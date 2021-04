Juntos por el Cambio reclamó que se acelere el nombramiento de los directores por la oposición en el Enacom y RTA

El directorio de Enacom: su presidente, Claudio Ambrosini; el vicepresidente, Gustavo López; los directores nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, Gonzalo Quilodrán y María Florencia Pacheco; los directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, Alejandro Gigena y Silvana Giudici; el jefe de Gabinete del Ente, Ariel Martínez; el director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, Diego Leiva, y la secretaria de Actas, María José Vázquez

En los próximos días podría entrar en la Justicia nacional una nueva denuncia de la política . El arte de hacer lo posible se convirtió en lo imposible y los jueces son cada vez más los encargados de dictaminar sobre la falta de consenso.

Tanto es así que cansados de esperar y ante la falta de consenso, legisladores de Juntos por el Cambio definieron que se presentarán a la Justicia para poder nombrar a los directores por la oposición en los directorios de los medios públicas.

El problema se suscitó este mediodía cuando los senadores y diputados de Juntos por el Cambio se enteraron de que la Reunión de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización que estaba prevista para hoy a las 18 horas, se suspendió.

La primera plana de la Seguridad de Nación y Ciudad en el ENACOM, junto a Silvana Giudici

La comisión tenía en su temario la propuesta de los candidatos para los directorios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA).

Asimismo, con respecto al directorio de RTA, debido a las objeciones legales remitidas desde la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la propuesta realizada por la segunda minoría en la reunión de fecha 27 de mayo de 2020, se pondrá en consideración la propuesta del candidato para ser designado por el Poder Ejecutivo Nacional en el directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

“No quieren nombar a los directores por las minorías porque no quieren que los controlen” , dijo la diputada radical Karina Banfi a Infobae. “Nosotros le vamos a pedir al presidente de la Cámara que convoque a la bicameral en un plazo máximo de 48 horas y, si no hay respuesta, vamos a ir a la Justicia” , agregó la legisladora. En la oposición se quejan que la bicameral no se reúne desde finales de mayo del 2020 y que el oficialismo se encarga de “dilatar”.

Rosario Lufrano, titular de la TV Pública (Foto: Gustavo Gavotti)

Hasta ahora, por esta falta de acuerdo que mostraron las partes solo fue designada Silvana Giudici (PRO) en el Enacom, por lo que resta nombrar a un director más en ese organismo y otros dos en RTA, la sociedad que maneja Radio Nacional y la TV Pública, a cargo de Rosario Lufrano.

En mayo del año pasado, el PRO nominó a Emilio Lafferriere como director de RTA, y si bien la decisión fue avalada por la bicameral y refrendada por los presidentes de ambas Cámaras, el Ejecutivo adujo que el propuesto estaba inhabilitado para el cargo. A partir de esto, ahora busca promover a un ex auditor de la TV Pública en la gestión de Hernán Lombardi, Cristian Larsen.

Por el lado del radicalismo, los propuestos son el ex intendente de Santa Fe, José Corral para el Enacom, y para RTA a Carlos Monte, ex intendente de Río Segundo, Córdoba.

A la hora de explicar el por qué no se reúne la comisión, Banfi señaló a que el oficialismo “no quiere ningún tipo de control. Estos son organismos que son de control y que son muy importantes. Pensemos en el Enacom y su relevancia, más en un año como este en donde hay campaña electoral, o por ejemplo a la hora de definir las tarifas de las telecomunicaciones teniendo en cuenta que el Ejecutivo nombró como servicio esencial a la conexión de internet, telefonía y televisión por cable”.

SEGUIR LEYENDO: