Designaron a los representantes de la oposición en los directorios del Enacom y RTA

La discusión se iba a judicializar. Así lo había anunciado Juntos por el Cambio que aseguraba que el oficialismo se negaba a tratar el tema. Sin embargo, hoy finalmente después de meses de intensa negociación finalmente se reunió la Comisión Bicameral de la Comunicación Audiovisual y las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización para proponer a los representantes de la oposición en los directorios de la ENaCom y la RTA.

Los cargos estaban vacantes desde el inicio del gobierno de Fernández e implicó que los organismos no cuenten con los mecanismos de control que dicta la ley. Y vienen las elecciones y en la oposición el nerviosismo crecía frente a la imposibilidad de que los organismos de control que tienen que fiscalizar una parte de la campaña política.

El radicalismo propuso durante la reunión al ex presidente del partido y ex intendente de Santa Fe José Corral para ocupar el cargo de director del ENaCom por la tercera minoría parlamentaria. Mientras que para la RTA apuntaló a Carlos Monte , ex intendente de Río Segundo, Córdoba.

Desde el bloque del PRO eligieron a Cristian Larsen para desempeñarse como director de RTA, quien trabajó como auditor interno en la TV Pública durante la gestión de Hernán Lombardi al frente de los medios públicos.

“La reunión de hoy es un verdadero triunfo. Llevamos once meses intentando lograr esta designación. Los medios públicos se encontraban sin ningún tipo de control. Después de los múltiples escándalos que rodearon la administración de Rosario Lufrano en la TV Pública -como el revoleo de bolsos con millones de pesos en efectivo o la discriminación ideológica que sufrió Leonardo Flores- esperamos que nuestros representantes puedan ejercer el control necesario en los medios públicos”, sentenció la diputada radical Karina Banfi, secretaria de esa Comisión Bicameral.

De esta manera los directorios de la ENaCom y de la RTA quedaron completos y los designados están a la espera de que se termine el trámite parlamentario para poder comenzar a ejercer sus funciones.

La diputada Banfi había avisado que si el oficialismo se mantenía negándose y no se ponía en marcha las designaciones, iban a ir a la justicia. “Nosotros le vamos a pedir al presidente de la Cámara que convoque a la bicameral en un plazo máximo de 48 horas y, si no hay respuesta, vamos a ir a la Justicia”, señaló la legisladora. En la oposición se quejan que la bicameral no se reúne desde finales de mayo del 2020 y que el oficialismo se encarga de “dilatar”.

Hasta ahora, por esta falta de acuerdo que mostraron las partes, solo fue designada Silvana Giudici (PRO) en el Enacom, por lo que resta nombrar a un director más en ese organismo y otros dos en RTA, la sociedad que maneja Radio Nacional y la TV Pública, a cargo de Rosario Lufrano.

En mayo del año pasado, el PRO nominó a Emilio Lafferriere como director de RTA, y si bien la decisión fue avalada por la bicameral y refrendada por los presidentes de ambas Cámaras, el Ejecutivo adujo que el propuesto estaba inhabilitado para el cargo. A partir de esto, ahora busca promover a un ex auditor de la TV Pública en la gestión de Hernán Lombardi, Cristian Larsen.

A la hora de explicar por qué no se reunía la comisión, Banfi había señalado: “No quiere ningún tipo de control. Estos son organismos que son de control y que son muy importantes. Pensemos en el Enacom y su relevancia, más en un año como este en donde hay campaña electoral, o por ejemplo a la hora de definir las tarifas de las telecomunicaciones teniendo en cuenta que el Ejecutivo nombró como servicio esencial a la conexión de internet, telefonía y televisión por cable”.

