El Gobierno bonaerense adelantó que prepara nuevas medidas restrictivas juntos a los intendentes

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires

Luego de que Nación anunciara nuevas medidas para enfrentar la segunda ola de COVID-19, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires adelantó que en los próximos días se informaran nuevas medidas restrictivas que se están consensuando entre el Poder Ejecutivo bonaerense, intendentes y científicos.

El camino que adoptará la administración de Axel Kicillof frente al aumento de contagios lo trazó el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. El funcionario provincial advirtió que “estamos en la segunda ola”, e informó con preocupación que “en los últimos cuatro días hubo un incremento muy veloz de casos”. “Tenemos 3257 casos de coronavirus en la provincia, un 100% más en relación al domingo pasado”, graficó.

En diálogo con Crónica TV, mostró conformidad con respecto a las medidas anunciadas este domingo por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. En efecto, tras una reunión de dos horas con Alberto Fernández, los funcionarios informaron que la administración pública nacional quedará eximida de presencialidad desde este lunes 29 de marzo hasta el miércoles 31, y se instó a los otros poderes del Estado y el sector privado a tomar la misma medida para reducir la circulación de la gente en las calles, sobre todo en la previa de Semana Santa, fecha que preocupa al Gobierno porque suele ser un momento del año en que la gente viaja mucho y realiza actividades recreativas debido a los feriados.

En la misma sintonía, Kreplak expresó que “tenemos que empezar a pensar que estamos volviendo a vivir, como a todos los países les tocó, una nueva ola”. El segundo de Daniel Gollan buscó concientizar a la población haciendo hincapié en la responsabilidad individual para cuidarse como un elemento para favorecer la campaña de vacunación: “Cada día que ganemos va a ser un día que vacunemos más gente”.

“Es muy bueno alentar de nuevo el teletrabajo, hay que reducir las actividades que no sean esenciales” , remarcó el viceministro, quien insistió que “volvemos a un momento en el cual es mejor quedarse en casa”. “Hay que volver a cuidarnos porque tenemos la vacunación por delante”, enfatizó.

Pese a la lentitud con la que avanza la campaña de inmunización, Kreplak dijo que “está empezando a notarse una reducción en la letalidad”. “Hay que esforzarse, cuidarse y no ir a lugares que no sean indispensables”, agregó.

Consultado sobre si la Provincia analiza nuevas restricciones, el funcionario de Axel Kicillof respondió: “Seguramente el martes podamos anunciar algunas medidas, pero no tenemos definidas cuáles”. En ese sentido adelantó que saldrán del consenso con intendentes y científicos.

Tanto por las determinaciones que se tomen en territorio bonaerense, como las que decrete Nación, aclaró que “ninguna cosa está escrita en piedra, todas las decisiones pueden ser revisadas”. Al respecto justificó que al ser la pandemia “dinámica”, “si hay que retroceder no es una derrota, no nos confundimos, hay que ir dialogando y poder vivir”.

El viceministro de Salud provincial sentó las bases del combate del COVID-19, que diferenció del 2020: “Nuestro objetivo no es tener la menor cantidad de casos, sino que no afecten a las personas que tienen más riesgo de letalidad”. “Quizás tengamos muchos casos, pero que no estén afectando a los que más riesgo tienen”, explicó y planteó que “si seguimos vacunando a este ritmo, seguramente podamos reducir mucho más la letalidad”.

Este domingo Kreplak utilizó sus redes sociales para concientizar a la población. “El virus avanza muy rápido”, advirtió en su cuenta de Twitter, sugiriendo salir “solo cuando sea indispensable”. “Al hacerlo, reforzá los cuidados aprendidos durante todo este tiempo”, reclamó.





