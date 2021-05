Senado: Ibarra y Vizzotti negaron que ley para regular las restricciones le otorguen superpoderes al Gobierno y se cruzaron con la oposición

Reunión remota de a plenaria de comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud, del Senado de la Nación (Foto: Senado)

El Congreso de la Nación comenzó a discutir el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia. Con la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud del Senado, el oficialismo y la oposición cruzaron acusaciones y se les hicieron pocas preguntas a las funcionarias.

La ministra de Salud señaló que el proyecto del Gobierno para regular las restricciones sanitarias tiene el objetivo de “tener un marco legal y fortalecer las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación ”. Y luego pasó a explicar los indicadores para definir las situaciones sanitarias en distintas zonas del país.

Según explicó Vizzotti, la alarma epidemiológica es cuando aparece una situación de riesgo “ muy especifica, donde involucra una incidencia en los últimos 14 días de 500 o más casos cada 100.000 habitantes y una ocupación de la terapia intensiva del 80%”. Según la funcionara, ese es el momento a partir del cual habría que tomar “medidas bien intensificadas”.

A su turno, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, defendió el proyecto, dijo que se gestó sobre la base de la experiencia internacional y aseguró que el Ejecutivo tendrá un marco para las “situaciones de alto riesgo” que ocurran cuando las decisiones tomadas por los Ejecutivos locales hayan demostrado “un acotado funcionamiento”.

Los senadores participaron de la reunión de comisiones de forma virtual (Foto: Senado)

El proyecto también estableció que la obligación de suspender las clases presenciales no será potestad del Ejecutivo sino que serán una serie de indicadores que determinarán si los chicos pueden ir a la escuela o no. “Nos parece absolutamente razonable que el Presidente adopte estas medidas adicionales porque están basadas en los principios más básicos, tenemos que hacer cuidado de la vida y la salud”, dijo la Secretaria de Legal y Técnica.

“Es un enorme desafío gobernar, legislar, y esta situación se verifica en casi todos los países. Sabemos que es un desafío grande, y como todos cometemos errores y aciertos, venimos con esa vocación de trabajar en una ley que nos permita tener un marco previsible para los ciudadanos y los gobernadores”, agregó Ibarra

El primero en preguntar fue el senador radical por Formosa, Luis Naidenoff, que luego de calificar de “breve” a la argumentación de la ministra de Salud, consultó: “Ya que este proyecto clasifica las medidas a tomar en función de las zonas, si son de bajo riesgo, mediano riesgo o de alerta epidemiológica, qué datos y parámetros toman para establecer dichos criterios”.

El senador se mostró bastante molesto por las diferencias de cifras que hay entre los datos que publica Formosa y los que publica la Nación y, sobre todo, la decisión de negar a las personas de cursar los aislamientos de manera extrahospitalaria, sobre todo después del caso que se hizo público ayer.

Luego de la explicación de la ministra Vizzotti, el legislador arremetió nuevamente, visiblemente enojado, y calificó como “una barbaridad, una mentira” los dichos de la funcionaria nacional, lo que generó una dura respuesta de parte de la Ministra, que le pidió “respeto” y que “no falte la verdad. Los aislamiento extrahospitalarios los define cada localidad. Si hay espacio en el hospital se hospitaliza. El Ministerio de Salud genera recomendaciones y las jurisdicciones son las que las aplican”.

Marcelo Fiad (Foto: Senado)

Por su parte, el senador de la UCR por Jujuy Mario Fiad dijo que el proyecto, “más que dudas nos, genera una enorme preocupación. El Gobierno nacional no parece encontrar otra forma de gobernar que no sea con la emergencia y la excepcionalidad, la pandemia no nos habilita a suspender la Constitución Nacional”,

Un punto no menor en la discusión fue que Fiad le pidió a Vizzotti que “responda los mensajes que le manda el gobernador -Gerardo Morales- que hasta ahora nunca le respondió”.

Otra radical jujeña, Silvia Giacoppo, hizo referencia al “vacunatorio vip, la venta de vacunas en la vía pública” y, en un homenaje el ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo: “Nosotros no gobernamos, tenemos la responsabilidad de acompañar y darle las herramientas a ustedes, háganse cargo, no nos hagan cargo a nosotros, no gobernamos”.

Parte de la defensa del proyecto llegó de la mano de las autoridades del bloque del Frente de Todos en el Senado. La mendocina Anabel Fernández Sagasti dijo que “ viendo a la oposición manifestarse sobre este proyecto, antes de que fuese enviado al Congreso, como inconstitucional creo que es una certeza de que no importa qué proponga el gobierno nacional, la oposición va a decir totalmente lo opuesto”.

En la misma línea, el titular del bloque José Mayans señaló que antes de que el proyecto llegase al parlamento “la oposición ya lo había rechazado, incluso antes de leerlo, esto demuestra que hay una posición política más que una posición que sea racional, lo que cambió es que este es un año electoral”.

Un punto que fue atacado por la oposición tiene que ver con la presencialidad en la educación y el conflicto que se generó con el fallo de la Corte Suprema en el caso de la Ciudad. En ese punto, Ibarra dijo que “queremos tener clases presenciales. Creemos que es la mejor manera, la forma más plena de acceder al derecho a la educación . Y precisamente para poder garantizar ese derecho no queremos que se desborden los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma”.

Por la tarde llegará el turno de los expositores que citó la oposición pero el oficialismo ya hizo circular el dictamen y será aprobado hoy mismo para que sea tratado la semana que viene en el recinto.

