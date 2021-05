Fabián “Pepín” Rodríguez Simón no cumpliría con los requisitos para ser aceptado como refugiado, conforme a la ley uruguaya

El gobierno de Uruguay tiene 90 días para definir la situación de Fabián Rodríguez Simón, ex funcionario de Cambiemos

La Comisión de Refugiados (CORE), el organismo estatal uruguayo encargado de determinar la condición de refugiado de una persona, ya tiene en sus oficinas la solicitud formal de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el principal operador judicial de Mauricio Macri, acusado por la justicia argentina en una causa por asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios. La CORE es multisectorial (tiene siete miembros y la preside Cancillería) y ante un pedido tiene 90 días para expedirse, plazo en el cual el ex funcionario no puede ser extraditado.

Consultado sobre esta situación, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró que “si cumple con determinados requisitos, sí (se aprobará)”, la solicitud de Rodríguez Simón de convertirse en un refugiado político. Fueron declaraciones en el marco de la conmemoración del 210° aniversario de la Batalla de Las Piedras.

El lunes por la noche, el ex funcionario argentino, que había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina, hizo pública una carta en la que argumentó su pedido: “Ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”, indicó.

Rodríguez Simón tuvo durante la gestión de Macri dos cargos, pero ninguno vinculado al quehacer judicial: director de YPF por el Estado Nacional y representante por Argentina en el Parlasur. Sin embargo, estuvo detrás de la organización de toda la ofensiva judicial para acusar a los dueños de C5N y otros medios, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Por las acusaciones que planteó el “cerebro jurídico” del PRO, ambos terminaron durante varios años presos.





Según la Ley Nº 18.076 de Uruguay de “derecho al refugio y a los refugiados”, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio “en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”. Y agrega que será reconocido como refugiado toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad”.

También aquellos que han “huido del país de su nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público”. La misma ley les impide adelantar a los funcionarios alguna resolución sobre el pedido formal .

No sería el caso de “Pepín”, que fue citado por la jueza María Servini a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga si existieron presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa para que cambien su línea editorial. Con la decisión de pedir el asilo o la protección como refugiado político, el ex integrante de la Mesa Judicial decidió evitar el principal acto de defensa que tiene cualquier acusado , que es la declaración indagatoria, en la cual recibe la precisión del delito que se le achaca y se permite esgrimir sus argumentos.





De acuerdo a la normativa uruguaya, una vez solicitado el pedido de refugio, y mientras dure el plazo para determinar si es aceptado o no, Simón tiene derecho a no ser rechazado en la frontera, ni ser devuelto, expulsado o extraditado al país “donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro, mientras se tramita su solicitud de refugio”.

También a permanecer y transitar libremente en el país, obtener una cédula de identidad provisoria durante el procedimiento, acceder a los sistemas públicos de salud, educación y a trabajar legalmente, no ser discriminado por ninguna razón y a reunificarse con sus familiares en caso de que sea reconocido como refugiado.

Si Uruguay finalmente reconoce su condición de refugiado, el ex funcionario de Cambiemos tendrá derecho a residir en forma permanente en el país. En ese caso, la Dirección Nacional de Migración le otorgará un certificado de refugiado, con el cual deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Identificación Civil para tramitar la cédula de identidad para extranjeros, la que deberá ser renovada cada 3 años.

“Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”, aseguró Rodríguez Simón en la carta.

La decisión del ex funcionario no solo fue criticada por el gobierno de argentina, sino también dentro de Juntos por el Cambio . “No es un guerrillero en un movimiento de liberación, si hay una causa tenés que venir y presentarte”, planteó Miguel Ángel Pichetto, actual auditor general y ex candidato a vicepresidente.

En el inicio de su carta, el operador de Macri informó que pidió “asilo como refugiado político en Uruguay en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias”. “Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra . Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, añadió.

Ayer, el presidente Alberto Fernández habló sobre la situación del ex funcionario de Cambiemos y lo vinculó con el rechazo de la oposición a la reforma del Ministerio Público Fiscal que busca impulsar el Gobierno.

“Esta reacción tiene que ver con la desesperación por sacar la causa del Correo (Argentino) de la justicia comercial para llevarla a la ciudad (de Buenos Aires); es la misma desesperación que expresa alguien que pide asilo en Uruguay en una causa en la que todavía no fue llamado a indagatoria. Él (por Rodríguez Simón) dice pedir asilo porque no tiene posibilidad de defenderse en la argentina, a Cristina (Kirchner) le inventaron 30 causas, ocho indagatorias en un día, y nunca se fue de su casa , siempre concurrió cada vez que la citaron”, expresó el mandatario en una entrevista con Radio 10.

“‘Pepín’, no se cómo se llama... Rodríguez Simón, hablemos en serio; toda la justicia sabía que usted era el emisario del gobierno nacional, usted operaba en las causas. Estas cosas se saben”, agregó.

