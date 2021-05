Escandalosos audios: una diputada radical fue acusada de quedarse con el 50% del sueldo de sus asesores

La diputada reconoció que es ella pero que los audios están editados

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, la correntina Estela Regidor, quedó envuelta en un escándalo por una serie de audios que se viralizaron en las últimas horas en los que se la escucha a la legisladora organizando un “sistema de reintegros” con los sueldos de sus asesores.

En los audios que circulan por las redes sociales, se puede escuchar a la diputada decir: “... el que no está de acuerdo me dice porque hoy es día 25 y podemos rescindir perfectamente el contrario. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno de ustedes; yo sé que vos me dirás que tu familia, y yo también tengo familia, también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar” .

Y remata: “Yo sé que otros diputados los cupos se los quedan, no hacen las donaciones que yo hago, no contratan en negro como yo contrato, tengo genete a la que le doy ayuda económica en negro. Van a cobrar cada uno 40 mil pesos, el resto es reintegro”.

Los audios dan cuenta de un planificado sistema de recaudación que la diputada radical llevaría a cabo con sus asesores, quienes en persona la habrían grabado, aunque por el momento no hay denuncia en la Justicia:

“Vos tenés que tener sobre de cada uno; entonces cuando ellos te dan, vos tenés que hacer el recuento, ponés el nombre y cerrás. Y yo te voy a decir cada mes a quién le vas a llevar, a quién le vas a entregar. Vos te encargas de ellos y yo me encargo de lo que es mío. Lo mío es mío. En un papelito así, vos me decis “Damián Arroyo” en mano cuánto tenés que cobrar en mano tu recibo. Tu recibo en mano dice 80, entonces 40 te quedan, 40 ponés en la otra ”, se explica paso a paso en el audio.

Tras el escándalo, la legisladora nacional reconoció que es su voz, pero que los audios están editados para perjudicarla. Se pidió licencia.

Otro escándalo de Regidor

La diputada Regidor es recordada por su intervención en el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018. En la defensa de su postura, la legisladora –que se definió como protectora de animales–, hizo una comparación con los “perritos” para rechazar el proyecto, en esa oportunidad.

“ Seguro que muchos de ustedes tienen mascotas ¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte. Enseguida salimos a buscar a quién regalarle los perritos. Fíjense cómo son los animales, las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esta maldita razón que nos tapa el corazón, los sentimientos? Si fuéramos un poquito más animales, no mataríamos a nuestras crías”, enfatizó.

Y finalmente se preguntó: “¿Qué lleva la mujer en su vientre un pomelo, un árbol o un perro?... No, lleva algo de su misma especie, y se llama hijo”, concluyó la legisladora aquel día.

La diputada Mercedes Regidor sobre el aborto.

