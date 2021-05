Miguel Lifschitz sigue en estado crítico por coronavirus y se multiplican los mensajes emotivos con la frase #FuerzaMiguel

Miguel Lifschitz sigue en estado crítico por coronavirus. (Santiago Saferstein)

La salud del ex gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, que está internado con asistencia mecánica respiratoria desde hace 12 días por un cuadro de coronavirus, sufrió ayer una “desmejoría clínica” y transita un cuadro con “signos de inestabilidad”.

De acuerdo al parte médico difundido este martes, el actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe continuaba internado en la sala de cuidados intensivos. La actividad parlamentaria local está paralizada, y en vilo por la evolución del histórico dirigente del Partido Socialista.

Según indicó el parte médico oficial, Lifschitz “presentó en las últimas horas una desmejoría clínica, con signos de inestabilidad, en el marco de su cuadro crítico a causa del Covid-19 que atraviesa”.

Lifschitz fue internado hace 15 días con diagnóstico de Covid-19 en una sala común del un sanatorio privado del centro de la ciudad santafesina de Rosario.

Cuatro días después, fue trasladado a terapia intensiva y desde entonces recibe asistencia mecánica respiratoria.

La esposa de Lifschitz y también diputada provincial del Frente Progresista, Clara García, agradeció a través de su cuenta de la red social Twitter las palabras de aliento recibidas mediante el hashtag #FuerzaMiguel.

“Abrazado por tantos mensajes de respeto y cariño sé que, como siempre, estás mirando de frente estos días difíciles, para superarlos una vez más”, posteó García.

El posteo de la madre de la nieta de Lifschitz, donde se lo ve al ex gobernador con la niña, frente a una higuera.

El diputado provincial, de 65 años, fue hospitalizado luego de que un hisopado al que se sometió diera positivo de COVID-19, según él mismo contó las redes sociales. “Ayer comencé con algunos síntomas y hoy me hice el test de COVID-19 y me dio positivo. Estoy bien en general. Por unos días estaré aislado”, anunció el 12 de abril pasado en su cuenta de Twitter.

Militantes, amigos, dirigentes, rosarinos y santafesinos enviaron un mensaje de apoyo desde las redes sociales, luego de que se conocieran las complicaciones con su cuadro de coronavirus.

Además de los comentarios de su esposa, desde el entorno familiar enviaron un cálido mensaje de aliento , en el que se lo ve al ex gobernador acompañado en una foto con su nieta. El posteo, publicado desde la cuenta de la mamá del niño, muestra a Lifschitz junto a la pequeña frente a una higuera.

“Dale abuelo! Te estoy esperando para cosechar higos juntos, despertarte de la siesta para que me busques los juguetes que me guardas tan bien que no encuentro, que me traigas sandia cortada al sol... No aflojes q te extrañamos mucho!”, dice el mensaje que fue replicado por Yasmín, hija del ex intendente rosarino.

Mientras tanto, la actividad legislativa de Santa Fe permanecía paralizada por el estado de salud del ex gobernador, actual presidente de la Cámara baja provincial . Es que se necesita renovar las nuevas autoridades de dicho poder político, pero tendrá que esperar una semana más, ante la falta de consenso político y que el opositor Frente Progresista y Social (FPCyS) permanece en vilo por el estado crítico de Miguel Lifschitz.

De esta manera, el ya complejo estado de salud del ex gobernador se tradujo en una inédita situación institucional en la provincia, que implica la suspensión de la Sesión Preparatoria para la renovación de autoridades y que está prevista por reglamento para “el 25 de abril de cada año o el inmediato posterior si aquél fuere feriado”. Hasta el momento, el gobernador Omar Perotti inauguró el sábado pasado un nuevo período ordinario de sesiones con las vicepresidentas primera y segunda de la Cámara baja, Lucila De Ponti (PJ) y Jimena Senn (Frente Progresista), respectivamente, representando al cuerpo ante la Asamblea Legislativa.

