“Esto se llama delito de desobediencia”: Alberto Fernández avaló una acusación contra Rodríguez Larreta por las clases en CABA

Alberto Fernández avaló una acusación contra Rodríguez Larreta por el “delito de desobediencia”

A última hora del martes, el gobierno porteño decidió que hoy habrá clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires a pesar del fallo del juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, que resolvió que las escuelas debían permanecer cerradas hasta que la Corte Suprema defina la cuestión de fondo.

Para el gobierno porteño, el juzgado Federal no tiene competencia porque dentro del Poder Judicial de la Nación, la Corte ya dijo que es competente. Por lo tanto, un tribunal inferior no podría intervenir.

La postura, y el posterior comunicado oficial de la administración de CABA, ratificando la apertura de los establecimientos, profundizó aún más las críticas del oficialismo. La tensión entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad por la medida incluida por Alberto Fernández en el último paquete de restricciones frente a la segunda ola del coronavirus en el país sumó un nuevo capítulo en la madrugada de este miércoles: el Presidente, replicó en sus redes sociales una acusación realizada por una legisladora de Capital Federal.

“Lo que está haciendo @horaciorlarreta se llama delito de desobediencia. El domingo @horaciorlarreta dijo que los fallos hay que cumplirlos. Lo que no dijo es que no está dispuesto a cumplir con los fallos que no escriben sus amigos de la mesa judicial”. Las expresiones pertenecen a Lorena Pokoik, del Frente de Todos, y Vicepresidenta del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Esas mismas palabras fueron las que Fernández compartió en su cuenta de Twitter, ampliando aún más su enfrentamiento con el jefe de gobierno porteño.

Las afirmaciones avaladas por Alberto Fernández continúan: “(Horacio Rodríguez Larreta) Reconoce una resolución de un tribunal incompetente poniendose por fuera de la Constitución y la organización republicana. Esto ya sobrepasó la discusión sobre la autonomía. Esto es una grave desobediencia institucional en un momento donde nuestras vidas estan en peligro”.

Las acusaciones se concretaron tras un día de idas y vueltas respecto al cierre temporal de las escuelas, una de las decisiones del Gobierno nacional que pocos esperaban, incluso dentro del gabinete del Presidente.

Aunque la Corte Suprema había aceptado el lunes su competencia en la demanda presentada por la Ciudad de Buenos Aires sobre las clases presenciales, un juez federal decidió fallar ayer por la tarde ante un planteo del Gobierno. El magistrado Esteban Furnari, del fuero Contencioso Administrativo Federal, admitió parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

En su resolución, Furnori dispuso que la causa se remita a la Corte Suprema, “haciéndose saber a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y al Juzgado 1 de aquel fuero que deberán instrumentar la remisión ordenada”. El juez, que había sido sorteado ante la demanda presentada por la Procuración del Tesoro, dejó sin efecto la resolución cautelar dictada el domingo por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad.

Sin embargo, tras la decisión judicial, la Ciudad confirmó que finalmente hoy habrá clases. Es que como la Corte ya aceptó el caso y le dio una plazo de cinco días al Gobierno nacional para que conteste, en el Gobierno porteño consideran que “no corresponde que un juez tome el caso en estas condiciones”, dijo una fuente de la Procuración minutos antes que se conozca el fallo de Furnari, un juez nombrado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

¿Qué dice estrictamente el comunicado oficial?: “Con relación al fallo recientemente dictado por un Juez de Primera Instancia de la Justicia Federal, y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy”.

