales podrán tomar medidas para “proteger la salud pública” y, en el caso de que no lo hicieran o se necesitaran, el Ejecutivo nacional podrá “establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país”.

Según explica un cable de Télam, la iniciativa reúne los criterios sostenidos en los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el Ejecutivo desde el inicio de la pandemia y hace hincapié en las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque cada restricción debe ser consensuada con autoridades provinciales.

Asimismo, según la agencia estatal, el proyecto establece coeficientes para definir la situación de “Bajo Riesgo”, “Mediano Riesgo” y “Alto Riesgo” epidemiológico y sanitario : se consideran de Bajo Riesgo cuando “la razón de casos”, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos catorce días y el número de casos confirmados acumulados en los catorce días previos sea inferior a 0,8. En los de Mediano Riesgo el número de “razón de casos” deberá oscilar entre 0,8 y 1,2; y los de Alto Riesgo cuando la “razón” sea mayor a 1,20.

José Mayans (NA)

El problema de la norma va a ser cuando llegue a Diputados. Ahí el oficialismo no cuenta con la mayoría, tiene 119 de los 129 necesarios para alcanzar el quórum y por ahora no logró sumar muchas voluntades porque varios legisladores que suelen acompañar al Frente de Todos en la Cámara Baja responden a gobernadores que no quieren perder potestades en manos del Gobierno nacional.

A esto se le suma que quedó en paralelo a la discusión del Ministerio Público Fiscal en donde el oficialismo tampoco logra convencer a la cantidad de legisladores de otros bloques para poder alcanzar el número que le permita sesionar y aprobar las medidas.

En este contexto, en el Frente de Todos aún no saben cuándo la Casa Rosada podrá contar con esa ley que unos denominan superpoderes y otros freno de mano.

Además, los senadores tienen en agenda varios proyectos de declaración y resolución, así como una iniciativa para darle rasgo constitucional a la Convención de Belem do Para contra la violencia hacia la mujer.

SEGIUIR LEYENDO: