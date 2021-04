Mesa judicial del macrismo: legisladores kirchneristas pidieron que declaren Gils Carbó y un fiscal federal

Alejandra Gils Carbó (Adrián Escándar)

Senadores y diputados nacionales del Frente de Todos pidieron hoy la “urgente” declaración como testigos de la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y del fiscal federal Gabriel De Vedia en la causa por la llamada “Mesa judicial” durante el gobierno de Mauricio Macri en la que se investiga si hubo presiones a jueces y fiscales.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los legisladores acompañaron el pedido que ayer hizo el diputado Rodolfo Tailhade ante el fiscal federal Franco Picardi, a cargo del caso. Quieren que Gils Carbó y De Vedia declaren sobre las revelaciones que este último hizo el fin de semana.

En un reportaje publicado en un blog, De Vedia contó que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón le dijo en una reunión en la Casa Rosada que Gils Carbó tenía que renunciar para no ir presa.

“Yo le planteo el tema de la Procuradora. Primero negó la persecución. Para ellos no había persecución. Me dijo que el ministerio público iba a cambiar, que iba a haber un proyecto de Ley para modificar el esquema y ahí le pregunté lo que me interesaba, que era que se acabe la persecución: ¿no se puede acabar? Me dijo que la Procuradora tenía que renunciar para no ir presa”, declaró De Vedia.





Fabián Rodríguez Simón

Gils Carbó fue designada como jefe de los fiscales durante el gobierno de Cristina Kirchner. Con la llegaba de Macri el gobierno pedía constantemente su partida por considerarla una funcionaria cercana al kirchnerismo. Gils Carbó tuvo una causa judicial y está procesada por las presuntas irregularidades en la compra del edificio central de la Procuración. En octubre de 2017 presentó su renuncia y desde entonces el cargo está vacante con Eduardo Casal como procurador general interino.

“Lo expuesto resulta suficiente para disponer en autos la declaración testimonial del fiscal federal de la seguridad social Gabriel De Vedia”, pidió Tailhade y la de Gils Carbó, “victima principal de la maniobra descripta en esta presentación, para que ratifique el cuadro de situación que puso en evidencia De Vedia y eventualmente amplíe estos extremos con detalles que solo ella a título personal podría informar”.

Al planteo se sumaron los senadores nacionales José Mayans, Matías Rodríguez, Martin Doñate, Jorge Taiana, Guillermo Snopek, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun, María Teresa González y Ana Claudia Almirón y los diputados José Luis Gioja, Nicolás Rodríguez Saá, Leopoldo Moreau, Josefina González, Marisa Uceda y Graciela Parola.

“Resulta imperativo que el Sr. Fiscal Federal ordene de manera urgente recibirle testimonio a los Dres. De Vedia y Gils Carbó, sobre todo porque este cuadro de situación termina siendo ratificado in totum por las noticias recientes sobre la Mesa Judicial M, esto es la aparición de la investigación periodística llamada ´Operación Olivos´, publicada por el medio de comunicación ´El Destape´, a esta altura de publico y notorio”, señalaron los legisladores.

La referencia es las visitas a la quinta de Olivos cuando Macri era presidente de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borisnky. En el caso de Borisnky 15 visitas entre 2016 y 2019, muchas de ellas a jugar al tenis y al paddle con el entonces jefe de estado. Y Hornos también registró seis visitas a la Casa Rosada. En ambos casos fueron coincidentes con fallos de los jueces en contra de funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. Los dos magistrados fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por presunto mal desempeño y Hornos también en la causa por la llamada Mesa Judicial.

